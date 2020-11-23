OnePlus'ın Utanç ve Pişmanlık Dolu Tarihi

2014 yılından bu yana akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren OnePlus, bir kıyaslama yaptığımızda diğer rakiplerinden çok daha genç bir şirket. Öte taraftan OnePlus, bu küçük zaman dilimine pek çok başarılı akıllı telefon ve bir o kadar da hata ve skandal sığdırmayı başardı.

Ülkemizde faaliyet göstermiyor olsa da çeşitli satıcılar aracılığı ile bir OnePlus satın alabiliyorsunuz ve açık bir şekilde konuşmak gerekirse markanın ülkemizdeki hayran kitlesi azımsanamayacak derecede büyük. Peki ama tüm bu fiyaskolardan sonra neden hala bir OnePlus satın alıyorsunuz?

2014 Yılından Bu Yana OnePlus

2013 yılının sonunda kurulan OnePlus, üst düzey bileşenlere sahip akıllı telefonları daha uygun fiyat etiketleri ile satışa sunma fikri ile ortaya çıkan bir şirketti. Kabul etmek gerekirse şirketin iyi telefonları, mükemmel donanımları ve son derece iyi gözlemleri var.

Yani asıl sorun telefonlarda değil, şirketin kendisinde.

Nisan 2014: Geçmişi Parçala

Şirketin ilk telefonu olan OnePlus One, kuruluşu takip eden süreçten sonraki dört ay içerisinde satışa sunuldu. İnsanları ilk akıllı telefonları için heyecanlandırmak isteyen OnePlus, 'Geçmişi Parçala' isimli bir yarışma başlattı. Bu, kullanıcıların mevcut akıllı telefonlarını parçalamayı ve bunu bir videoya kaydetmelerini içeriyor.

Yarışmanın normalde şu şekilde işlemesi gerekiyordu:

Kullanıcı, programa katılmak için akıllı telefonunu nasıl parçalayacağını anlatan bir başvuru yapmalı. Eğer seçilirse, akıllı telefonunu anlattığı şekilde parçalamalı ve bunu videoya alarak şirketle paylaşmalı. Bunu yaptıklarında, OnePlus One'ı sadece 1 dolar ödeyerek satın alabileceklerdi.

Bu arada parçalanabilecek telefonların listesi de kısıtlıydı. Sadece iPhone 5, Galaxy Note 3, Nexus 5 ya da Moto X gibi ileri düzey bir akıllı telefon seçilebilirdi.

Gerçekte olan şey ise, kullanıcıların tüm olayı baştan aşağı yanlış anlamasıydı. Bazıları seçilmeyi beklemeden telefonunu parçalarken, bazıları yarışmanın başlamasını bile beklemedi. Bu sorun okumayan ya da yanlış anlayan insanlara hitaf edilebilir.

Ancak OnePlus bu garip kampanyayı başlatmasaydı her şey önlenebilirdi. Dahası, yani burayı geçsek bile, telefonlar patlamaya eğilimli kimyasallarla dolu. Bu sadece aptalca değil, bir o kadar da tehlikeliydi. OnePlus'ın bu hatadan ders çıkartacağını düşündüyseniz, hayır.

Mayıs 2014: Davet Sistemi

OnePlus One başlangıçta sadece davetiye aracılığı ile satın alınabiliyordu. Bu, sınırlı stok miktarının önündeki engeli aşmak için uygun gibi gözüküyor olabilir ancak işleri gereksiz yere karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramadı.

Davetiye alabilmek için müşterilerin yarışma benzeri bir dizi çemberden geçmesi gerekiyordu ve evet, hepsi bir akıllı telefon satın alabilmek için. Üstelik parası ile. Öte taraftan davetiye alan şanslı kişilerden birisi iseniz, bunu kullanmak için yalnızca yirmi dört saat gibi kısıtlı bir süreniz vardı.

Demek istediğim şey, yeterli üretim yapacak paraya dahi sahip olmayan bir şirketin, insanların para ödemesine 'izin vermek' için davet sistemi kullanması, en iyi ihtimalle küstahça olarak tanımlanabilir. Eğer kullanıcılar internet üzerinden telefonun nasıl satın alınabileceğine dair video yayınlıyorsa, burada hatalı bir şey vardır.

