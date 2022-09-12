Dünyanın en güçlü bilgisayarı denilince akla gelen süper bilgisayarlar’dan daha güçlü olan quantum bilgisayarlar, ismi o kadar duyulmuş olsa dahi birçok kişi quantum bilgisayarların tam olarak ne olduğunu bilmemekte aynı zamanda niçin kullanıldıklarını bilmemektedirler. Peki, quantum bilgisayar nedir, ne işe yarar, kimler kullanır? Gelin bu sorulara birlikte cevap verelim.

Quantum Bilgisayar Nedir?

Bilgisayarların tanımına bakarsak tarihteki ilk bilgisayara abaküs olarak kabul edebiliriz. Çünkü girdi, işlem ve çıktı mantığından oluşur bilgisayarların da 0 ve 1 mantığı üzerine çalıştığını biliyoruz.

Ancak, quantum bilgisayarlar normal bilgisayarlara kıyasla çok daha farklı çalışmaktadır. Öyle ki bilgisayarlar 0 ve 1 mantığına göre çalışırken, quantum bilgisayarlar 0 ve 1 arasında olabilecek tüm olasılıkları göze alarak çalışmaktadır.

Bilgisayarlardaki 0 ve 1 mantığını ne olduğunu anlamak istiyorsanız bilgisayarlar nasıl çalışır? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Quantum bilgisayar nasıl çalışır denilince normal bilgisayarlardan farklı olarak bit sistemi ile değil kübit sistemi ile çalışmaktadır denilmesi yeterli olacaktır.

Quantum Bilgisayar Ne İşe Yarar?

İnsanlık varolduğundan bugüne kendini ve evreni keşfetmeye adamıştır. Öyle ki diğer gezegenlere araçlar göndermeyi hatta aya ayak basmayı başarmış ve keşfettiği icatlar sayesinde de Evren'i keşfetmeye amaçlamıştır.

Bu icatlardan biri de bilgisayarlardır hatta bilgisayarlarda bulunan işlemcideki transistör insanlık için yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. İlk transistör şu anki transistörlere göre oldukça büyükken şu an işlemcilerde bulunan transistörler kan hücrelerinden hatta virüslerden daha küçük boyuttadır.

Birçok elektronik cihazlarda bulunan transistörler, quantum bilgisayarlarda da bulunmaktadır ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere quantum bilgisayarlardaki transistörler 0 ve 1 mantığı ile değil 0 ve 1 arasındaki olabilecek tüm olasılıkları göze alarak işlem yapmaktadır.

Bu sayede normal bilgisayarlardan 100 milyon kat daha fazla güçlü olan quantum bilgisayarlar evrenimizi keşfetmek için çok önemli bir araçtır. Ayrıca quantum bilgisayarların normal bilgisayarlara göre asla siber saldırıya uğrayamayacağı konuşulmaktadır.

Quantum bilgisayarların evreni keşfetmek için faydalı olduğunu söylemiştik. Peki bu tam olarak nasıl oluyor? Süper bilgisayarlar normal kişisel bilgisayarlara göre oldukça daha güçlüdür ve onlardan daha da güçlü olan bilgisayarlar QUantum bilgisayarlardır.

Ancak, dünyanın en güçlü bilgisayarı denince akla gelen süper bilgisayarlardır. Bunun nedeni ise quantum bilgisayarların normal bilgisayarlar gibi bit sistemi ile değil kübit sistemi ile çalışmasıdır.

Öyle ki büyük patlamanın nasıl olduğunu, büyük patlamadan önce neyin olduğu gibi soruları quantum bilgisayarlar cevaplayabilir. Çünkü milyonlarca hatta milyarlarca olasılığı bir araya getiren quantum bilgisayarlar, süper bilgisayarları kıyasla çok daha güçlü olduğundan bilim ve insanlık için büyük yarar taşımaktadır.

Quantum bilgisayarlar dünyada çok az bulunmaktadır, tabÎ süper bilgisayarlar da öyledir. Teknoloji devi olan ülkelerde quantum bilgisayarlar bulunmaktadır. Bu ülkelerden bazıları: Amerika Çin.

Bilgisayarların büyük patlamayı keşfetmek için oldukça yararlı olduğunu yukarıda bahsetmiştik. Fakat, sadece bunla kalmaz, quantum bilgisayarlar maddeyi ve atomu daha iyi bir şekil anlamamızı sağlayabilir. Son olarak ilerleyen yıllarda quantum bilgisayarların çok daha iyi sonuçlar elde edeceği öngörülmektedir.

Bu yazımızda birçok kişinin ismini duyduğu ve ancak tam olarak ne olduğunu bilmediği normal bilgisayarlardan 100 milyon kat daha fazla güçlü olan quantum bilgisayar nedir, ne işe yarar gibi sorulara cevap verdik. Sizler quantum bilgisayarlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.