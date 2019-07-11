En İyi Tek Amaçlı Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Şu an piyasada sayısız çoklukta fotoğraf düzenleme uygulaması var ve bunlar genellikle Instagram’a koymak istenilen görselleri en ince detayına kadar düzenleme imkanı sunan uygulamalardan oluşuyor.

Fotoğrafları enine boyuna düzenlemek yerine hızlı bir şekilde düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu nedenden dolayı bu yazıda, mutlaka yer imlerine eklemeniz gereken basit ve tek amaçlı fotoğraf düzenleme uygulamalarını derledik.

Arka Planı Kaldırma ve Değiştirme

Bir fotoğrafın arka planını kaldırmak zor gibi görünüyor, değil mi? Remove.bg ile sadece bir tık ile fotoğrafların arka planını kaldırabileceğinizi söyleseydik? Bu ücretsiz uygulama ile bir fotoğrafın arka planını hiçbir zahmete girmeden kaldırabilir ve kaldırılan arka planın yerine isteğinize bağlı olarak yeni bir arka plan ekleyebilirsiniz. Fotoğrafınızın arka planını kaldırmak için tek yapmanız gereken fotoğrafı yüklemektir.

Fotoğrafınızın arka planına farklı bir arka plan eklemek için Remove.bg’nin düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Kaldırılan arka plan yerine başka bir fotoğraf ekleyebilir veya düz bir renk seçebilirsiniz. Arka plana farklı bir fotoğraf eklemek için isterseniz Remove.bg’de bulunan fotoğraflardan birini seçebilir isterseniz de kendiniz bir fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Ek olarak, Remove.bg’de arka planı bulanıklaştırma özelliği de bulunuyor. İşlemi tamamladığınızda ise düzenlediğiniz fotoğrafınızı indirebilirsiniz.

Düzenlediğiniz fotoğrafları 4K ve HD çözünürlüğünde indirmek istiyorsanız, Premium aboneliğinizin olması gerekiyor. Remove.bg verilerinizi saklamamaktadır, kişisel fotoğraflarınızı gizlilik endişesi duymadan rahatlıkla yükleyebilir ve düzenlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Fotoğrafın Belirli Bölümlerini Yeniden Düzenleme ve Bulanıklaştırma

Çoğu insan, fotoğrafları yahut ekran görüntülerini paylaşmadan hemen önce diğer insanların görmesini istemediği kısımlar için yeniden bir düzenleme işlemi yapar. Bunu yapmak için geniş kapsamlı fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanmaya gerek yok; son derece basit bir kullanım sunan Redacted isimli bu uygulama ile işinizi minimum kolaylıkla halledebilirsiniz.

Redacted kullanarak bir fotoğrafı düzenlemek istiyorsanız öncelikle düzenlemek istediğiniz fotoğrafı yüklemelisiniz. Dahasında, fotoğrafınızı çok kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Redacted’de bulanıklaştırma efekti, düz siyah kaplama ve mozaikleştirme efekti olmak üzere üç filtre bulunmaktadır.

Ek olarak, oldukça pratik bir kullanım sunan Redacted’de opaklık seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Filigran içermeyen ve orijinal çözünürlüğünü koruyarak elde edilen görüntüyü “Download” butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.

Fotoğrafları Sıkıştırma ve Yeniden Boyutlandırma

Squoosh, fotoğraflarınızı kolayca sıkıştırmanızı ve yeniden boyutlandırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Fotoğrafınızı yükler yüklemez bir dizi kullanışlı yardımcı araca erişebiliyorsunuz. Detayları büyük ölçüde koruyarak fotoğraf boyutunu küçültebilirsiniz. Kalite seviyesini manuel olarak da tanımlayabilirsiniz.

Squoosh'un uyguladığı sıkıştırma yöntemini seçmek gibi bir dizi gelişmiş ayar da mevcut. Sürüklenebilir bir pencere kullanarak fotoğrafınızı düzenlemeden önce ve düzenledikten sonraki hallerini de karşılaştırabilirsiniz.

