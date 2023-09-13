PlayStation 5 Ebeveyn Denetimi Nasıl Kurulur?

Aileler çocuklarını sanal dünyada güvende tutmak için PlayStation 5 ebeveyn denetimi ayarını kolayca yapabilir. Bu denetim sayesinde çocukların konsol üzerindeki faaliyetleri sınırlandırılır. Bunun için kullanıcı profilleri birleştirilir.

PS5 ebeveyn kontrol ayarları ile çocuklar oyun içi harcama, oynama süresi gibi birçok konuda sınırlandırılır. Ebeveyn denetimlerinin çoğunluğu PlayStation’ın haricinde web üzerinden de yönetilir. Fakat yeni çocuk hesapları sadece webden oluşturulabiliyor.

PlayStation 5 Ebeveyn Denetimi İçin Çocuk Hesabı Ekleme

PlayStation 5 çocuk hesabı üzerinden çocuklar oyunlarını oynayıp tercihlerini kaydedebiliyor. Aynı zamanda bu hesapta ebeveyn kontrol ayarları da buradan yapılabiliyor. PS5 çocuk hesabı ekleme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

PS5 konsolu üzerinden Avatar seçilmelidir. Bu seçim için ana ekran üzerinde sağ üst köşeye bakılmalıdır.

Hesaptan çıkış için “Oturumu Kapat” seçeneğine tıklanır.

“Kullanıcı Ekle” seçeneği üzerinden çocuklara PS5 konsolunda oturum açma izni verilir. Burada kullanıcı adı ile profil resmi de seçilir.

PS5 Çocuk Hesabı Ebeveyn Denetimi Nasıl Çalışır?

PlayStation 5 ebeveyn denetimi kapsamında çocuklar kendilerine açılan hesap üzerinden “Ayarlar” kısmına girebilirler. Ancak buradan sadece ne kadar oyun süresi kaldığını öğrenirler. Ebeveynler çocuk hesabındaki kontrollere şöyle erişebilir;

Aile ve Ebeveyn Kontrolleri > Aile Yönetimi seçilip daha sonra yapılmak istenilen çocuk hesabı seçilir.

Çocukların PS5’te ne kadar süre oyun oynadıklarını görüntülemek ya da oyun oynamaları için daha çok zaman verilebilir. Bunun için “Bugün için Oyun Süresini Değiştir” seçeneği seçilmelidir.

“İzin Verilen Oyunlar” seçeneği üzerinden iletişim, çocukların engellenen oyunlar için bekleyen istekleri vb. noktalara ulaşılır.

Ebeveyn Kontrolleri seçilerek web üzerinden yapılandırılan tüm ayarlar değiştirilebilir. Bu ayarlar yaş kısıtlaması, aylık harcama limiti vb. şeklinde sıralanabilir.

Çocukların oturum açıp ebeveyn denetimlerini kapatmaması için PS5 hesabı PIN koduyla korunmalıdır. PIN koduyla koruma içinde PS5 Ayarlar ekranı üzerinden şu adımlar takip edilmelidir: “Kullanıcılar ve Hesaplar > Oturum Açma Ayarları > PS5 Oturum Açma Parolası Gerektir”

Web Üzerinden PlayStation 5 Ebeveyn Denetimi

PlayStation 5 ebeveyn denetimi için web üzerinden ayarlamalar yapılabilir. Ancak ayarlamalara geçilmeden önce mutlaka Sony’ye aile üyeleri tanıtılmalıdır. PlayStation Network hesabı üzerinden şu adımlar izlenmelidir:

Bir web tarayıcısı üzerinden “Hesap Yönetimi” sayfası açılır.

Aile Yönetimi > Şimdi Kur > Çocuk Ekle

En son adımda çocuğun PS5 konsolunda oturum açması için ebeveyn tarafından parola, doğum tarihi ve e-posta adresi belirlenir.

Yukarıdaki adımların ardından çocuğun PS5 konsolunda ulaşabileceği oyunlar, web sitelerini nasıl kullanacağı vb. birçok ebeveyn denetim ayarları ekrana gelir.

PlayStation 5 oyunlarının uygun olduğu yaş seviyeleri doğum tarihi hesaplanarak belirleniyor. Bu ayar için “yaş seviyesi” seçeneğine tıklanmalıdır.

Çocuğun ebeveynden izinsiz web’de gezinmesini engellemek içinde bir seçenek vardır. “Web’de Gezinme” ve “Kısıtla” seçeneklerine tıklanmalıdır.

PlayStation 5 ebeveyn denetimi kapsamında çocukların PS VR2 ve PS VR kullanımı da kolayca kısıtlanabilir. PS VR2 ve PS VR erişiminin engellenmesi için “Kısıtla” butonuna tıklanmalıdır.

PS5 ebeveyn denetimi kurulumu için aşağıdaki ayarlarda yapılandırılmalıdır;

Çocukların oyun içi harcamalarını sınırlayabilmek için “Aylık Harcama Limiti” seçeneği seçilmelidir.

“İletişim ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik” seçeneğine tıklanarak çocuğun ekran görüntüsü, sohbet vb. içerikleri paylaşımı engellenir.

Yukarıdaki ayarların ayarlanmasının ardından saat dilimi ayarlanmalıdır. Çocukların ne kadar süre ve hangi saat dilimlerinde PS5’i kullanacağı belirlenir.

Saat diliminin de ayarlanmasının ardından en son aşamada “Onayla ve Kabul Et” seçeneğine tıklanarak PS5 ebeveyn denetim kurulumu tamamlanmış olur.