Ağustos 2014: Önce Kadınlar

OnePlus tarihinin en kısa yarışması olan Ladies First, sadece kadınlara yönelik olan kötü tasarlanmış bir yarışmaydı.

Fikir basitti. Kadınlar (yalnızca kadınlar) OnePlus logosunu vücutlarına çizer ve sonra kendi fotoğrafını çekerek OnePlus forumuna yükler. Görseller daha sonra çoğu erkek olan forum üyelerince oylanır ve ilk elli kişiye bir tişört ve telefonu satın alabilmek için, parası ile, bir davetiye verilir.

Vay be.

'Geçmişi Parçala' kampanyasının saçma olduğunu düşünüyorsanız, şirketin daha da kötüsünü yapması yalnızca dört ay sürdü. Söz konusu kampanya duyurulduğu ilk andan itibaren oldukça ciddi tepki aldı ve şirket birkaç saat içerisinde kampanyanın kaldırıldığını duyurdu.

Ocak 2017: OnePlus Kıyaslamalarda Hile Yaparken Yakalandı

Söz konusu şey kıyaslamalar ve karşılaştırmalar için kullanılan performans değerleri olduğunda, ciddi bir güvensizlik her zaman soru işaretidir. Bunu akılda tutalım çünkü OnePlus 3T'deki kıyaslama puanları, modeli çok daha güçlü gösterecek şekilde manipüle edilmişti.

Haziran 2017: OnePlus Kıyaslamalarda Hile Yaparken Yakalandı! Yine..

Şirketin OnePlus 3T fiyaskosundan sonra aklını başına aldığını mı düşünüyorsunuz? Ah, hayır.

OnePlus 5, donanım testi puanlarını yüzde beş yüksek tuttuğu gerçeği ile gündeme geldi. XDA Forum içerisinde bununla ilgili inanılmaz derecede detaylı, ayrıntılı bir analiz ve yazı var. Bu yüzden kanlı ayrıntılarla ilgileniyorsanız buradaki yazıya göz atmak isteyebilirsiniz.

Temmuz 2017: Güncelleme Sözü Tutulmadı

Haziran 2014 yılında kullanıcılara güncelleme sözü veren OnePlus, OnePlus 2 modeli için son güncelleme sözünü tutmadı. Normalde OnePlus 2'nin Nougat güncellemesini alması gerekiyordu ancak şirket Marshmallow'dan sonra kullanım ömrünün sonuna geldiğini duyurdu.

Temmuz 2017: 911 Hatası

Bir binanın yandığını gören OnePlus 5 sahibi acil durumdan haberdar edebilmek adına 911'i aramak istediğinde telefonun kapanıp açıldığını fark etti. Üstelik iki defa.

Sonrasında yapılan araştırmalar, OnePlus 5'in 911 ile iletişim kurmasını engelleyecek bir bellek sorununa sahip olduğunu ortaya koydu. Bir akıllı telefon içerisinde SIM Kart yokken dahi acil durum servisleri ile iletişim kurabilirken, yaşanan bu sorun oldukça büyük tepki topladı.

Ocak 2018: Kredi Kartı İhlali

OnePlus Ocak 2018 tarihinde 40.000 müşterisinin kredi kartı bilgilerinin çalındığını resmi olarak duyurdu. Gerçek ihlalin Kasım 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştiği belirtilirken, bilgileri çalınan kullanıcılara bir yıllık takip sağlanacağı duyuruldu.

OnePlus'ın rakiplerinden geç girdiği akıllı telefon sektöründeki tarihi, sayısız hata ve fiyasko ile dolu. Bu sorunların her biri kendi başına bir anlam ifade etmiyor olabilir ve bazı durumlarda diğer şirketlerde de gözlenebilir. Öte taraftan sorunlar bir bütün olarak ele alındığında anlaşılması zor bir tabloyu ortaya koyar.

Peki siz OnePlus hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bir akıllı telefon satın alacak olsanız tercih listenize OnePlus'ı dahil eder miydiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.