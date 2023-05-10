QCY T13 İnceleme: Fiyat Performans Canavarı Kablosuz Kulaklık

QCY'nin en çok satan kablosuz kulaklıklarından biri olan T13 sunduğu pil ömrü, uygun fiyatı ve ENC gürültü azaltma özelliği ve 4 adet mikrofonuyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. QCY T13 inceleme yazısıyla kulak içi kablosuz kulaklığın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Günümüzde çok sayıda kablosuz kulaklık modeli bulunuyor. Bunların bir kısmı çok yüksek fiyat etiketine sahipken bir kısmı ise oldukça uygun fiyata satılıyor. Bütçe dostu kablosuz kulaklıklar arasında yer alan QCY T13, sunduğu özelliklerle rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

QCY T13 İnceleme

Öncelikle QCY T13 isimli kablosuz kulaklık modelinin çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Tasarım konusunda uygulanan küçük detaylar, kulaklığın hem etkileyici görünüme kavuşmasını hem de çok kullanışlı hâle gelmesini sağlıyor.

Bir kablosuz kulaklık için en önemli şey pil ömrüdür çünkü kimse sürekli olarak cihazı şarj etmek istemez. Uzun süre boyunca müzik dinlemekten ya da internette bir şeyler izlemekten keyif alan kişiler için harika bir ürün olan T13, batarya performansıyla oldukça şaşırtıyor.

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilen ve bu sayede şarj için uzun süre boyunca beklenmesine gerek bırakmayan QCY T13, şarj kutusuyla beraber 40 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Bunun uygun fiyatlı kulaklık için gerçekten uzun bir süre olduğunu belirtelim.

Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa kulaklığı yalnızca 5 dakika şarj ederek 1 saatlik kullanım elde edebilirsiniz. Böylelikle kulaklığın tamamının şarj olmasını beklemenize gerek kalmaz. Bu özellikle kulaklığı şarj etmeyi unutan kişiler için harika bir işlevdir.

ENC gürültü azaltma özelliğiyle donatılan T13'teki 4 mikrofon, kulaklık üzerinden çok rahat bir şekilde diğer kişilerle iletişim kurabilmenize imkân tanıyor. Arka plandaki seslerin önemli ölçüde azaltılması ve sesin çok net bir şekilde gitmesinin sağlanması, gürültülü ortamlarda bile iletişim kurulabilmesini mümkün hâle getiriyor.

7,2 mm dinamik sürücünün yer aldığı kablosuz kulaklık, yüksek kalitede ses deneyimi sunuyor. Bütçe dostu bir kulaklığın ses konusunda da böylesine başarılı bir performans sergilemesi şaşırtıyor. AAC ve SBC HD ses kodeklerini destekleyen T13 aracılığıyla cihazınızı bir mobil sinemaya dönüştürebilirsiniz.

Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen T13, Bluetooth 5.0 teknolojisini içeren kablosuz kulaklıklara kıyasla çok daha hızlı bağlantı sağlıyor, daha kararlı kullanım sunuyor ve daha düşük güç tüketiyor. Ses tarafında ayrıca yüksek kalite ve düşük gecikme deneyiminin sunulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlu olan T13'ü QCY uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulama aracılığıyla uyku modunu aktif hâle getirebilir ya da devre dışı bırakabilir, dokunmatik işlevleri özelleştirebilir ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz.

Açılır pencere üzerinden her iki kulaklığın şarj durumunu görüntüleyebilme imkânına da sahipsiniz. Kulaklığın en önemli avantajlarından biri de kolayca bir cihaza bağlanabilmesidir. Bunun için sadece birkaç adım uygulamak yeterlidir.

Dünyanın en iyi Bluetooth kulaklık markalarından biri olan QCY şirketinin T13 modelinde dokunmatik kontrol imkânı bulunuyor. Bu, kulaklığı kontrol etmeyi inanılmaz kolay hâle getiriyor. Kulaklığa çift dokunarak müziği duraklatabilir veya çalmaya devam ettirebilirsiniz.

Dokunmatik işlev bunlarla sınırlı değil. Arama geldiğinde ise çift dokunma hareketiyle aramayı yanıtlayabilir ya da sonlandırabilirsiniz. Sıradaki şarkıya geçmek için sağ kulaklığa bir süre basılı tutmanız yeterlidir. Sol kulaklığa üç kez dokunmak ise ses asistanını aktif hâle getiriyor.

Kulaklığın yanı sıra şarj kutusundan da bahsetmek gerekiyor. Hafif ve küçük bir yapıya sahip olan şarj kutusu, gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Böylelikle istediğiniz yerde kulaklığı kullanma imkânına sahip oluyorsunuz.

Type-C portunun yer aldığı şarj kutusunun ayrıca 380 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. İki saat civarında bir sürenin ardından söz konusu kutu tam şarj olabiliyor. Şarj kablosu aracılığıyla şarj işlemini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Etkileyici görünüme sahip olan QCY T13, uygun fiyat karşılığında üst düzey bir kablosuz kulaklık deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber 40 saate kadar pil ömrü ve 5 dakika şarj ile 1 saat kullanım imkânı, kullanıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde kulak içi kablosuz kulaklık modeli T13 çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ve böylece söz konusu kulaklık modelinin şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmıyor.

Dört mikrofonla donatılan kulaklığın ENC teknolojisini desteklemesi ise önemli bir detay. T13, arka plandaki gürültüyü azaltıyor ve bu sayede gürültünün olduğu ortamlarda bile sesli iletişim kurulabilmesine imkân tanıyor.

Eğer uygun fiyata üst düzey bir kablosuz kulaklık deneyimi elde etmek istiyorsanız QCY T13 olarak isimlendirilen modeli göz önünde bulundurabilirsiniz. Tasarımı ve sunduğu avantajlarla ön plana çıkan T13, kendinize veya sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir.

QCY T13 Özellikleri

Ses Sürücüsü: 7,2 mm

Mikrofon: 4 adet

Gürültü Azaltma Desteği: Var.

Kulaklık Ağırlığı: 6,34 gram

Şarj Kutusu Ağırlığı: 48,15 gram

Batarya Kapasitesi: 380 mAh

Pil Ömrü: Şarj kutusuyla beraber 40 saate kadar kullanım, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanma imkânı

Hızlı Şarj Desteği: Var.

Bluetooth: 5.1

Ses kodekleri: AAC ve SBC

Suya Dayanıklılık: IPX6

Dokunmatik Kontrol: Destekliyor.

QCY T13 Fiyatı

Bütçe dostu en iyi kulak içi kablosuz kulaklık modellerinden biri olan QCY T13'nin fiyat etiketi 329 TL ile 378,99 TL arasında değişiyor.

Tasarımı, pil ömrü ve ses kalitesiyle kulaklık deneyimini bambaşka boyuta taşımayı başaran QCY T13 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? QCY'nin kulak içi kulaklık modeli T13 ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.