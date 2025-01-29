PlayStation 4 Fiyatları! 2025'te Hala Alınır mı?

PlayStation 5 2019 yılında duyuruldu ve onu takip eden 2020 yılında piyasaya sürüldü. Farklı tasarımı ile birlikte ilk kez bir PlayStation modeli dik konumda kullanılmak üzere kullanıcılara sunulmuş oldu. Akabinde pek çok oyun meraklısı PlayStation 5 modelini satın almak için teknoloji marketlerine akın etti.

Ancak artan dolar kuru ve vergiler sebebiyle PlayStation 5 satın almak önceki yıllarda son model bir PlayStation sahibi olmaktan daha da zor oldu. Bu sebeple bazı kullanıcılar bir önceki modele yani PlayStation 4'e yöneldi. Peki 2025 yılında PlayStation 4 alınır mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

2025 yılında PlayStation 4 Hala Alınır Mı?

20 Şubat 2013 tarihinde tanıtılan PlayStation 4 o dönem için bir devrim niteliğindeydi. Farklı tasarımı, dönemine göre oldukça güçlü bir cihaz olması ve PlayStation 4 modeline özel oyunlar konsolu oldukça cazip kılıyordu. Bununla birlikte pek çok oyunsever PS4 modeline akın etti. Peki aradan geçen 12 yıl ve 1 yeni modelin ardından PlayStation 4 (PS 4) hala alınır mı?​

Tanıtımının üzerinden 12 yıl geçen PlayStation 4 hala daha pek çok PlayStation kafede kullanıcıların ilk tercihleri arasında geliyor. Tabi bununla birlikte 2020 yılında piyasaya çıkan PlayStation 5 gerçeğini de unutmamak lazım. Zira feedback özellikleri, güçlü donanımı ve yıllar sonra gelen farklı tasarımı ile birlikte her açıdan üstün bir konsol olduğunu bizlere kanıtlıyor. Bunun yanında yeni oyunlarında artık daha fazla donanımsal güç gerektirdiği ve genel olarak PlayStation 5 donanımları baz alınarak tasarlandıklarını da unutmamak gerekiyor.

Ancak yine de PlayStation 4'ler görevlerini layığıyla yerine getiriyor. Bu noktada eğer bir PS4 satın almak istiyorsanız burada kendinize "Ben ne kadar süre oyun oynuyorum? Yeni oyunları oynayamamak beni üzer mi?" gibi soruları sormanız gerekiyor. Zira hala piyasaya sürülen yeni oyunların bir kısmı PS4'te çalıştırılabiliyor olsa da istediğiniz verimi veyahut oyun zevkini tam anlamıyla PS4 üzerinden yaşamanız mümkün değil. Bu noktada geçmişte piyasaya sürülen ve bir efsane olarak adlandırılan oyunlara yönelmeniz gerekiyor.

Kafanızı daha fazla karıştırmadan sizlere vereceğimiz tavsiyeye gelirsek eğer bir heves uğruna konsol satın almak istiyorsanız ve yeterli bütçeniz de yoksa PlayStation 4 satın almak sizin için daha mantıklı olabilir. Ancak oyunlar benim hobim ve yeni çıkan oyunları da rahatça oynamak istiyorum gibi bir isteğiniz varsa bu noktada PlayStation 4 modelinden tam anlamıyla istediğiniz verimi alamayacağınızı bildirmek isteriz. Konuyla ilgili olarak daha kolay bir kıyaslama yapmak adına sizin için hazırladığımız özellik tablosu, fiyat listesi ve oynanabilecek oyunlar listesine bakmanızı tavsiye ederiz.

PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 4 Slim Teknik Özellikleri

İşlemci (CPU): x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdek

x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdek Grafik İşlemci (GPU): PS4: AMD Radeon tabanlı, 1.84 TFLOPS performans PS4 Pro: AMD Radeon tabanlı, 4.20 TFLOPS performans

Bellek (RAM): PS4: 8 GB GDDR5, 176 GB/sn bant genişliği PS4 Pro: Ek olarak 1 GB DDR3 yardımcı RAM (uygulamalar için)

Depolama: 500 GB / 1 TB HDD (PS4 Slim ve PS4 Pro'da standart 1 TB seçenek)

500 GB / 1 TB HDD (PS4 Slim ve PS4 Pro'da standart 1 TB seçenek) Optik Sürücü: Blu-ray ve DVD oynatıcı (4K Blu-ray desteği yok)

Blu-ray ve DVD oynatıcı (4K Blu-ray desteği yok) Video Çıkışı: PS4: HDMI, 1080p çözünürlük PS4 Slim: HDMI, HDR desteği PS4 Pro: HDMI, 4K çözünürlük ve HDR desteği

USB Portları: PS4 ve PS4 Slim: 2 adet USB 3.0 PS4 Pro: 3 adet USB 3.0

Ses Çıkışı: Optik ses çıkışı (PS4 Slim'de kaldırıldı), 3.5 mm kulaklık girişi

Optik ses çıkışı (PS4 Slim'de kaldırıldı), 3.5 mm kulaklık girişi Bağlantı: Ethernet, Wi-Fi (PS4 Slim ve Pro’da 802.11ac desteği), Bluetooth 2.1 (Pro’da Bluetooth 4.0)

Ethernet, Wi-Fi (PS4 Slim ve Pro’da 802.11ac desteği), Bluetooth 2.1 (Pro’da Bluetooth 4.0) Güç Tüketimi: PS4: Maksimum 250 W PS4 Slim: Maksimum 165 W PS4 Pro: Maksimum 310 W

Boyutlar ve Ağırlık: PS4: 275 × 53 × 305 mm, 2.8 kg PS4 Slim: 265 × 39 × 288 mm, 2.1 kg PS4 Pro: 327 × 55 × 295 mm, 3.3 kg

Ek Özellikler (PS4 Pro): 4K oyun ve video desteği Daha güçlü grafik performansı Yüksek kare hızlarında oyun oynama desteği

Ek Özellikler (PS4 Slim): Daha ince ve hafif tasarım Daha düşük güç tüketimi HDR desteği



PlayStation 4 Fiyatları

PlayStation 4'ün sıfır ve ikinci el fiyatları, model, depolama kapasitesi, cihazın durumu ve satıcının konumuna göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, piyasadaki arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkileyebilir.

Sıfır PlayStation 4 Fiyatları:

PS4 Slim 500 GB: 11.833 TL civarında.

PS4 Pro 1 TB: 20.800 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

İkinci El PlayStation 4 Fiyatları:

PS4 Slim 500 GB: 8.999 TL gibi fiyatlarla bulunabilir.

PS4 Pro 1 TB: 14.518 TL civarında satılmaktadır.

Peki sizce 2025 yılında hala PlayStation 4 alınır mı? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın...