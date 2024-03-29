Redmi K40 Pro Özellikleri Neler? 2024'te Alınır mı?

Redmi K40 Pro, sahip olduğu özelliklerle birçok modern akıllı telefona taş çıkarıyor. Peki, bu cihazın özellikleri neler? 2024'te akıllı telefonlardan beklentilerinizi karşılayacak niteliklere sahip mi? İşte, Redmi K40 Pro ile ilgili yaptığımız analizler!

Redmi K40 Pro Özellikleri Neler?

Redmi’nin 2021 yılının Şubat ayında piyasaya sürdüğü Redmi K40 Pro, geniş ekran yüzeyi, kullanışlı bataryası ve yüksek çözünürlüklü kamerası ile dikkat çekmeyi başarmıştı.

2024 yılında satışa sunulan orta segment telefonlarla benzer özellikleri taşıyan bu cihazın sahip olduğu özelliklere genel bir perspektiften bakacak olursak, karşımıza çıkan detayları şu şekilde sıralayabiliriz:

6.67 inç AMOLED Ekranda FHD+ 1080 x 2400 px çözünürlük

120 Hz ekran yenileme hızı

395 PPI piksel yoğunluğu

Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma

4520 mAh batarya

33 W hızlı şarj gücü

64 MP Ana kamera çözünürlüğü

64 + 8 + 5 MP Üçlü arka kamera seti

20 MP Ön kamera çözünürlüğü

IP53 derecelendirmesi ile suya ve toza dayanıklılık

6 – 8 – 12 GB RAM

128 – 256 GB Dahili depolama seçenekleri

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantı destekleri

Qualcomm Snapdragon 888 İşlemci

Adreno 660 GPU grafik işlemci

Çıkış yılı: 2021 Şubat

Redmi K40 Pro 2024’te Alınır Mı?

Bu soruyu yanıtlarken K40 Pro ile benzer özellikleri taşıyan farklı fiyat aralığındaki alternatiflere göz atmak gerekiyor. Kendi içinde baktığımızda birçok özelliği yeterli gibi gözükse de 2024’te sahip olduğumuz diğer alternatifleri de göz önünde bulundurmakta fayda var.

Karşılaştırmaya başlamadan önce K40 Pro’nun satış fiyatını inceleyelim. Cihaz Türkiye’de aktif olarak satışta değil. Yurtdışında 400 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Bu da TL olarak baktığımızda yaklaşık 13.000 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu rakam 26.400 TL’ye yaklaşıyor.

Redmi K40 Pro OnePlus 9 Karşılaştırması

Redmi K40 Pro ile en çok karşılaştırılan cihazlardan biri olan OnePlus 9, benzer bir fiyat etiketine sahip. Yaklaşık 25.000 TL gibi bir fiyattan satılmakta olan bu cihazın özelliklerine baktığımızda Redmi K40 Pro’dan daha küçük bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz.

Ana kamera çözünürlüğü OnePlus’ta daha düşük, ikinci kamera çözünürlüğü ise daha yüksek. Batarya anlamında aralarındaki fark yok denecek kadar az. 20 mAh’lık bir fark ile Redmi K40 Pro öne geçiyor. Çıkış tarihleri de birbirine oldukça yakın.

Redmi K40 Pro ve Poco X6 Karşılaştırması

Her iki modelden çok daha yeni, Ocak ayında tanıtılmış bir cihaz olan Poco X6 ile karşılaştırdığımızda ilk olarak fiyat konusu dikkat çekiyor.

19.000 TL civarında satış fiyatına sahip olan Poco X6, Redmi K40 Pro ile aynı boyutta bir ekrana sahip. MediaTek Dimensity 8300 işlemciden güç alan model birçok konuda daha güncel.

Her iki cihazda da AMOLED ekran teknolojisi kullanılıyor ancak X6 daha yüksek ekran çözünürlüğü sunuyor. Batarya anlamında da X6 5000 mAh’lik kapasitesi ile bir adım daha öne geçiyor. Hızlı şarj desteği K40 Pro’da 33 W iken Poco X6’da 67 W.

Ana kamera çözünürlükleri aynı olan cihazlardan K40 Pro’nun ikinci ve üçüncü kamerası biraz daha yüksek çözünürlüğe sahip ancak arada devasa bir fark da bulunmuyor. Poco X6 512 GB dahili hafıza seçeneği sunuyor. İşletim sistemi olarak da Android 14 desteği bulunuyor. Redmi K40’ta yükseltilebilir versiyon Android 12 olarak geçiyor.

Redmi K40 Pro’da IP53 olan suya ve toza karşı dayanıklılık derecelendirmesi Poco X6’da IP54’e yükseliyor. Bu iki Karşılaştırmayı baz aldığımızda her ne kadar en yeni telefonlara kafa tutacak özelliklere sahip olsa da yurtdışından Redmi K40 Pro alma zahmeti çok da gerekli gibi gözükmüyor. Onun yerine Poco X6 ve buna benzer cihazlar da tercih edilebilir.

Peki, ya sizce? Redmi K40 Pro 2024’te alınır mı? Alternatif olarak önerebileceğiniz cihazlar neler? Yorumlarınızı paylaşın!