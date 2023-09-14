Alışılmışın Dışında Bir Tasarım: Pebble 2 Koleksiyonu

Logitech’in popüler klavye ve mouse setlerine bir yenisi daha ekleniyor. Global olarak tanıtımı yapılan Pebble 2 serisinde çarpıcı renk seçenekleri ve çevreci tasarım öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Pebble Keys 2 K380s Multi – Device Bluetooth klavye ve Pebble Mouse 2 M350s Bluetooth Mouse’un yer aldığı bu koleksiyon sıradan bir klavye ve mouse’tan çok daha fazlasını vadediyor.

İsteyen kullanıcılar bu cihazları tek başına satın alabileceği gibi Pebble 2 Combo paketi adı altında iki ürüne aynı anda da sahip olabiliyor. Peki, Pebble 2 koleksiyonunda yer alan bu ürünlerin özellikleri neler? Bu koleksiyon için belirlenen fiyat aralığı ne kadar?

Pebble 2 Koleksiyonunun Özellikleri Neler?

5 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Beyaz, grafit, mavi, gül ve kum rengi seçenekleri mevcut.

Baskılı kablo düzeneği bulunuyor.

Ambalajda kullanılan plastik materyal haricinde Pebble Keys’in üretiminde minimum %49, Pebble mouse’un üretiminde ise minimum %58 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor.

Logi Options+ uygulaması kullanılarak Pebble 2 klavye ve mouse’a isteğe bağlı olarak çeşitli görevler atanabiliyor.

uygulaması kullanılarak Pebble 2 klavye ve mouse’a isteğe bağlı olarak çeşitli görevler atanabiliyor. Emoji menüsünde hızlı erişim sağlayan kısayol tuşları bulunuyor.

Spotify çalma listesi yönetiminde Pebble 2 mouse’un sağladığı kolaylıklar adından söz ettiriyor.

Mouse’ta Silent Touch teknolojisi kullanılıyor. Klavyenin de tasarımı yazı yazarken çıkan tuş seslerini minimize etmek üzerine tasarlanmış.

3 farklı cihaz Pebble 2 koleksiyonunda yer alan ürünlere bağlanabiliyor. Cihazlar arası geçişler ise tek tuş ile sağlanabiliyor.

Mouse ağırlığı 76 gram olarak belirtiliyor.

Mouse için pil ömrü yaklaşık 2 seneye denk geliyor.

Klavyede dairesel tuş tasarımı dikkat çekiyor. Ağırlığı ise 415 gram.

Klavyenin kalınlığı 16 mm olarak belirtiliyor.

Klavyede 3 yıl kullanım ömrü olan iki adet AAA pil yer alıyor.

Pebble 2 Koleksiyonu Fiyatı

Pebble 2 koleksiyonunda yer alan ürünler hem tek başına hem de bir set halinde satışa sunuluyor. Tek başına almak istediğinizde Mouse fiyatı 30 dolar, klavye fiyatı ise 40 dolar olarak belirtiliyor.

İki ürünü birlikte alanlar ise bu alışverişten 10 dolar kazançlı çıkıyor. Çünkü Pebble 2 Combo olarak adlandırılan bu setin fiyatı 60 dolar olarak belirtiliyor.

Yakın bir gelecekte Türkiye’de de satışa çıkması beklenen Pebble 2 koleksiyonunun Türkiye fiyatı ise kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Güncel döviz kuruna göre yaklaşık 1.616 TL’ye tekabül eden Combo set’in fiyatını baz alacak olursak bu fiyata vergilerin ekleneceğini de göz önünde bulundurmakta fayda var.