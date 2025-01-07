AI Destekli PicLumen ile Fotoğrafınızı Sanat Eserine Dönüştürün! (Ücretsiz)

PicLumen, sıradan fotoğrafları saniyeler içerisinde sanat eserine dönüştürerek inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. Görselleri ister yağlı boya tablolara ister eskiz çizimlerine ister pop sanatı tarzına dönüştürebilirsiniz.

Yapay zeka destekli ücretsiz resim oluşturma hizmeti PicLumen, görüntüleri zahmetsiz şekilde dönüştürüyor ve saniyeler içerisinde profesyonel kalitede sonuçlar sunuyor. Yazılım becerisi gerektirmeyen hizmet, kusursuz sonuca kolay şekilde ulaşabilmenizi sağlıyor.

Devrim niteliğinde bir yaklaşım benimseyen hizmetin Image to Image AI aracı fotoğraflarınızı zengin, dinamik ve özelleştirilebilir sanat stillerine dönüştürerek geleneksel filtrelerin ötesine geçmenize imkân tanıyor.

Prompt aracılığıyla görselin renklerini ve stillerini ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla tam da burada yaratıcılık devreye giriyor. Prompta göre yeni görselin nasıl bir görünüme kavuşacağını belirleyebilirsiniz.

Resmin orijinal stilini korurken görsele belirli ögeler yerleştirebilir ve bazı ögeleri değiştirebilirsiniz. Hizmetin Photo to Art aracı yalnızca görselleri sanat eserine dönüştürmekle kalmıyor aynı zamanda sizi farklı görsellere yerleştirebiliyor. Örneğin kendinizi bir uçağın önünde poz veriyor şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hizmet fotoğraftaki karakterleri tutarlı şekilde yeni görsele yerleştiriyor. Örneğin bir karakterin kıyafetlerini ve ifadelerini değiştirebiliyorken temel özelliklerini koruyabilirsiniz. Böylece farklı yüz ifadeleri ile pozlar deneyebilir, hazırladığınız hikâye için karakterler oluşturabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Yapay zeka, yüklenen resmin stilini taklit ederek onu prompt ile harmanlayarak çarpıcı yeni görseller oluşturuyor. Karakterlerin eylemlerini değiştirmek veya temel görsel ögelerini geliştirmek gibi belirli detayları girerek genel estetiği korurken yeni görseller elde edebilirsiniz.

Resim dönüştürmek için "Content Reference", "Style Reference" ve "Character Reference" olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. "Content Reference" seçeneği, prompta göre renkleri ve stilleri ayarlarken veya yeni ögeler eklerken ana içeriği koruyor. Dolayısıyla bu seçenek ruh halini değiştirmek ya da detayları zenginleştirmek gibi ince ayarlar için harikadır.

"Style Reference" seçeneği, resmin orijinal stilini korurken görseldeki belirli ögeleri değiştirmenizi sağlıyor. Tutarlı atmosfer veya sanatsal temayı korumak için bu seçenek oldukça kullanışlıdır.

"Character Reference" seçeneği ise yeni stiller ve duygular eklerken karakter tutarlılığını koruyor. İhtiyacınıza uygun seçeneği seçerek fotoğraflarınızı etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz.

AI destekli görsel oluşturma hizmeti PicLumen’in en önemli özelliklerinden biri de otomatik çeviridir. Yani Türkçe dilinde girdiğiniz promptu yalnızca tek tık ile İngilizce diline dönüştürebilirsiniz.

Öte yandan daha önce yapay zeka kullanmadıysanız prompt konusunda acemi olabilirsiniz. PicLumen, girdiğiniz promptu eğer isterseniz daha gelişmiş bir prompta dönüştürüyor. Bunun için de sadece bir tıklama yapmak yeterli oluyor.

PicLumen ile Yapay Zeka Destekli Resim Dönüştürme Adımları

Adım 1: PicLumen’in "Photo to Art" veya "Image to Image AI" sayfasından "Launch app" butonuna basın. Ardından resim simgesine tıklayıp görsel yükleyin.

Adım 2: Yüklediğiniz görselin üzerine tıklayın. Ardından "Content reference ", style reference" veya "character reference" seçeneğini seçin.

Adım 3: Prompt girin. Promptu Türkçe yazıp çeviri simgesine basarak İngilizce diline dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca "prompt enhance" seçeneğini seçerek girdiğiniz promptun daha gelişmiş hâlini görebilirsiniz.

Adım 4: "Generate" butonuna basın. Girdiğiniz prompt ve seçtiğiniz referans seçeneğine göre görsel dönüştürme işlemi tamamlanacaktır.

Görsel dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulan görselin üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.