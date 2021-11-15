Son dönemlerde ev temizliğini pratik hale getirmeye yönelik pek çok yeni elektrikli süpürge çözümü ile karşılaşıyoruz. Tabii ki iyi bir elektrikli süpürgenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği ucu açık bir konudur ancak çoğu durumda herkesin ortak istekleri vardır: Güçlü teknik özellikler, pratik tasarım ve kolay kullanım.

Şu sıralar popüler olan robot süpürgeler pek çok açıdan işlevsel gözükseler de; bazı evlerin yapısına uymamaları, engelleri aşmakta zorlanmaları, kapsamlı temizlikte yetersiz olmaları, kablolara takılmaları ve kullanıcı alışkanlıklarına ayak uyduramamaları nedeni ile arka planda kalabiliyorlar.

RedKey tarafından geliştirilen ve satışa sunulan RedKey F10, bataryalı katlanabilir dikey süpürge olarak kullanıcıların temizliği çok daha pratik ve kolay hale getirebilmelerine yardımcı oluyor. Bu içeriğimizde RedKey F10 Bataryalı Katlanabilir Dikey Süpürge İncelemesi ile karşınızdayız.

RedKey F10 Bataryalı Katlanabilir Dikey Süpürge İncelemesi

RedKey F10'un incelemesine başlamak için en uygun noktanın tasarımı olduğunu düşünüyorum çünkü 90 dereceye kadar katlanabilir hortumlu alüminyum süpürge borusu, onu yaşlılardan hamilelere kadar herkes için pratik bir cihaz haline getiriyor. Süpürge borusundaki kilide basarak katlanabilir bir yapıya geçen F10; masa altı, sehpa altı, sandalye altı, yatak altı ve dolap altı gibi alanları temizlemek için ideal bir çözüm haline geliyor.

Bu sayede her kim kullanıyor olursa olsun, bu tip yerleri temizlemek için eğilmesine gerek kalmadan kirleri ve tozları kolaylıkla ortadan kaldırabiliyor. Geleneksel süpürgelerin yorucu aktivitelerinin aksine hem temizliğin süresi kısalıyor, hem temizlik çok daha verimli hale geliyor, hem de sırt ağrıları yaşamanızın önüne geçiliyor. Süpürgeyi daha sonrasında dilerseniz eski dik konumuna getirebilir, isterseniz de katlanmış şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Fırçanın arkasına yerleştirilen büyük tekerlekler sayesinde zeminde ve halı üzerinde kolayca hareket edebilen RedKey F10 katlanabilir süpürge, her türlü zemini ve halıyı çizilmelere, yıpranmalara ve hasarlara karşı başarılı bir şekilde koruyor. Ayrıca ergonomik yapısı sayesinde oldukça kolay bir şekilde manevra yapabilmenize de imkan sağlıyor.

Yatakların altı gibi karanlık alanları temizlerken ya da düşük ışıklı bir ortamda temizlik yaparken, bu bölgeleri ne kadar iyi temizlediğinizi anlamak kolay olmayabilir. Bu nedenle öne çıkan bir diğer tasarım unsuru da rulo fırçanın önünde yer alan ışıklar oluyor. Kör noktalardaki tozları ve kirleri görebilmenize yardımcı olan bu ışıklar, aynı zamanda karanlık ortamlarda temizlik yaparken de kirleri ve tozları ayırt edebilmenizi mümkün kılıyor.

Bataryalı süpürgelerde verimliliği korumak önemlidir çünkü tam dolu batarya ile tek seferde bütün evi temizlemek istersiniz. Bu durumda ihtiyacınıza bağlı olarak beş farklı emiş gücü seviyesi arasında seçim yapabileceğiniz gibi, bütün işi otomatik moda da devredebilirsiniz.

F10'un ana gövdesindeki Auto butonuna basarak etkinleştirebileceğiniz otomatik mod, akıllı toz algılama işlevi ile temizlik verimliliğini ve çalışma süresini iyileştirebilmek için, beş emiş gücü seviyesi arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Tozların miktarını ve boyutunu takip eden akıllı toz algılama işlevi, hangi kademenin kullanıması gerektiğini otomatik olarak ayarlıyor.

Eğer süpürdüğünüz atıklar az ya da küçükse, kontrol panelinde daha az mavi ve kırmızı çubuk göreceksiniz. Evcil haycan maması ya da mısır gevreği gibi atıklar toplanırken daha çok emiş gücü gerekeceği için, kırmızı ve mavi çubukların sayısı da artacaktır.

