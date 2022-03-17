Photoshop Ücretsiz Kullanma Nasıl Yapılır?

Photoshop ücretsiz kullanmak için gerekli olan adımlar nelerdir? Bu yazıda piksel tabanlı popüler fotoğraf düzenleme programını herhangi bir ücret ödemeden nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Photoshop, yıllar önce Adobe tarafından kullanıma sunulmuştur. Başarılı programın kullanılabilmesi için aylık ya da yıllık ücretli aboneliğe sahip olmak gerekmektedir.

Düzenleme araçları konusunda çok geniş bir yelpaze sunan Photoshop’u bedava olarak kullanmak mümkün mü? Bu soru, çok sayıda kullanıcı tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Başarılı fotoğraf düzenleme programını ücretsiz olarak kullanmak mümkündür. Adobe, söz konusu program için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar. Deneme sürümünü başlatarak herhangi bir ücret ödemeden programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Deneme sürümünü başlattıktan sonra dikkatli olmanızda fayda vardır çünkü deneme sürümü sona ermeden önce iptal etme işlemini gerçekleştirmelisiniz. Bedava deneme versiyonu aktif etmek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

Photoshop Nasıl Ücretsiz Kullanılır?

Adobe resmi internet sitesini ziyaret edin.

Üst kısımda bulunan "Yaratıcılık ve Tasarım" menüsüne tıklayın.

Photoshop’u seçin.

'Ücretsiz deneme' butonuna tıklayın.

3 farklı seçenek arasından bir tanesini seçin.

E-posta adresinizi girin.

"Devam" butonuna tıklayın ve talimatları izleyin.

Etkileyici fotoğraflar oluşturulmasına olanak tanıyan programı ücretsiz olarak kullanabilmek için ilk olarak Adobe şirketinin resmi web sitesini ziyaret edin. İnternet sayfasının üst kısmında bulunan 'Yaratıcılık ve Tasarım' menüsüne tıklayın. Açılan pencere üzerinden Photoshop’u seçin.

Başarılı programı bedava kullanabilmek için bir sonraki adım 'Ücretsiz deneme' butonuna tıklamaktır. Bu işlemin ardından karşınıza üç farklı seçenek çıkacaktır. Seçeneklerin üçünde de Photoshop’a erişimin yanı sıra farklı fiyatlar ve avantajlar bulunmaktadır.

Seçeneklerden bir tanesini seçmek için 'Başlat' butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından açılan sayfada yer alan 'Devam' butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra talimatları izleyerek 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatabilirsiniz.

Korsan Photoshop Nedir, Cezası Var mı?

Photoshop, Adobe şirketinin ücretli abonelik karşılığında sunduğu fotoğraf düzenleme programıdır. Ücretsiz deneme sürümü sona erdikten sonra programı yasal olarak kullanmaya devam edebilmek için ücret ödenmesi gerekir.

Bilgisayar korsanları Adobe ürünlerindeki amtlib.dll dosyasını yeniden yorumlayarak Photoshop yazılımını lisans ücreti ödemeden sınırsız kullanılabilir hale getirmiştir. Bu durum telif hakkı ihlali olup, hak sahibinin (Adobe) şikayeti olursa 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu kapsamında cezai yaptırıma tabidir.

En İyi Ücretsiz Photoshop Alternatifleri

Figma

Pixlr X

PhotoDiva

Photopea

Figma

Özellike web tasarım işi ile ilgilenenler için oldukça ideal bir platform olan Figma, Photoshop'a kıyasla çok çok daha kolay bir kullanım sunuyor. Görsel materyallerin hizalanması gibi temel unsurlarda vektörel programlar kadar başarılı bir iiş çıkartıyor. Üstelik tasarımlarınızı anlık olarak mobil cihazlardan görüp test etmenize olanak tanıyan tamamlayıcı bir Figma Mirror uygulamalası da var

Pixlr X

Pixlr, diğer programlar arasında biraz daha öne çıkıyor zira ücretsiz olmasının yanı sıra çevrimiçi olarak herhangi bir şey indirmeden kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme programı. Temel düzeyde vinyet, renk düzeltme, kontrast, parlaklık ve çerçeve gibi ayarlamaları yapmanızı sağlayan program harika bir Photoshop alternatifi.

PhotoDiva

Yapay zekâ destekli efektler ve fırçalar kullanarak, PhotoDiva'da fotoğraflarınızı tek bir tıklamayla daha etkileyici versiyonlara dönüştürebilirsiniz. Bu uygulamayı kullanırken herhangi bir özel bilgiye ihtiyacınız yok, yazılım kendi kendine en ideal düzenlemeyi seçiyor. Ayrıca renk düzeltmeleri yapabiliyor, görüntü kalitesini iyileştirebiliyor, yüzü ve vücudu yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Fotoğraflarda makyaj uygulamaları, görüntü arka planını değiştirme gibi 100'den fazla efekt ile birlikte geliyor.

Kullanımı ücretsiz bir program olmasını yanı sıra bilgisayarınızı yormuyor. Düşük sitem özelliklerine sahip olan cihazlarda bile profesyonel düzeyde portre düzenlemeleri yapabilirsiniz. İşte bu nedenle PhotoDiva, hem ev kullanıcıları hem de profesyonel fotoğrafçılar için ideal bir alternatif olabilir.

Photopea

Photopea aynı Pixlr gibi herhangi bir şey indirmeden tarayıcı üzerinden kullanabileceğiniz bir fotoğraf düzenleme programı. PSD de dahil olmak üzere birçok dosya formatı desteği sunan program, Photoshop’un sunduğu tüm araçları sunuyor. PSD formatını desteklemesi, Photoshop’a o an erişimi olmayan ancak yine de düzenleme yapması gereken kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik.