Pop-Up Ne Demek? Nasıl Engellenir?

Günümüzde internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte birçok yeni kavram hayatımıza girdi. Bunlardan biri internet reklamcılığında sıklıkla kullanılan Pop-Up’lar. Bir siteye girdiğimizde siz istemeden de olsa karşınıza çeşitli Pop-Up’lar çıkabiliyor. Peki, bazen sinir bozucu olabilen Pop-Up ne demek? Pop-Up nasıl engellenir?

Pop-Up Ne Demek?

Pop-Up, aslen İngilizce bir kavramdır ve birden ortaya çıkmak, aniden belirmek gibi çeşitli anlamlara gelir. Bu kavramı dijital dünyadaki kullanımı üzerinden değerlendirdiğimizde ise Pop-Up için isteğimiz dışında sitelerde karşımıza çıkan pencereler diyebiliriz. Gösterilmesi kullanıcının denetimi dışında gerçekleştiğinden ötürü Pop-Up, genellikle engellenmesi yönünde çeşitli ayarlamalar yapılan bir mekanizmadır.

İlk Pop-Up uygulaması, 90’lı yılların sonunda Tripod.com isimli internet sitesinde gerçekleşti. Konuya teknik açıdan bakıldığında, bu pencerelerin JavaScript tarafından yaratıldığını, zaman zaman da Adobe Flash programının bu amaçla kullanıldığı görülebilir. Bu pencereler, internette gezdiğiniz sayfanın tam ortasında ya da kenarlarında belirebilir ve farklı boyutlarda bulunabilir.

Pop-Up, özünde reklam amacı taşıyan bir uygulamadır. Burada reklamdan kasıt, sadece ürün ya da hizmet satmaya yönelik çalışmalardan ibaret değildir. Henüz internetten satışın, e-ticaretin emekleme aşamasında ortaya çıkması da bununla ilişkilidir. Pop-Up’lar başka sitelerin ya da sayfaların reklamını yapmak, onlara tıklama ve trafik kazandırma amacıyla da kullanılır. Fakat bugün gelinen noktada kötü niyetli kişiler de bilgisayara zararlı yazılımlar yüklemek için bu yolu tercih edebiliyor.

İlk bakışta olumsuz özellikleri öne çıkıyor gibi görünen Pop-Up pencereleri, doğru amaçlar doğrultusunda kullanıldığında ise etkili sonuç veren birer reklam aracı haline dönüşebiliyor. Bunun için öncelikle kullanım amacının iyi belirlenmesi ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek stratejilere başvurulmaması gerekiyor.

Pop-Up Niçin Kullanılır?

Pop-Up; reklam ve e-ticaret sitelerinde sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Kullanıcılar, bir siteye ilk kez girdiklerinde alışveriş yapma eğilimi göstermeyebilirler. Örneğin; Sleeknote.com’da yer alan verilere göre bir kullanıcı, market ve giyim alışverişi yapmadan önce o sitede ortalama 32 sayfa gezdikten sonra satın alma kararı veriyor. Dolayısıyla kullanıcılarının o internet sitesinde gezinmesine devam etmesini sağlamak bu noktada oldukça önem teşkil ediyor.

Pop-Up’lar kullanıcıyı farklı şekillerde sitede tutmak adına yollardan biridir. Yine aynı sitede bulunan istatistikler gösteriyor ki e-posta adresi toplamak için kullanılan bir Pop-Up, ziyaretçilerin yüzde 5’inin bültenlerine abone olmasını sağlıyor. Bu ilk bakışta düşük bir oran gibi görülebilir. Fakat özellikle ziyaretçi sayısının arttığı dönemlerde bu uygulama son derece olumlu sonuçlar doğurabiliyor.

Pop-Up reklam ya da bildirimlerin çeşitli türleri bulunur.

Pop-Up Türleri Nelerdir?

