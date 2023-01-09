Push Bildirimi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Push bildirimi; kullanıcılara gönderilen veri ve bilgiler hakkında kullanıcının haberdar edilmesini temel alır. Push bildirimden yararlanarak kullanıcılar, çevrimiçi olmadan da bağlantıları olan servislerde bilgilendirilir. Web site sahipleri sitelerine trafik çekmek için push bildirimlerinden yararlanır.

Push bildirimi tam olarak; web sitelerini ziyaret eden kişilere “bildirimleri etkinleştirmek” isteyip istemediklerinin sorulduğu mesajlardan oluşuyor. Eğer ziyaretçi “Evet” seçeneğine tıklarsa yeni içerikler yayınlandığında bildirim almaya başlar. Pek çok internet kullanıcısı push bildirimini pop-up’lara benzeterek spam olarak algılıyor. Ancak hiçbir olumsuz durum veya koşul barındırmıyor.

Push Bildirimi Nedir?

Push bildiriminin kullanımı mobil uygulamalarda çok popülerdir. Uygulamaların yüklemesi yapıldıktan sonra sistem uygulamalarla ilgili bildirim almak isteyip istemediğinize dair izin ister. İzin verdiğiniz takdirde uygulamaların içeriğine göre bildirim almaya başlayacaksınız. Web tarayıcıları üzerinde de bu bildirim türü uygulanıyor.

Push bildirimleri pop-up’lardan farklı olarak;

Az yer kaplar.

Kullanıcılardan bilgi istemez.

Ekranın sağ üst ya da sağ alt köşesinde kayan bildirimler şeklinde görünür.

Bildirim gönderme izni; hayır ya da evet butonu şeklinde belirtmiştir.

Bildirim etkin hale getirildiğinde kullanıcılara; masaüstü, mobil ve tabletlerden bildirim görüntülenir. Yeni pazarlama yöntemi olarak da isimlendirilebilir. Ziyaretçiler web sitesinden ayrılınca dahi onlara ulaşım olanağı sunmaktadır. Twitter, Facebook vb. sosyal medya platformları tarafından da sıklıkla kullanılıyor.

Push Bildirimleri Niçin Kullanılır?

Web siteler, push bildirimleri sayesinde hedef kitleleriyle daha hızlı etkileşime girer. Bildirimler;

Blog yazısı bildirimleri

Ürün güncellemeleri

Kuponlar

Duyurulardan oluşmaktadır.

Push bildirimi Avantajları

Cihazlar arasında uyumlu bildirimler gönderme,

Kullanıcı bilgisine gerek yoktur,

Tıklanma oranları yükselir,

Hızlı ayarlanabilir,

Kişiselleştirilmiş mesajların iletimini garantili olarak gerçekleştirir,

Uygulamaya ihtiyaç duymaz.

Push Bildirimi Nasıl Kullanılır?

Push bildirimleri etkinleştirerek; yeni özellikler, kampanya performanslarının iyileştirilmesi ve performans değişiklikleri yapılabilir. Push bildirimlerinin kullanımı için ayarlama yapılması gerekiyor. Bildirim ayarları şöyle yapılabilir:

1. Android Cihazlarda Push Bildirimlerini Etkinleştirme

Ekranın alt tarafındaki gezinme çubuğu üzerinde “Diğer” seçeneğine dokunup daha sonra “Ayarlar” seçeneği seçilmelidir.

“Bildirimleri Etkinleştir” butonuna dokunulur.

Daha sonra “Bildirimler” ve “Bildirimleri Göster” butonuna basılmalıdır.

2. iOS Cihazlarda Push Bildirimleri Etkinleştirme

Ekran altında yer alan gezinme çubuğu üzerinde “Diğer” ardından “Ayarlar” seçeneği seçilmelidir.

“Bildirimleri Etkinleştir” sekmesine tıklanır.

“Bildirimler” butonuna basılır.

“Bildirimlere İzin Ver” sekmesi seçilir.

Bildirim kategorilerinin seçimi için şu işlemler yapılmalıdır;

Ekran altında konumlanan gezinme çubuğundan “Diğer” daha sonra “Ayarlar” seçilmelidir.

Bildirim alınmak istenen kategoriler etkin hale getirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir.

Eğer açma/kapatma düğmelerinin görüntülenmesi söz konusu değilse öncelikle ilgi alanının olduğu kategoriye akabinde “Bildirimleri Göster” sekmesine dokunulmalıdır.

Telefon haricinde web tarayıcılar üzerinde de siteye girildiği zaman URL kısmının sol tarafındaki kilit simgesinin orada çıkan bildirim kutusunda "İzin Ver" seçeneğine tıkladıktan sonra sitedeki push bildirimleri doğrudan alınabilir.

Push bildirimine benzetilen Pop-up’larla ilgili bilgi alabilmek için Pop-Up Ne Demek? Nasıl Engellenir? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.