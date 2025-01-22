PlayStation 6 Geliştirmelerinde Sona Yaklaşıldı! İşte Yeni Konsolun Çıkış Tarihi...

Sony ve AMD, yeni nesil PlayStation konsolunu geliştirmek için yeniden bir araya geldi. Son sızıntılara göre, PlayStation 6'nın çip tasarımı neredeyse tamamlandı ve üretim aşamasına geçmeye hazır.

PlayStation 5 Pro'nun 700 dolarlık fiyat etiketine rağmen piyasada iyi performans gösterdiği bir dönemde Sony, bir yandan da yeni nesil PlayStation donanımı için çalışmalara tam gaz devam ediyor. Teknoloji devlerinden bir diğeri AMD ise sistem çipinin tasarımı için Sony'nin bir numaralı ortağı olarak boy gösteriyor.

PlayStation 6 İçin Tarih Erkene Çekilebilir

Tanınmış sızıntı kaynağı KeplerL2, Sony ve AMD'nin PlayStation 6 için iki farklı SoC üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Şimdi ise aynı kaynak, çip tasarımının tamamlandığını ve ön-silikon doğrulama aşamasına geçildiğini belirtiyor.

Söylenene göre, "A0 tapeout" adı verilen süreç bu yılın sonuna doğru tamamlanacak. Bu da yeni konsolun beklenenden daha erken, belki de 2027'de piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Sony'nin güvenilir donanım geliştirme döngüsünü baz alırsak A0 tapeout aşamasının genellikle nihai ürünün piyasaya çıkmasından iki yıl önce tamamlandığının altını çizebilir.

Zen 6 Mimarisiyle Donatılmış PS 6 Çipi

PlayStation 6'nın çip tasarımı, AMD'nin Zen 6 mimarisine sıkı sıkıya tutunuyor. Bu yeni işlemci teknolojisi, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştiriliyor ve 2026'da PC ürünlerinde tanıtılması bekleniyor. Zen 6'nın bazı bileşenleri ise 2nm üretim teknolojisiyle üretilecek.

PlayStation 6 GPU'sunun AMD'nin "gfx13" kod adlı yeni UDNA mimarisi üzerine kurulu olduğu söyleniyor. Bahsi geçen mimarinin tabanında RDNA tasarımları çoktan geride kaldı ve tamamen yeni nesil bir hızlandırıcı olarak donatıldı.

Bir de 3D V-Cache teknolojisinin kullanılma ihtimali masada. CPU ve GPU üzerinde RAM çiplerini üst üste yerleştirmeyi kapsayan bu teknoloji, performansı ciddi ölçüde artırabilir.

Görünen o ki AMD'nin "Halo" adını verdiği teknoloji, Sony'nin yanı sıra Microsoft'a ait Xbox konsollarının yeni nesilleri için de değerlendirmeye alındı.