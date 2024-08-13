QCY AilyBuds Pro+ İncelemesi: Uygun Fiyata Gelişmiş ANC Özelliği ve Dahası!

Uygun fiyata gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunan QCY AilyBuds Pro+ ses performansıyla da kendisine hayran bırakıyor. QCY AilyBuds Pro+ incelemesi ile kulaklığı detaylı şekilde ele alacağız.

QCY AilyBuds Pro+ İncelemesi

QCY tarafından piyasaya sürülen AilyBuds Pro+ modelinin öncelikle çok başarılı şekilde tasarlandığını belirtmek gerekiyor. Bu tasarım anlayışı hem kulaklığın şık görünmesini hem de uzun kullanımda herhangi bir sorun yaşanmamasına olanak tanıyor.

Yarı kulak içi tasarıma sahip kulaklığı rahatsızlık hissetmeden kullanabilmek büyük bir avantaj sağlıyor. Mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneği büyüleyici görünüyor.

QCY AilyBuds Pro+ modelinde adaptif ANC özelliği bulunuyor. Bu özellik, daha iyi aktif gürültü engelleme performansı sunabilmek için parametreleri dinamik olarak ayarlıyor. Kulaklık, ANC performansını her iki kulak için de dengeli şekilde sunuyor.

Enstrüman seslerini detaylı şekilde verebilen kulaklık ayrıca hareket halindeyken rüzgâr gürültüsünü otomatik olarak azaltıyor. Böylece arama esnasında veya müzik dinlerken kristal netliğinde ses deneyimi elde edilmesi sağlanıyor.

AilyBuds Pro+'ta çoklu ANC modları yer alıyor. Bulunduğunuz ortama göre bu modları ayarlayabilirsiniz. Bu sayede her türlü gürültüyü etkili şekilde azaltabilir ve müzik keyfine devam edebilirsiniz.

Kulaklık yalnızca aktif gürültü engellemenin yan sıra ses kalitesinde de fark yaratıyor. LDAC ve Hi-Fi 5 DSP kodek desteğine sahip olan kulaklık, yüksek çözünürlüklü ses sunarak müzik deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Kulaklıkta kristal netliğinde sesli görüşme yapılabilmesine yardım eden 6 adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma algoritması sayesinde ortamdaki gürültünün önemli kısmını filtreleyerek sesin karşı tarafa çok net şekilde iletilmesini sağlıyor.

Aralarından seçim yapabileceğiniz 6 seviyeye kadar şeffaflık modu bulunuyor. Bu mod, ortamdaki sesleri duymanızı sağlayarak çevrenizde neler olduğundan haberdar olmanıza yardım ediyor.

Kablosuz kulaklık çoklu bağlantı özelliğini içeriyor. Kulaklığı aynı anda iki Bluetooth cihazı ile eşleştirebilir ve yalnızca tek tıklama ile aralarında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Kulaklığı iki farklı cihazda kullanan kişiler için çoklu bağlantı özelliği çok kullanışlı oluyor. Bu özellik olmasaydı her defasında kulaklık bağlantısını kesip yeniden diğer cihaz ile eşleştirmek zorunda kalacaktık.

Bluetooth 5.3 teknolojisini destekleyen kulaklık, önceki Bluetooth sürümlerini içeren kablosuz kulaklıklara kıyasla çok daha kararlı kullanım sunuyor. Elbette elde edilen avantaj bununla sınırlı değil.

Daha kararlı kullanımın yanı sıra çok daha hızlı bağlantı sağlıyor ve daha düşük güç tüketiyor. Kulaklık ayrıca daha düşük gecikme sunuyor. Düşük gecikme, oyunlarda çok önemli bir avantaj sağlıyor.

QCY marka kulaklık ANC özelliği kapalıyken tek şarj ile 5 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 28 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği açıkken tek şarj ile 4 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 23 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor.

Uzun pil ömrü, sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırarak daha iyi bir kulaklık deneyimi elde edilmesine yardım ediyor. Kullanımı çok daha kolay hâle getiren dokunmatik kontrol özelliği mevcut.

Bu özellik sayesinde kulaklık üzerinden gürültü engelleme özelliğini aktif hâle getirebilir veya kapatabilir, düşük gecikme modunu açabilir veya kapatabilir, aramayı sonlandırabilir veya yanıtlayabilir ve daha birçok işlemi kolayca yapabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bütçe dostu kablosuz kulaklık modeli arayan kişiler için harika bir seçenek olan QCY AilyBuds Pro+ gelişmiş aktif gürültü engelleme, ortamdaki sesi yapay zekâ yardımıyla azaltan 6 adet mikrofon, oldukça kaliteli ses ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Çoklu bağlantı desteği de kulaklık deneyimini üst seviyeye taşıyan önemli avantajlar arasında yer alıyor. Sonuç olarak bu kulaklık gelişmiş özellikleri pratik kullanım ve başarılı tasarım ile birleştirerek harika bir deneyime elde edilmesini sağlıyor.

QCY AilyBuds Pro+ Özellikleri

Mikrofon : 6 adet

: 6 adet Aktif Gürültü Engelleme Desteği : Var.

: Var. Kulaklık Batarya Kapasitesi : 27 mAh

: 27 mAh Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 350 mAh

: 350 mAh Pil Ömrü : ANC özelliği kapalıyken tek şarj ile 5 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 28 saate kadar. ANC özelliği açıkken tek şarj ile 4 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 23 saate kadar.

: ANC özelliği kapalıyken tek şarj ile 5 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 28 saate kadar. ANC özelliği açıkken tek şarj ile 4 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 23 saate kadar. Bluetooth : 5.3

: 5.3 Suya Dayanıklılık : IPX5

: IPX5 Dokunmatik Kontrol : Destekliyor.

: Destekliyor. Şarj Portu: USB-C

QCY AilyBuds Pro+ Fiyatı

Ses performansı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan bütçe dostu kablosuz kulaklık modeli QCY AilyBuds Pro+ 1.399 TL fiyat etiketine sahip.