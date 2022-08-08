Opera’da Reklam Engelleyici Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Dünya üzerinde 300 milyon kişinin kullandığı tarayıcı, Google Chrome’dan sonra en çok kullanılan internet tarayıcıları aralarında yer buluyor. Birçok özelliği bulunan tarayıcı Google Chrome’a göre reklam engelleyici, vpn gibi birçok özelliği beraberinde getiriyor. Elbette Chrome tarayıcıda da bu özellikler kullanılabilinir. Ancak Opera internet tarayıcısı bu özellikleri program ile yanında getirirken, Chrome tarayıcısı bu özellikleri kullanabilmek için Chrome Web Mağazasından eklentiler kurmak gerekiyor.

Kullanıcılar Opera tarayıcı kullanmamalarındaki en büyük nedenleri arasında Chrome eklentilerini kullanamamaktan korkmak, aslında Opera internet tarayıcısında Google Chrome üzerinde çalışan tüm eklentiler hemen hemen kullanabilmekte. Tabi ki bazen bu eklentiler sorun çıkarabiliyor. Opera tarayıcısını kendi ile gelen özellikleri sayesinde birçok kullanıcı eklenti kullanmak istemediğinden dolayı Chrome yerine tercih etmekte. Ancak Opera’nın en önemli özelliklerinden olan reklam engelleme bir süredir çalışmamakta. Peki ya Opera reklam engelleyici çalışmıyor sorunu nasıl çözülür? Gelin birlikte bakalım.

Opera Reklam Engelleyici Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Eğer Opera reklam engelleyicisi çalışmıyor ise bunun çözümü için birkaç yol bulunmakta, bunlardan ilki tarayıcınızı silip tekrar yüklemek olacaktır. Ancak bu işlemi yapmak tarayıcılardaki çerezlerin, geçmişin ve diğer tarayıcı ayarlarının silineceğinden dolayı birçok kullanıcı tercih etmemekte. Bir diğer çözüm olarak Opera tarayıcınızı açtığınız zaman sol üst köşede bulunan; “Menü” sekmesine tıklamanız ve aşağıda bulunan; “Güncelleme ve Geri Yükleme” seçeneğine tıklayarak tarayıcınızın güncellemelerini kontrol etmeniz olacaktır.

Tarayıcınız güncel değilse Opera reklam engelleyici çalışmakta sıkıntı yaratabilir. Bunun yanında tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan seçenekten reklamlar ve izleyicileri engelle butonunun aktif olduğuna emin olmanız gerekir. Bu butonlar aktifse pasif hale getirip tekrar aktif ettiğinizde sorun çözülmüş olacaktır. Fakat sorun halen devam ediyorsa maalesef yapacak bir çözüm bulunmamakta. Ancak sol üst köşede bulunan; “Menü” kısmından eklentileri açıp hali hazırda bulunan; “Opera Reklam Engelleyici” eklentisini pasif hale getirip, sol tarafta bulunan “Daha fazla eklenti indir” seçeneğine tıklayarak. Yeni bir reklam engeleme eklentisini tarayıcınızda aktif edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta olduğunu söylemek isteriz. Hangi tarayıcı olursa olsun bir eklenti kurmak istediğinizde o eklentinin istediği izinlere dikkat etmenizi tavsiye ederiz ve eklentinin güvenli olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz de fayda var. Çünkü tarayıcı eklentileri üzerinden tarayıcınızda yapılan tüm işlemlere erişmek isteyen kötü yazılımlar olabilir.

Bu içeriğimizde Opera reklam engelleyici çalışmıyor sorunu nasıl çözülür, neler yapılabilir? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler bu durumda hangi çözümleri kullanıyorsunuz, tarayıcı eklentilerini güvenli buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.