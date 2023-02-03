PlayStation 5 Konsoluna Fazladan SSD Kurma Nasıl Yapılır?

PlayStation 5, SSD kurma işleminin çok pratik şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olan PS5'te depolama alanının arttırılabilmesine olanak tanıyan işlem için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Teknoloji devi Sony tarafından üretilen PlayStation 5 isimli oyun konsolundaki mevcut depolama alanı bir süre sonra yetersiz gelmeye başlayabilir. Böyle bir durumda PS5 konsoluna M.2 SSD takma imkânına sahipsiniz. Bu işlem sayesinde konsolun depolama kapasitesini arttırabilirsiniz.

PlayStation 5'e SSD ekleme işlemini gerçekleştirmeden önce konsolun en son yazılım güncellemesinin yüklü olduğundan emin olmalısınız. Güncelleme işlemini yaptıysanız söz konusu işleme başlayabilirsiniz.

Not: Oyun konsoluna SSD takarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyun konsolunun zarar görmesine yol açabilirsiniz.

PS5 İçin M.2 SSD Gereksinimleri Neler?

Desteklenen boyutlar 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Arabirim PCI-Express Gen4x4 destekli M.2 NVMe SSD (M Anahtarı) Sıralı Okuma Hızı 5500 MB/sn ya da daha yüksek hız öneriliyor. Soket Türü Soket 3 (M Anahtarı) Depolama 250 GB - 4 TB Isı Dağılım Mekanizması Dahil Boyut Uzunluk: 30/40/60/80/110 mm Genişlik: 25 mm'ye kadar

Kalınlık: 11,25 mm'ye kadar (kartın üzerinden 8 mm'ye kadar, kartın altından 2,45 mm'ye kadar)

PlayStation 5'e SSD Kurma Adımları

PS5 konsolunu kapatın.

Konsola bağlı tüm kabloları ve cihazları çıkarın.

Konsolun soğumasını bekleyin.

Konsolu PS logosu aşağı bakacak ve güç butonunun arka kısmı size dönük olacak şekilde konumlandırın.

Kapağı yavaşça kaldırın.

Dikdörtgen kapağın vidasını sökün.

Kapağı kaldırın.

Yuvanın içindeki vidayı sökün.

M.2 SSD'yi yuvaya yerleştirin.

M.2 SSD'yi vidayla sabitleyin.

Dikdörtgen kapağı takın.

Kapağı vidayla sabitleyin.

Konsolun kapağını takın.

Kapak sabitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız.

Kabloları konsola takın.

PlayStation 5'i çalıştırın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

PlayStation 5 isimli oyun konsoluna M.2 SSD takmak için öncelikle konsolu kapatmanız gerekiyor. PS5'i kapattıktan sonra konsola bağlı tüm kabloları ve cihazları çıkarın. Eğer konsol ısınmışsa soğuması için bir süre boyunca bekleyin.

Bir sonraki adımda oyun konsolunu PS logosu aşağı bakacak ve güç butonunun arka kısmı size dönük olacak şekilde konumlandırın. Kapağı yavaşça kaldırın. Bu adımı uygularken dikkatli olmanız gerekiyor çünkü kapağın hasar görme ihtimali mevcut.

Kapağı kaldırdıktan sonra vida ile sabitlenmiş bir dikdörtgen kapak göreceksiniz. Dikdörtgen şeklindeki kapağın vidasını yavaşça sökün ve kapağı kaldırın. Yuvanın içerisinde bir vida daha bulunuyor. O vidayı da sökmeniz gerekiyor.

Yuvanın üzerinde çeşitli boyutlardaki SSD'leri sabitleyebilmenize imkân tanıyan vida yerleri göreceksiniz. Sahip olduğunuz M.2 SSD modelini yuvaya çok dikkatli şekilde takın. Daha sonra vida ile M.2 SSD'yi sabitleyin.

Daha sonra dikdörtgen kapağı yuvaya yerleştirin ve vidayla sabitleyin. Sabitleme işleminin ardından konsolun kapağını yavaşça takın. Kapak sabitlendiği takdirde tık sesi çıkacaktır. Kapağı taktıktan sonra kabloları konsola takın.

Kabloları taktıktan hemen sonra PlayStation 5 konsolunu çalıştırın. Bir sonraki adımda ekranda yer alan talimatları uygulayın. Bunları yapmanız hâlinde SSD kurulumu tamamlanacaktır. Böylelikle yeni taktığınız SSD'yi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda PS5'e SSD kurma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Ayrıca PS5 konsolu için M.2 SSD gereksinimleri neler sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.

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