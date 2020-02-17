Qualcomm Snapdragon 865 kullanan telefonlar listemiz yayında. Snapdragon 865 işlemcili telefonlar listesinde farklı birçok marka var. Samsung’un Galaxy S20, Xiaomi’nin Mi 10 serisi, OnePlus 8… Snapdragon 865 kullanan akıllı telefonların sayısı bir hayli fazla. 2020 Android telefonları arasında Snapdragon 865’li ve güçlü donanıma sahip modelleri listeye aldık.

ZTE Axon 10s Pro 5G

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin en yeni telefonu ZTE Axon 10s Pro, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. 6.47 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen, 19.5:9 formatında AMOLED ekrana sahip olan telefon MiFavor 10 UI ile özelleştirilen Anroid 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 6GB + 128GB ve 12GB + 256GB seçenekleriyle gelen telefon üçlü arka kamera kurulumu (48MP + 20MP + 8MP) ve tek selfie kameraya (20MP) sahip. Telefonda 4000 mAh batarya (Quick Charge 4+) bulunuyor.

Samsung Galaxy S20 Serisi

Samsung Galaxy S20, Exynos 990 ve Snapdragon 865 işlemciyle geliyor. S20, 6.4 inç; S20 Plus, 6.7 inç; S20 Ultra 6.92 inç AMOLED ekrana sahip ve ekran yenileme hızı 120Hz’e kadar çıkabiliyor. Hem S20 hem de S20 Plus, üçlü kamera kurulumu (12MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör + 64MP telefoto kamera) ile geliyor. S20 Ultra, 108MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör, 48MP periskop telefoto sensör ve 0.3MP ToF kameraya sahip. Serinin tepe modeli Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh bataryadan güç alırken, S20 4000 mAh, S20+ 4500 mAh bataryaya sahip. Tüm modeller OneUI 2.0 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Mi 10 Serisi

Xiaomi’nin Çin’de tanıttığı amiral gemisi telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 865 mobil platformunu kullanıyor. Her iki cihaz da daha hızlı UFS 3.0 depolama ve daha verimli LPDDR5 RAM ile geliyor. MIUI 11 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonlar Full HD+ çözünürlüğe kadar çıkabilen, 90Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranla geliyor. Mi 10, 30W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunan 4780 mAh bataryadan güç alırken; Mi 10 Pro 50W kablolu ve 30W kablosuz şarjı destekleyen 4500 mAh bataryaya sahip. Her iki telefon da 108MP ana sensör içeren dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor.

Titanium M6 5G

Çinli lüks akıllı telefon üreticisi 8848’in Titanium M6 5G telefonu Snapdragon 865’den güç alıyor.. 12GB RAM ve 1TB depolama alanı ile gelen telefon 64MP kameraya sahip ancak 100MP fotoğraflar çekebiliyor. 6.01 inç AMOLED ekrana sahip telefon, 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Realme X50 Pro

Realme’nin 2020 amiral gemisi X50 Pro, Snapdragon 865 işlemci ile gelecek. Realme X50 Pro, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama ile gelecek. Realme’nin özel arayüzünü kullanan Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkan telefon, 108MP ana kamera, 120Hz yenileme hızına sahip ekran, 50W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Nubia Red Magic 5G

Nubia’nın yakında tanıtacağı oyuncu telefonu Snapdragon 865 işlemci ile gelecek ve çift mod 5G özelliğine sahip olacak. Android 10 işletim sistemi ile gelecek Nubia Red Magic 5G, 144Hz yenileme hızına sahip ekranlı ilk oyuncu telefonu olacak. Ayrıca Galaxy S20 Ultra ile birlikte 16GB RAM'e sahip akıllı telefonlar arasında yerini alacak.

Nokia 9.2 PureView

HMD Global, amiral gemisi telefon Nokia 9.2 PureView’ı 2020 sonlarına doğru tanıtacak. Söylentilere göre telefon Qualcomm’un üst seviye işlemcisi Snapdragon 865 ile gelecek. Telefonun teknik detaylarını henüz bilmiyoruz.

