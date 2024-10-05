PS5 Depolama Alanı Nasıl Yükseltilir?

PS5’te uygulama ve depoların açılabilmesi için depolama alanının yeterli olması gerekiyor. Keyifli bir oyun deneyimi yaşamak için PS5’te depolama alanı etkin şekilde yönetilerek gerektiği takdirde genişletilmelidir. Biz de bu rehberde PS5 depolama alanı yükseltme çalışmalarından bahsedeceğiz.

PS5’de Depolama Alanı Yükseltme Adımları

PS5 depolama alanı artırma yöntemi için şu teknikler uygulanmalı:

1. Depolama Alanı Kontrol Edilmeli

PS5’te depolama alanının yükseltilmesi için öncelikle alan kontrol edilmeli. Bunun içinde aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

“Ayarlar” kısmına girilir.

Ayarlar’dan “Depolama” kısmına tıklanıp hem mevcut depolama kapasitesi hem de kullanılan alan görüntülenir. Böylelikle oyunlarla uygulamalardan hangisinin ne miktarda yer kapladığının kontrolü yapılır.

2. Gereksiz Dosyalar Silinmeli

Playstation 5 depolama alanı yükseltilmesi için gereksiz oyun ve dosyalar silinmelidir. Depolama alanına giriş yapılarak özellikle çok nadir oynanan ve kullanılmayan uygulamalar seçilir. Akabinde “Sil” seçeneğine basılır. Bu kısımda ekran görüntüleri ve oyun içi kayıtlarda temizlenip yer açılır.

PS5’e Ekstra Depolama Alanı Ekleme

PS5 depolama alanı yükseltmek için ekstra seçeneklere başvurulabilir. PS5 ile uyumlu olan NVMe SSD eklenebilir. Bunun için öncelikle Playstation5’in yan kapağı çıkarılır. Genişletme yuvası içerisine SSD yerleştirilip ekrana yansıyanlar takip edilir.

Aynı zamanda PS5’in depolama alanını yükseltmek için harici USB 3.0 sürücüsü kullanmakta mantıklıdır. Yalnız harici sürücüleri, eski uygulama ve oyunlarda kullanmak daha mantıklı olur.

PS5 Depolama Alanı Yükseltme Avantajları

PS5 depolama alanı yükseltilerek birçok avantaj elde edilebilir. Bu avantajlar şunlardır;

Veri güvenliği üst düzeye çıkar.

Oyun deneyimi iyileştirilir.

Oyun ve uygulamaların yönetimi kolaylaşır.

Oyunlar hızlı şekilde yüklenir.

PS5’te depolama alanı yükseltildiğinde oyun ve uygulamalara yer açıldığından dolayı kesintisiz kullanım söz konusu olur. Özellikle yeni nesil dosyaların boyutları çok büyüktür. Dolayısıyla bu durum, depolama alanını hızlı doldurur. Böyle durumlarda mutlaka depolama alanı genişletilmelidir. Genişletme çalışmaları, oyunun yükleme sürelerini de kısaltıyor. Ayrıca geniş oyun arşivi oluşturmaya da yardımcı olur.