Siyah ve Beyaz Fotoğrafları Renklendirme

Photoshop gibi gelişmiş programlarda tek renkli fotoğrafların renklendirilmesi acemi kullanıcılar için oldukça zordur. Colorful Image Colorization, tek renkli fotoğrafları renklendirmek isteyen acemi kullanıcıların yardımına koşuyor. Oldukça kolay bir arayüze sahip olan Colorful Image Colorization, tek renkli fotoğrafınızı otomatik olarak renklendiriyor. Size de sadece tek renkli fotoğrafı web sitesine yüklemek kalıyor. Uygulamada renklendirme işlemini tamamladıktan sonra görselin önceki ve sonraki halini karşılaştırabiliyorsunuz.

Colorful Image Colorization, Algorithmia isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve bir dizi bilgisayar vizyon algoritması (computer vision algorithms) tarafından desteklenen başarılı bir uygulamadır. Uygulamayı test ettik ve çoğu durumda beklediğimizden çok daha iyi sonuç verdi. Colorful Image Colorization’ın görsellere filigran eklediğini de belirtelim.

Düşük Çözünürlüklü Fotoğrafların Çözünürlüğünü ve Kalitesini Artırma

Günümüzde her ne kadar HD çözünürlük bir standart haline gelmiş olsa da düşük çözünürlüklü bir görsel ile karşılaşma ihtimaliniz bulunuyor. Neyse ki düşük çözünürlüğe sahip olan görsellerin çözünürlüğünü ve kalitesini artırabileceğiniz bir yöntem var.

Let’s Enhance isimli bir web uygulaması, herhangi bir görselin çözünürlüğünü ve kalitesini dakikalar içinde artırabiliyor. Tüm detayları zenginleştirmeyi seçebilir veya sadece eksik dokuların yanı sıra doygunluğu da ekleyebilirsiniz. İlginç bir şekilde, bu durum görüntünün fazla keskin veya aşırı işlenmiş görünmesini sağlamıyor.

Let’s Enhance, maalesef ücretsiz değil. Ancak görseli dönüştürmenize olanak sağlayan bir deneme sürümü bulunuyor.

Fotoğraflardaki İstenmeyen Nesneleri Silme

Fotoğrafçılığın en sık görülen sıkıntılarından biri, kadrajınızı sürekli olarak bozan insanlardır. MIT tarafından geliştirilen Deep Angel, bu sorunla başa çıkmanıza olanak sağlıyor.

Deep Angel adı verilen bu araç, fotoğraflarınızdan yaklaşık 100 farklı nesne türünü silebilir. Bunlar; köpekleri, kedileri, insanları, spor toplarını ve cep telefonlarını içerir. Kaldırmak istediğiniz nesneyi seçtikten sonra, fotoğrafı yüklemeniz ve Deep Angel’ın işlemesini beklemeniz gerekiyor.

İşlem tamamladıktan sonra fotoğrafınızı görüntüleyebilir, orijinal haliyle karşılaştırabilir ve mümkün olan en yüksek çözünürlükte kaydedebilirsiniz. Ücretsiz olan Deep Angel’ı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

AI Kullanarak Fotoğrafları Sanat Eserine Dönüştürme

Prisma, AI yani yapay zeka kullanarak fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştürme konusunda en çok bilinen uygulamalardan biridir. Ancak Prisma’yı kullanabilmeniz için uygulamayı indirip yüklemeniz gerekmektedir.

Prisma’da kullanabileceğiniz efekt sayısı kısıtlıdır. AI kullanarak fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştürme olanağı sunan GoArt’ta ise deneyimleyebileceğiniz oldukça fazla filtre vardır. Fotoğrafınıza filtre ekledikten sonra ister sosyal medya hesabınızdan paylaşabilir isterseniz de indirebilirsiniz.