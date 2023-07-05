PlayStation Store Para İadesi Nasıl Alınır?
PlayStation Store’dan yanlışlıkla oyun satın aldınız ya da oyunla ilgili fikriniz mi değişti? PlayStation Store'da para iadesi yapabilirsiniz. Nasıl mı?
PlayStation Store üzerinden oyun aldıktan sonra işlemi iptal edip paranızı iade almak isteyebilirsiniz. Para iadesini almak sanıldığından çok kolay. Birkaç dakika içerisinde paranızı geri alabilirsiniz.
Sony, 2019 yılında bir geri ödeme politikası oluşturdu. Bu geri ödeme politikası oyunların yanı sıra ön siparişleri, filmleri, abonelikleri ve DLC’leri içeriyor.
PlayStation 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
2020 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5’in ardından PlayStation 6 da çok merak edilmeye başladı. Resmi olarak henüz duyurulmayan PlayStation 6’nın güçlü özelliklere sahip olması bekleniyor.
PlayStation Store Geri Ödeme Politikası
Sony tarafından oluşturulan geri ödeme politikasına göre PlayStation Store’da para iadesi talebi; satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde oluşturulabilir. Satın almanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra para iadesi kesinlikle yapılmıyor.
Geri ödeme politikası çok kapsamlıdır. Satın alma işleminin ardından içeriği indirilirse para iadesi yine söz konusu olmaz. Bir başlığın yayınlanmasının ardından 14 günden daha uzun sürede ön sipariş verildiği takdirde ürün piyasaya sunuluncaya kadar para iade edilebiliyor.
Bir oyunun piyasaya sunulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde ön sipariş verebilirsiniz. Bu ön sipariş verilen tarihten itibaren de 14 günde para iade talebi oluşturulabilir. Ayrıca para iadesi alabilmek için oyunu kesinlikle konsolunuza hemen yüklemeyin. Yükleme işlemi yapıldıysa oyunu hiç oynamasanız dahi yine de para iadesi alamazsınız.
PlayStation Store’da Para İadesi Alma
PlayStation Store’da para iadesi için öncelikle Sony tarafından hazırlanan resmi formu doldurunuz. Forma;
- Para iadesinin talep edildiği satın alma işlemi,
- PSN çevrimiçi kimliği,
- Doğum tarihi,
- Oturum açma kimliği (E-posta) vb. ayrıntılar eklenir.
PlayStation Store dışında gerçekleşen satın almalarda para iadesi yapılmaz. Örneğin; FIFA 19 kapsamında Call of Duty Puanları, FIFA Puanları ve Fortnite aksesuarlarında para iade edilmiyor.
Paranın iade edilemediği bir başka durumsa cüzdan yüklemeleridir. Paypal, kredi kartı, cep telefonu, banka kartıyla yapılan ödemelerde de maalesef PlayStation Store’dan para iadesi alamazsınız.
PlayStation Store İndirimleri Başladı: Bu Fırsat Kaçmaz!
PlayStation Store indirimleri başladı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanyayla birlikte Need for Speed Unbound, EA SPORTS FIFA 2023 ve Watch Dogs: Legion dahil olmak üzere çoğu video oyunu çeşitli oranlarda indirime girdi.
PlayStation Store’da ödenen parayı alabilmek için şu ürünleri iade edilirsiniz;
- Rezervasyonlar,
- Oyunlar,
- Oyun içi sarf malzemeleri,
- PlayStation video başlıkları,
- Oyun eklentileri,
- Sezon biletleri,
- Promosyon paketleri,
- Rezervasyonlar,
- Abonelik hizmetleri.
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