Tıklanabilir

Oyunlaştırılmış

Kaydırma

Anket

Bilgilendirici

Tam Ekran

Promosyon

Sayfaya Yönlendirici

Tıklanabilir

Kullanıcının etkileşime girebileceği, dolayısıyla dönüşüm oranı oldukça yüksek pencerelerdir. Bu pencereler üzerinde yapılan tıklamalar, ürünlere ya da kampanyalara yönelik ilgili çekici detayların kullanıcılara sunulmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilebilir.

Oyunlaştırılmış

Bu tür pop up’lar gerek tasarımları gerekse içerikleri ile ziyaretçilerin fazlasıyla ilgisini çeker. Bu sayede siteyle, markayla ya da ürünlerle daha sıcak bir ilişki kuran kişiler, daha fazla satın alma eğilimi gösterirler.

Kaydırma

Her pop up doğrudan pencere görünümüne sahip olmak zorunda değildir. Sayfanın herhangi bir bölgesinden kaymak sureti ile de kullanıcıların karşısına çıkabilir. Bu tür tasarımlar özgün yapıları ile dikkat çeker.

Anket

Belli bir konuda kullanıcı görüşünü almak adına kullanılabilir. ‘Evet – Hayır’ gibi basit bir yapıya sahip olabildiği gibi daha kapsamlı anketler de bu şekilde düzenlenebilir.

Bilgilendirici

Şirketin, sitenin ya da ürünlerin durumu ile ilgili ya da yapılan bir değişiklik hakkında ziyaretçileri bilgilendirmeyi hedefler. Eyleme geçirmeyi hedefleyen uygulamalar da yine bu kategoride değerlendirilebilir.

Tam Ekran

En çok karşılaşılan pop up türlerinden biridir. Tarayıcı penceresinin tamamını kaplayacak şekilde görüntülenir. Günümüzde kullanıcıların genellikle mesafeli yaklaştığı bir uygulamadır.

Promosyon

Yapılan promosyonlar, bu tür pencerelerle duyurulabilir. Siteye girdiğinde bu türden bir haber ile karşılaşan ziyaretçi durumu olumlu karşılayacak ve kendisine sunulan bu fırsatı değerlendirmek isteyecektir. Promosyon duyuruların yanında indirim sağlayan kupon kodları da bu şekilde paylaşılabilir.

Sayfaya Yönlendirici

Yapılan tıklama ile belirli bir sayfanın açılmasını sağlayan pop up’lardır. Özellikle alışveriş sitelerinin indirim kapsamına aldığı ürünlerin bulunduğu sayfalar için son derece kullanışlıdır.

Pop-Up Nasıl Engellenir?

Google Chrome

Sağ üstte yer alan üç noktaya tıklayın ve ‘Ayarlar’ sekmesini açın.

‘Gizlilik ve Güvenlik’ sekmesine tıklayın ve ‘Site Ayarları’ menüsünü açın.

İçerik kısmına gelin ve ‘Pop-Up’lar ve Yönlendirmeler’ seçeneğine basın.

Buradan ‘Pop-Up engelleme butonunu aktif hale getirin.

Opera

Tarayıcı penceresinin sağ üstünde yer alan ‘Kolay Kurulum’ simgesine tıklayın.

En altta bulunan ‘Tam tarayıcı ayarlarına git’ butonuna basın.

Sayfayı kaydırın ve ‘Gizlilik ve Güvenlik’ alt başlığını seçin.

Burada ‘Site Ayarları’ sekmesine tıklayın ve içerik kısmına gelin.

İçerik kısmından ’Pop-Up’lar ve Yönlendirmeler’ menüsünü açın.

‘İzin Verildi’ ibaresinin yanındaki butonu kapatın.

Mozilla Firefox

Tarayıcı penceresinin sağ üstünde yer alan ‘Menü aç’ butonuna tıklayın.

Açılan menüden ‘Seçenekler’ kısmına gelin.

Sol sekmeden ‘Gizlilik ve Güvenlik’ menüsüne giriş yapın.

Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda görebileceğiniz ‘İzinler’ alt başlığına doğru ilerleyin.

‘Açılır pencereleri engelle’ maddesini işaretleyin.

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