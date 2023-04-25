PlayStation 5 İçin En İyi Aksesuar Önerileri

PlayStation tutkunlarının yeni favorisi PlayStation 5 bir dizi yenilikçi aksesuarla birlikte satışa çıktı. Oyun severler daha profesyonel ve keyifli bir oyun deneyimi için PlayStation 5 aksesuarlarını kullanmaya hevesli.

Dünya devi markalar, PlayStation 5 ile uyumlu birçok aksesuarı piyasaya sunmaya devam ediyor. Ancak bazı aksesuarlar, PS 5 ile yakaladığı muhteşem uyum ve kullanıcıya sunduğu nitelikli oyun deneyimi sayesinde öne çıkmayı başarıyor.

PlayStation 5 oynarken veya oyun sonrasında işinize yarayacak birçok aksesuardan söz etmek mümkün. Bu aksesuarları kullanarak hem daha konforlu ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabilir hem de cihazınızın kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. İşte, kullanıcılarının favorisi olacak 6 aksesuar:

PS5 DualSense Oyun Kolu

PS5 DualSense Şarj İstasyonu

Sony Playstation Pulse 3D Wireless Kulaklık

Playstation HD Camera

Sony PS5 Uzaktan Kumanda

1 TB Taşınabilir Hard Disk

1. PS5 DualSense Oyun Kolu (Kablosuz Kontrol Cihazı)

Derin ve yenilikçi bir oyun deneyimi sağlayan PS5 Dualsense Kontrol Cihazı’nın sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Dokunsal geribildirim

Uyarlanabilir tetikler

Dahili mikrofon

Özel renk ve desen seçenekleri

Dokunsal Geribildirim

Oyundaki hareketlerin etkisini hissetmenizi sağlayan dokunsal geribildirim özelliği sayesinde yankı, patlama, çarpma, yuvarlanma, düşme, zıplama gibi fiziksel olayları kontrol cihazından hissedebilirsiniz.

Oyun sırasında hareket ettiğiniz yüzeyin özelliklerini (kum, çimen, taş gibi) ayırt etmenizi sağlayan DualSense kontrol cihazı, halat çekme gibi eylemlerdeki gerginliği bile hissettiriyor. Ayrıca basketbol, voleybol gibi oyunlarda diğer oyuncularla yaşanan etkileşimleri birebir olarak deneyimlemenizi sağlıyor.

Uyarlanabilir Tetikler

Uyarlanabilir tetikler özelliği ise farklı eşyalarla etkileşim hissini canlandırıyor. Büyük saldırılarda değişen gerilim düzeyini hissettiren özellik, oyundaki gerilimi anlık olarak size yaşatıyor. Farklı özelliklere sahip silahlarda tetiğe basarken, halat çekerken oyunun kurgusundaki hissiyatları birebir olarak deneyimleyebilirsiniz.

DualSense oyun kolunda canlı oynanan oyunlarda kullanabileceğiniz bir dahili mikrofon bulunduruyor. Ayrıca oyun kolları için beyaz, siyah, mavi, kırmızı, kamuflaj desenli gibi farklı renk ve desen seçenekleri de mevcut.

2. PS5 DualSense Şarj İstasyonu

İki adet kablosuz oyun kolunu aynı anda şarj etmenize olanak sağlayan PS5 DualSense şarj istasyonu USB bağlantısına gerek kalmadan kontrol cihazlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde şarj etmenize yardımcı oluyor. Konsol üstünde bulunan iki durağa kontrol cihazlarını oturtarak şarj işlemine başlayıp, istediğinizde cihazları buradan alarak oyun keyfinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

DualSense şarj istasyonu cihazlarınızı şarj ederken yanıp sönen turuncu bir ışık görülüyor. Şarj etme işlemi tamamlandığında bu ışık sönüyor. Eğer oyun kolunun şarjı tamamen bitmişse, tekrar tamamen dolması 3 saate yakın bir süre alıyor.

Üstünde herhangi bir açma kapama tuşu bulunmayan şarj istasyonu, minimal bir tasarıma sahip. Oyun konsolunun yanında konumlandıracağınız şarj istasyonu sayesinde kontrol cihazlarınız daima şarjda durabilir. Böylece kolun şarjı bittiği için oyunu yarıda bırakmanız gerekmez.

3. Sony Playstation Pulse 3D Wireless Kulaklık

360 derecelik ses deneyimi için özel olarak tasarlanan kablosuz kulaklıklar PS5’te oyun konforunu zirveye taşıyor. Çift gürültü önleyici, USB TYPE-C şarj girişi ve şık tasarımı ile en sevilen PS 5 aksesuarlarından biri Sony Playstation Pulse 32 Wireless kulaklık olarak karşımıza çıkıyor.

Bluetooth özelliği sayesinde PlayStation, TV ve bilgisayara ek olarak telefon, tablet gibi cihazlarınıza da bağlayabileceğiniz kulaklıkta 3D sesleri etkinleştirdiğiniz andan itibaren, artık fiziksel olarak bulunduğunuz yerden ayrılıyor ve oyun dünyasının derinliklerine dalıyorsunuz. Ortam seslerini duyabilmek, yani normal dünyaya dönüş yapabilmek için bu özelliği kapatmanız gerekiyor.

4. PlayStation HD Camera

Özellikle Twitch, Youtube gibi platformlarda canlı yayın açan kullanıcıların vazgeçilmezi olacak bir aksesuar olan PlayStation HD Camera, arka plan kaldırma özelliği ve 1080p görüntü elde etmenizi sağlayan çift lensi ile dikkat çekiyor. Arka plan kaldırma aracını kullanarak kendinizi kolayca oyunun içine ekleyebilirsiniz. Bunun yanında ürünün kendine ait dahili standını istediğiniz konuma ve açıya sabitleyerek kusursuz bir çekim yapma imkânınız bulunuyor.

5. Sony PS5 Uzaktan Kumanda

PS5’i uzaktan yönetmenizi sağlayan kumandada oynat/duraklat, ileri ve geri sar komutlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca ürün üzerinde Netflix, Youtube, Spotify ve Disney+ için oluşturulmuş butonlar yer alıyor. Cihaz kapalıyken bile bu butonlara basarak tek hareketle istediğiniz platforma hızlı bir geçiş yapabilirsiniz.

6. 1 TB Taşınabilir Hard Disk

PlayStation 5’in kendisine ait 1 TB’lık bir hafızası bulunuyor. Bu hafızanın da tamamını kullanma şansınız yok. Dolayısıyla birçok kullanıcı için PS 5’in kendi hafızası yeterli olmuyor. Harici SSD bağlamaya imkân veren PlayStation 5’te daha fazla depolama alanına sahip olmak için kullanabileceğiniz, farklı markalara ait birçok taşınabilir disk seçeneği mevcut.

PlayStation 5’in kullanılabilir hafızasını artırmak için Samsung T7 Portable SSD – 1TB, Samsung Portable SSD T7 Touch , WD Blue SA510 – 1TB gibi harici disk modellerini kullanabilirsiniz. Bu listeyi farklı markalara ait hard disk modelleri ile genişletmek mümkün. Ayrıca, 1 TB ek depolama alanı genel olarak yeterli olduğu için bu kapasitedeki harici diskler öneriliyor. Dilerseniz daha fazla depolama alanına sahip olan 2 TB’lık ve hatta 4 TB’lık modelleri de tercih edebilirsiniz.