Farklı senaryolara göre emiş gücü seviyelerinin değiştirilmesi zahmetli bir işlem olduğu için, tüm süreci akıllı toz algılama işlevine sahip otomatik moda bırakmak sizi önemli bir yükten kurtarıyor. Başka bir deyişle bu mod temizliği çok daha kolay hale getirirken, verimliliği önemli ölçüde artırıyor.

Eğer otomatik modu kullanmak istemezseniz temizlediğiniz zemine, kirin miktarına ve boyutuna bağlı olarak tercih edebileceğiniz beş farklı kademe bulunuyor ve 23,000 pa süper güçlü emiş gücü ile tüm kirler ve tozlar başarılı bir şekilde yok ediliyor.

Kendi kullanımım sırasında süpürgenin her koşulda, örneğin yerleri temizlerken ya da klavyenin arasında kalan çok küçük kırıntıları toplarken, başarılı bir performans gösterdiğine tanıklık ettim. Üstelik klavyenin içerisindeki kırıntılar oldukça derin olmasına rağmen, güçlü emiş gücü onları toplamayı başarabildi.

Üç aşamalı filtreleme hava kanalının tıkanmasını önlemekte yardımcı olurken, doğrudan olarak vakumlama performansının da artmasına yardımcı oluyor. HEPA filtresi ile alerjenleri ve bakterileri daha iyi bloke edebilen F10'un kutusundan, bir adet de yedek HEPA filtresi çıkıyor. Kutudan bahsetmişken, modelin kutu içeriğine de yakından göz atalım:

RedKey F10'un kutusundan ana gövdeye ve süpürge borusuna ek olarak üç farklı başlık çıkıyor. Bu başlıkların her biri farklı kullanım senaryolarına hitap ettiği için, ihtiyacınıza uygun başlığı seçerek kullanım sağlayabiliyorsunuz. Başlıkları direkt olarak ana gövdeye takabileceğiniz gibi, süpürge borusuna takarak da kullanabiliyorsunuz.

Bataryalı bir süpürgenin belki de en merak edilen detaylarından birisi, tam dolu batarya ile ne kadar süre temizlik yapabileceğidir. 60 dakikalık çalışma süresi sunan F10, tek seferde takribi olarak 200 metrekare alanı temizleyebiliyor. Tabii ki hangi kademeyi kulllandığınız, bataryanın ne kadar süre dayanacağını doğrudan belirleyen bir etmen.

Bu arada RedKey F10'un bataryası kolayca değiştirilebildiği için şarjın bitmesi durumunda yedek bir batarya takarak temizliğe devam edebilirsiniz. Öte taraftan kutu içeriğinde yalnızca bir adet batarya bulunduğunu hatırlatalım. Yani ikinci bir batarya isterseniz, harici bir satın alım yapmanız gerekecek. Yine de tek batarya ile tek şarjda ortalama bir evi rahatlıkla temizlemeniz mümkün olacaktır.

Evinizi pırıl pırıl hale getirdikten sonra 0,6 L kapasitesindeki toz haznesini kolayca çıkarabilir ve kirler elinizle temas bile etmeden kolayca boşaltabilirsiniz. Ayrıca hazneyi boşaltmak için illa ki yerinden çıkarmanıza gerek yok: Haznenin yanındaki düğmeye basarak hazneyi yerinden oynatmadan da tozları temizleyebilirsiniz.

Temizlik performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmenin temel anahtarlarından birisi de filtreleri düzenli olarak temizlemekten geçer. Suda yıkanabilen filtreler ile RedKey F10'un temizliği oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor ve temizlik performansı korunmuş oluyor.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse RedKey F10 Bataryalı Katlanabilir Dikey Süpürge, ergonomik tasarım yapısını güçlü teknik özelliklerle harmanlayan oldukça başarılı bir bataryalı katlanabilir dikey süpürge olarak öne çıkıyor. Katlanabilir süpürge borusu, uzun batarya ömrü ve güçlü emiş gücü ile temizliği pratik ve kolay hale getirecek bir süpürge arıyorsanız, aradığınız model RedKey F10 olabilir.

Ayrıca 11.11 ve Black Friday etkinlikleri sırasında sevdiklerinize hediye etmek için biçilmiş kaftan bir hediye olduğu da söylenebilir. Ürüne göz atmak için buradaki linke tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.