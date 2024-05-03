Razer Kishi Ultra Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oyun ekipmanları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Razer oluyor. Cıvıl cıvıl renkli LED aydınlatma tasarımları ile hafızalara kazınan markanın ürün gamı oldukça geniş.

Oyuncu koltuğundan kulaklıklara, mikrofondan monitöre çok sayıda Razer imzalı ürün seçeneğine ulaşmanız mümkün. Şimdi ise Razer, mobil oyun severler için geliştirdiği yeni ürününü piyasaya sürdü.

Razer Kishi Ultra adlı el konsolu ile oyun oynamak çok zevkli olacak! Peki, bu cihazda sunulan özellikler neler? Razer Kishi Ultra’nın satış fiyatı ne kadar? İşte, Razer’ın yeni kontrolcüsü hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Razer Kishi Ultra Özellikleri

Kayma önleyici analogların köşegen biçimde konumlandırıldığı konsolda sağ alt kısımda yer alan analoğun üstünde X,A,B,Y tuşları bulunuyor. Sol tarafta ise üst kısımda analog altında yön tuşlarının yer aldığı kontrol butonu mevcut.

Mecha-tactile adlı butonlara eşlik eden analoglar kayma önleyici bir materyalden üretilmiş.

3.5 mm ses çıkışının bulunduğu kontrolcü 15 W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihazı bilgisayarınıza bağlamak için kullanabileceğiniz bir adet de Type-C girişi bulunuyor.

Chroma RGB destekli kontrolcüde Razer Nexus mevcut. Bu sayede kullanıcıya özelleştirilebilir bazı seçenekler sunuyor.

Bu seçenekler arasında titreşim özelleştirme, bazı kalibrasyonlar, butonlara farklı özellikler atama gibi özellikler bulunuyor.

Kılıflar ile uyumlu şekilde tasarlanan cihazı kullanırken telefonunuzu kılıfından çıkarmanıza gerek kalmıyor.

Maksimum 8 inç büyüklüğündeki Android tabletleri destekleyen cihaz ayrıca iPad Mini ile de kullanılabiliyor.

Razer Kishi Ultra Fiyatı

Çok yönlü kullanım imkânı sunan Razer imzalı kontrolcünün satış fiyatı yurt dışı için 149.99 dolar olarak belirlenmiş. TL olarak baktığımızda bu rakam yaklaşık 4.880 TL’ye denk geliyor. Tabii, bu fiyata vergiler dahil değil.

Vergiler eklendiğinde cihazın fiyatının yaklaşık 8.450 TL’ye denk gelmesi muhtemel gibi gözüküyor.

Razer Kishi Ultra Çıkış Tarihi

Razer’ın kendi sitesinde şu anda ön satışta olan Kishi Ultra için 29 Nisan 2024 tarihinde ön sipariş oluşturmak istediğimizde cihazın gönderim tarihi 28 Mayıs 2024 olarak karşımıza çıkıyor.

Cihazın Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ise henüz kesin değil. Siz bu cihazı nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıkarsa alır mısınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!