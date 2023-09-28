İkinci jenerasyon Ray-Ban akıllı gözlük özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Önceki jenerasyona kıyasla donanım tarafında çeşitli iyileştirmeler içeren akıllı gözlük, şık görünümüyle dikkatleri üzerinde topluyor

Meta Connect 2023 isimli etkinlik sırasında Meta Quest 3 isimli karma gerçeklik cihazının yanı sıra Ray-Ban akıllı gözlüğün yeni versiyonu da tanıtıldı. Böylelikle yeni sürümün hangi işlevlere ve fiyat etiketine sahip olduğu belli oldu.

İkinci Nesil Ray-Ban Akıllı Gözlük Özellikleri

Kamera : 12 MP ultra geniş açılı

: 12 MP ultra geniş açılı Video Kaydı : 1080p 60 FPS

: 1080p 60 FPS Depolama : 32 GB

: 32 GB Mikrofon : 5 adet

: 5 adet İşlemci : Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1

: Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1 Bluetooth : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar.

Ray-Ban Stories isimli akıllı gözlük yalnızca 5 MP çözünürlüğe sahip kamera içeriyordu. Video kaydı ise 1.184 x 1.184 çözünürlük ve yalnızca 30 fps ile sınırlıydı. Akıllı gözlükte ayrıca sadece 4 GB dahili depolama alanı bulunuyordu.

Ray-Ban akıllı gözlüğün yeni sürümünde kamera, tasarım ve depolama tarafında iyileştirme yapıldı. 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya sahip yeni gözlük, 1080p çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor ancak video kaydetme özelliğinin 60 saniye ile sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Gözlük, akıllı telefon yardımıyla Facebook veya Instagram üzerinden canlı yayın yapabilme imkânı sunuyor. Meta'nın View uygulaması, bağlantı hızına ve diğer birkaç faktörü göz önünde bulundurarak video kalitesini otomatik olarak belirliyor. Bu nedenle videolar bazen bulanık görünebilir.

Önceki sürümde fotoğraflar 2592 x 1984 piksel çözünürlükteydi. Yeni gözlükte ise bu, 3024 x 4032 piksel çözünürlüğe çıkarıldı. Akıllı gözlük 5 adet mikrofon ile donatıldı. Ses tarafında önceki sürüme kıyasla önemli ölçüde iyileştirme yapıldığı belirtiliyor.

Mekansal ses desteğine sahip olan akıllı gözlüğün üzerinde LED ışık bulunuyor. Fotoğraf çekerken veya video kaydı kaydederken LED ışık yanacak. Böylelikle o esnada fotoğraf veya video çekme işleminin yapıldığı anlaşılacak. LED ışık gizlenmeye çalışıldığında ise söz konusu işlem yapılamayacak.

İkinci Nesil Ray-Ban Akıllı Gözlük Fiyatı

Şık tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan yeni Ray-Ban akıllı gözlüğü 299 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip.

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