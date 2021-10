PlayStation Store İndirimleri Başladı: Büyük Fırsat!

PlayStation Store indirimleri kapsamında çok sayıda başarılı video oyununun fiyatı düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

PlayStation Store İndirimleri Neler Sunuyor?

Resident Evil Village (PS4 & PS5) - 341,43 TL

The Medium - 329,25 TL

Until Dawn - 89,59 TL

Biomutant - 343,85 TL

Doom Eternal Deluxe Edition - 187,77 TL

DayZ - 263,40 TL

Friday the 13th: The Game - 34,62 TL

Diablo Prime Evil Koleksiyonu - 293,30 TL

Aliens: Fireteam Elite (PS4 & PS5) - 279,20 TL

Resident Evil 7 Biohazard - 42 TL

The Dark Pictures Anthology: Litte Hope - 109,50 TL

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - 85,47 TL

Resident Evil 2 - 71,60 TL

Raccoon City Edition - 139,60 TL

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - 36 TL

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series - 263,40 TL

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles - 46,39 TL

Resident Evil Village Deluxe Edition (PS4 & PS5) - 433,38 TL

Visage - 161,85 TL

Borderlands 3: Ultimate Edition (PS4 & PS5) - 354,50 TL

Doom - 42 TL

Little Nightmares Complete Edition - 34,75 TL

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyuncuları için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanyanın 4 Kasım 2021 tarihinde sona ereceğini berlitelim.

Yüzde 70 oranında indirime giren Blair Witch isimli video oyununun fiyatı 259 TL'den 77,70 TL'ye düştü. Psikolojik korku türündeki yapım, 2019 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. 1996 yılında geçen yapım, Black Hills isimli bir ormanda geçiyor.

Konami tarafından geliştirilen Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, yüzde 85 oranında indirime girerek 134 TL'den 20,10 TL'ye düştü. Yüzde 67 oranında indirime giren The Evil Within 2'nin fiyatı ise 229 TL'den 75,57 TL'ye düştü.

Yüzde 90 oranında indirime giren Murdered: Soul Suspect isimli yapımın fiyatı 84 TL'den 8,40 TL'ye düştü. Thief ise yüzde 90 oranında indirime girerek 84 TL'den 8,40 TL'ye düştü.