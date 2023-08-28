İnsansı Robot Pilotu: PIBOT Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robotlar da yaşamımıza dahil oluyor. Günümüzde birçok alanda kullanılan robotlar, insanların iş gücünü minimuma çekmeye yardımcı oluyor. PIBOT da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

İnsansı robot pilotun ismi, “Piloted Intelligent Robot” kelimelerinin kısaltmasıdır. “Pilotaj Yetenekli Zeki Robot” olarak ifade edilen bu teknoloji, havacılık sektörü için özel geliştirildi.

Peki, dünyanın ilk insansı robotu nasıl kullanılıyor ve özellikleri neler? Havacılık sektörüne ne gibi katkıları olacak? Tüm bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

PIBOT Nasıl Kullanılır?

İnsansı robot pilotun kullanımı çok kolaydır. Robot, pilot koltuğunda oturarak uçağı sürüyor. Dünyanın ilk insansı robotu, kokpitte yer alan düğmeleri elleriyle kullanabiliyor. PIBOT, acil durum protokolleri ve uçuş çizelgeleri için yapay zeka teknolojisinden yararlanmaktadır.

Robotun şu an geliştirme aşamasının ilerlediğini söyleyebiliriz. Test uçuşlarında başarılı olan robot; havacılık okulları, uçak eğitim merkezleri gibi birçok kurumun eğitim programlarında kullanılacak. Robotun satışa çıkarılacağı tarihse belli değil. Bu konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında sizlere buradan bilgi vereceğiz.

PIBOT Özellikleri Nelerdir?

PIBOT, uçuş yeteneğiyle dikkat çekiyor. Yukarıda değindiğimiz üzere uçakları insan gibi uçurabildiği için eğitim uçuşlarında pilotlara önemli ölçüde yardımcı oluyor. Pilotların deneyim kazanması noktasında etkin rol oynuyor.

Kullanımı basit olduğu için uçuş eğitimlerinde büyük avantaj sağlıyor. Uçuş kontrollerinde çok hassastır. Bundan dolayı başarılı uçuşlar gerçekleştiriyor. Uçuş esnasında yaşanan ani değişikliklere hemen tepki verebiliyor. İstenilen uçuş paternini de takip etmektedir.

Uçuş esnasında elde edilen tüm verileri analiz ederek ona göre uçuş performansını değerlendirir. Uçuş performansını artırmak adına gerekli tüm önlemleri almaktadır. Robotun otomatik uçuş modu bulunmaktadır. Otomatik uçuş modu, uçağın belirlenen rotaların üzerinde uçmasını sağlıyor.

İnsansı robot pilot projesine imza atan David Hyunchul Shim, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. David Hyunchul Shim: “İnsansı robotlar mevcut uçakların modifiye edilmesini gerektirmiyor ve otomatik uçuşlara hemen uygulanabilir. Bu nedenle son derece uygulanabilir ve pratikler.”

Yapılan araştırmalarda PIBOT’un fiziksel şekilde pilot koltuğuna oturarak tasarlanmasının büyük avantaj olduğu tespit edildi. Ayrıca ChatGPT teknolojisinin kullanılması da avantaj olarak görüldü. Çünkü insansı robot pilot, Jeppesen havacılık navigasyon haritalarının tümünü hatırlayarak kusursuz bir uçuş gerçekleştiriyor.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Endüstrisi (KAIST) bünyesindeki mühendis ve araştırmacılar tarafından tasarlanan robot, doğal dilde hazırlanan karmaşık kılavuzları ezberleyebiliyor. Bu duruma; hava aracı teknik belgesi olan Quick Reference Handbook’u da (QRH) ezberlemesini örnek verebiliriz.

Böylelikle sistemde yaşanan arızalar ve elektrik gücü kaybı gibi acil durumları belirten prosedürler hakkında da bilgi sahibidir. Belirttiğimiz tüm bu özelliklerden dolayı farklı birçok hava taşıtlarında kullanımı söz konusudur.

Robot ayrıca çağın havadaki durumu göz önünde tutularak gerçek zamanlı bir güvenli rota oluşturabiliyor. KAIST ekibi, robot kullanılırken internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaması için kendine ait doğal dil modelini geliştiriyor. Bununla ilgili şu an testler sürüyor. Özel dil modeli yalnızca pilotajla alakalı bilgilerden oluşuyor. Bu bilgiler, uçağın içinde küçük bir bilgisayarda muhafaza edilecek.

İnsansı robot pilot, ses sentezinden yararlanarak hem kokpitteki hem de hava trafik kontrolörlerindeki insanlarla iletişime geçebiliyor. Bu da ikinci kaptan ve pilot gibi hareket etmesini sağlıyor.

Peki, siz bilim insanları tarafından tasarlanan insansı robot pilot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen süreçte pilotların işsiz kalmasına neden olur mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.