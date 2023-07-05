PlayStation Store Para İadesi Nasıl Alınır?

PlayStation Store üzerinden oyun aldıktan sonra işlemi iptal edip paranızı iade almak isteyebilirsiniz. Para iadesini almak sanıldığından çok kolay. Birkaç dakika içerisinde paranızı geri alabilirsiniz.

Sony, 2019 yılında bir geri ödeme politikası oluşturdu. Bu geri ödeme politikası oyunların yanı sıra ön siparişleri, filmleri, abonelikleri ve DLC’leri içeriyor.

PlayStation Store Geri Ödeme Politikası

Sony tarafından oluşturulan geri ödeme politikasına göre PlayStation Store’da para iadesi talebi; satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde oluşturulabilir. Satın almanın üzerinden 14 gün geçtikten sonra para iadesi kesinlikle yapılmıyor.

Geri ödeme politikası çok kapsamlıdır. Satın alma işleminin ardından içeriği indirilirse para iadesi yine söz konusu olmaz. Bir başlığın yayınlanmasının ardından 14 günden daha uzun sürede ön sipariş verildiği takdirde ürün piyasaya sunuluncaya kadar para iade edilebiliyor.

Bir oyunun piyasaya sunulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde ön sipariş verebilirsiniz. Bu ön sipariş verilen tarihten itibaren de 14 günde para iade talebi oluşturulabilir. Ayrıca para iadesi alabilmek için oyunu kesinlikle konsolunuza hemen yüklemeyin. Yükleme işlemi yapıldıysa oyunu hiç oynamasanız dahi yine de para iadesi alamazsınız.

PlayStation Store’da Para İadesi Alma

PlayStation Store’da para iadesi için öncelikle Sony tarafından hazırlanan resmi formu doldurunuz. Forma;

Para iadesinin talep edildiği satın alma işlemi,

PSN çevrimiçi kimliği,

Doğum tarihi,

Oturum açma kimliği (E-posta) vb. ayrıntılar eklenir.

PlayStation Store dışında gerçekleşen satın almalarda para iadesi yapılmaz. Örneğin; FIFA 19 kapsamında Call of Duty Puanları, FIFA Puanları ve Fortnite aksesuarlarında para iade edilmiyor.

Paranın iade edilemediği bir başka durumsa cüzdan yüklemeleridir. Paypal, kredi kartı, cep telefonu, banka kartıyla yapılan ödemelerde de maalesef PlayStation Store’dan para iadesi alamazsınız.

PlayStation Store’da ödenen parayı alabilmek için şu ürünleri iade edilirsiniz;