Oppo Find X2

Oppo’nun 2020 ilk çeyreğinde tanıtmasını beklediğimiz üst seviye telefonu Find X2, Qualcomm’un Snapdragon 865 ile gelecek. Selefi ile karşılaştırıldığında daha yüksek çözünürlüklü, daha iyi görüntü yenileme hızı (muhtemelen 120Hz) ve daha geniş dinamik aralık sunacak. Telefon, Sony’nin mükemmel fotoğrafçılık deneyimi sunan en yeni görüntü sensörünü kullanabilir. Find X2, 22 Şubat 2020’de resmi olarak tanıtılacak.

Meizu 17

Çinli firma Meizu’nun 2020 ilk çeyreğinde tanıtacağı akıllı telefonunda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi olacak. Meizu, resmi Weibo hesabı üzerinden telefonun tanıtılacağı tarih dışında bir bilgi paylaşmadı. Amiral gemisi telefon olduğundan en üst düzey özelliklerle kutudan çıkacak.

Xiaomi Black Shark 3

Piyasadaki en iyi oyuncu telefonlarından biri olan Xiaomi Black Shark’ın bir sonraki modelinde Qualcomm’un son işlemcisi olacak. JoyUI 11 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle gelecek telefonun bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

OnePlus 8 Serisi

Türkiye pazarını girmesini dört gözle beklediğimiz Çinli üreticilerden OnePlus, Mart ayında Snapdragon 865’li telefonlarını duyuracak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modeli tanıtılacak. Her iki telefon da 120Hz yenileme hızına sahip ekrana sahip olacak. OnePlus 8 serisi özellikleri ilerleyen haftalarda belli olacaktır.

Asus Zenfone 7

Asus 6Z dönen kamera ve Snapdragon 855 işlemciyle gelmiş, Hindistan’da çok uygun bir fiyatla satışa sunulmuştu. Şirketin bir sonraki amiral gemisi Asus 7Z veya ZenFone 7 de en yeni Snapdragon işlemciyle gelecek. Snapdragon 865’li Asus telefonun hangi özelliklerle geleceğini, ne zaman tanıtılacağını henüz bilmiyoruz.

Google Pixel 5

Google, her yıl bir veya iki telefon (farklı varyantlarla) çıkarıyor ve telefonları her zaman o dönemin en iyi Snapdragon işlemcisini taşıyor. Google Pixel 5 ve 5 XL, Snapdragon 865 işlemciden güç alacak ancak tanıtım tarihini henüz bilmiyoruz.

LG G9 ThinQ

LG, muhtemelen G9 ThinQ adını taşıyacak amiral gemisi telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. LG G8 ThinQ’nun halefi olacak ve Snapdragon 865 ile gelecek. Ekran için parmak izi sensörü, 6.7 inç OLED ekran, dörtlü kamera kurulumu (yatay konumda) ve arkada çift flaş, telefonun sızdırılan özellikleri arasında.

Sharp AQUO5 R5G

Sharp'ın çift çentikli (üstte U şeklinde, altta ana ekran tuşu/parmak izi okuyucu ekrana gömülü) akıllı telefonu AQUO5 R5G, Snapdragon 865 işlemci ile gelen 2020 Android telefonlardan biri. 6.5 inç, 120Hz yenileme hızına sahip QHD+ çözünürlüklü LCD ekran, 12GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 depolama ve dörtlü arka kamera sistemiyle üst seviye telefon olduğunu gösteren Sharp AQUO R5G, Android 10 işletim sistemiyle geliyor.

Qualcomm Snapdragon 865'li telefonlar elbette bunlarla sınırlı değil. 2020'nin ilerleyen zamanlarında Snadpragon 865 işlemcili daha çok akıllı telefon göreceğiz.