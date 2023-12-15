QCY T13 X İncelemesi: Uygun Fiyat, Uzun Pil Ömrü ve Dahası!

Büyük batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunan QCY T13 X ses kalitesi, oyun ve uyku modları, Bluetooth 5.3 teknolojisi ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Bu yazıda QCY T13 X incelemesi ile bütçe dostu kulak içi kulaklığın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

QCY T13 X İncelemesi

Öncelikle hem şarj kutusunun hem de kulaklıkların çok şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. QCY T13 X modelinin şarj kutusunun üst kısmı parlak bir yüzeye sahip. Şarj kutusunun köşeleri oval hâle getirilmiş. Bu tasarım, şarj kutusunun etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlamış.

Bir kısmı mat bir kısmı parlak yüzeye sahip kulaklıklar da kendisine hayran bıraktırıyor. Şarj kutusundan şarj kablosu ve kulaklığın yanı sıra farklı boyutlarda silikon başlıklar da çıkıyor. Böylece kulağınıza en uygun silikon başlığını kulaklığa takıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Başarılı tasarımı sayesinde sorunsuz şekilde kullanılabilen kablosuz kulaklık modelinde kristal netliğinde sesli görüşme yapılabilmesine yardım eden 4 adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, ortamdaki gürültünün önemli kısmını filtreleyerek sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayacak özellikler içeriyor.

Düşük fiyata kablosuz kulaklık ihtiyacını fazlasıyla karşılamayı başaran QCY T13 X modeli, sesli görüşme esnasında rüzgâr etkisinin neden olduğu gürültüyü azaltıyor. Bu sayede kablosuz kulaklık ile dışarıda bile sorunsuz sesli görüşmeler yapılabiliyor.

T13 X modeli ayrıca uzun pil ömrüyle de dikkat çekiyor. 350 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı kulaklık şarj kutusuyla beraber toplamda 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.

QCY tarafından üretilen kablosuz kulaklık modelinin sunduğu uzun pil ömrü sayesinde sık sık şarj etme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece uzun süre boyunca müzik dinleyebiliyor ve internet üzerinden bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Bu, kablosuz kulaklık deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Yalnızca 10 dakikalık şarj, 1 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Eğer kulaklığınızı şarj etmeyi unuttuysanız ve acil bir işiniz varsa cihazı şarja takabilir ve hazırlanana kadar 1 saat civarında kullanım süresi elde edebilirsiniz.

7,2 mm dinamik sürücüler içeren kablosuz kulaklık ses kalitesiyle de öne çıkıyor. Yüksek kalitede ses deneyimi, müzik dinleme ve bir şeyler izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu sayede bu aktiviteler çok keyifli hâle geliyor.

Oldukça uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklığın ses ve pil ömrü gibi konularda bu kadar başarılı bir performans sergilemesi şaşırtıyor. Üstelik deneyimi önemli ölçüde iyileştiren daha birçok özellik bulunuyor. Örneğin oyun modu, 0,068s gecikme süresi ile daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesine yardımcı oluyor.

QCY uygulaması sayesinde her kullanıcı kendi tercihine göre uygulamadan ses ile ilgili bazı ayarlamalar yapabiliyor. Söz konusu hizmette bulunan ses efektleri kısmından "Popüler", "Bas", "Rock" veya farklı bir seçenek arasında hızlıca seçim yapabilirsiniz.

Uygulamadan oyun modunu açabilir veya kapatabilir, uyku modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, dokunmatik işlevleri özelleştirebilir ve daha birçok işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm işlemlerin pratik hâle getirilmesi hem deneyimi olumlu etkiliyor hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor.

Uygulamada "Kulaklık ara" isimli bir özellik de bulunuyor. Örneğin evin içerisinde kulaklığı bulamıyorsanız uygulama üzerinden söz konusu özelliğe girip "Sesi oynat" butonuna basarak kulaklığın ses çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Böylece kaybettiğiniz kulaklığın nerede olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

QCY uygulamasından kapatıp açabileceğiniz uyku modu, tüm dokunmatik işlevleri engelliyor. Böylece kulaklığa yanlışlıkla dokunduğunuzda müzik değiştirilmiyor veya duraklatılmıyor. Kulaklığı şarj kutusuna yerleştirdiğinizde ise otomatik olarak uyku modundan çıkılıyor.

Bluetooth 5.3 teknolojisini destekleyen kulaklık, önceki Bluetooth sürümlerini içeren kablosuz kulaklıklara kıyasla çok daha kararlı kullanım sunuyor, çok daha hızlı bağlantı sağlıyor ve daha düşük güç tüketiyor. Kulaklık ayrıca daha düşük gecikme sunuyor. Bu, oyun oynarken önemli avantaj sağlıyor.

QCY tarafından üretilen kablosuz kulaklık modeli siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Üç rengin de çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Şarj kutusunda USB-C portu bulunuyor. Bu port üzerinden şarj kutusu kolayca şarj olabiliyor.

T13 X modelinde IPX5 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kablosuz kulaklığın suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Kulaklıkta ayrıca dokunmatik kontrol işlevi de mevcut. Bu sayede uygulamanın yanı sıra dokunmatik işlevler aracılığıyla da kulaklığı kontrol edebilirsiniz.

Sağ veya sol kulaklığın üzerine çift dokunarak videoyu veya şarkıyı duraklatabilir ya da oynatabilirsiniz. Örneğin kulaklığın üzerine üç kez peş peşe dokunarak oyun modunun aktif hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Elbette bu işlevleri uygulamadan kolayca özelleştirebilmeniz mümkün.

Kullanıcıların keyifli zaman geçirmesine yardım eden kablosuz kulaklık Android ve iOS desteğine sahip. Eşleştirme işlemi çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Hızlıca eşleştirme yapıldıktan hemen sonra kablosuz kulaklık kullanıma hazır hâle geliyor.

Editörün Yorumu

Uzun pil ömrü sayesinde sık sık şarj edilmesine gerek kalmayan QCY T13 X dokunmatik işlevler, uygulama üzerinden kontrol, ses kalitesi, uyku ve oyun modları, Bluetooth 5.3 teknolojisi kulaklık deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Kulaklığın üzerinde yer alan dört adet mikrofon, açık havada bile sorunsuz iletişim kurulabilmesine yardım ediyor. 10 dakikalık şarjın 1 saate kadar kullanım imkânı sunması da önemli avantajlar arasında yer alıyor. Tüm bunlara uygun bir fiyat karşılığında sahip olunabiliyor.

QCY T13 X Özellikleri

Ses Sürücüsü : 7,2 mm

: 7,2 mm Mikrofon : 4 adet

: 4 adet Pil Ömrü : Şarj kutusuyla beraber 30 saate kadar kullanım

: Şarj kutusuyla beraber 30 saate kadar kullanım Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 350 mAh

: 350 mAh Kulaklık Batarya Kapasitesi : 45 mAh

: 45 mAh Bluetooth : 5.3

: 5.3 Suya Dayanıklılık : IPX5

: IPX5 Dokunmatik Kontrol : Destekliyor.

: Destekliyor. Şarj Portu : USB-C

: USB-C Oyun Modu : Var

: Var Uyku Modu : Var

: Var Uygulama üzerinden kontrol: Var

QCY T13 X Fiyatı

QCY T13 X olarak isimlendirilen kablosuz kulaklık modeli 823 TL civarında fiyata bulunabiliyor.