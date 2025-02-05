Redmi Note 14 Pro 5G İncelemesi: Fiyat Performans Canavarı

Redmi Note 14 Pro 5G AI destekli 200 MP ana kamera, üstün dayanıklılık, yüksek performans ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Redmi Note 14 Pro 5G incelemesi ile telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

Redmi Note 14 Pro 5G İncelemesi

Gece yarısı siyahı, mercan yeşili ve lavanta moru olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Her renk seçeneğinin etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Arka yüzeydeki vegan deri hem lekelere karşı dayanıklılık sağlıyor hem de kaliteli bir görünüm sunuyor.

3D kavisli ekran sayesinde telefon ele rahat oturuyor ve konforlu kullanım sağlıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2712 x 1220 piksel yani 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 446 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

3000 nit en yüksek parlaklık seviyesiyle dikkat çeken cihazda DCI-P3 geniş renk gamı ve 12 bit renk derinliği mevcut. 1920 Hz PWM karartma, HDR10+ ve Dolby Vision desteğinin de olduğunun altını çizelim.

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) Sertifikası, TÜV Rheinland Titreşimsiz Sertifikası ve TÜV Rheinland Sirkadiyen Ritim Dostu Sertifikasına sahip olan telefon canlı renkler ile büyüleyici bir ekran deneyimi sunarken kullanıcıların göz sağlığını ihmal etmiyor.

Göz koruma özelliği, ekranın renk sıcaklığını günün saatine göre otomatik olarak ayarlıyor. Bu, telefonu karanlıkta kullanırken göz konforunu artırırken göz yorgunluğunu ise minimum seviyeye indiriyor.

20 bin seviyeli otomatik parlaklık ayarı ve hassasiyeti, ışığın daha rahat şekilde değişmesine imkân tanıyor. Telefon düşük parlaklık seviyesinde bile titreme ve göz yorgunluğunu azaltabiliyor.

Oyunlarda turbo modu açılabiliyor ve bununla birlikte 2560Hz anlık dokunmatik örnekleme hızına ulaşılabiliyor. Böylelikle oyunlar daha akıcı şekilde oynanabiliyor ve daha heyecan verici bir deneyim elde ediliyor.

Çift hoparlör, Dolby Vision, HDR10+ ve Dolby Atmos, telefonu adeta mobil sinemaya dönüştürüyor. Film, dizi ve video izleme deneyimi bambaşka bir boyuta taşınıyor.

Bu büyüleyici deneyim sunan ekranın Corning Gorilla Glass Victus 2 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunduğunu belirtelim. Telefonda tercih edilen enerji emici köpük ve polimer tamponlama malzemesi, telefon düşmesi hâlinde darbe kuvvetlerini dağıtıyor ve böylece ekranın zemine sert çarpmamasını sağlıyor.

Yüksek mukavemetli alüminyum kompozit çerçeve, dayanıklılığın artmasına yardım eden bir diğer faktör. Çerçevede kullanılan malzeme, önceki nesle kıyasla yüzde 10 oranında daha sağlam. Redmi marka telefonda IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli f/1,65 diyafram değerine sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2,2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

1/1,4 inçlik büyük sensör boyutuna ve 2,24 µm Süper Piksel teknolojisini destekleyen ana kamerada uçtan uca (E2E) Yapay Zeka Mozaikleme algoritmaları bulunuyor. İşlem hızını ve görüntü kalitesini önemli ölçüde artıran bu algoritmalar, zengin detaylara ve canlı renklere sahip görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

2x ve 4x optik düzeyde kayıpsız yakınlaştırma yapabilen telefon, farklı odak uzaklıkları arasında çok pratik şekilde geçiş yapabilmenize olanak tanıyor. RAW algoritmaları sayesinde düşük ışıkta bile başarılı görüntüler elde ediliyor.

Daha iyi ışık ve gölge dengesi sunan telefon, çektiğiniz her fotoğrafta karanlık alanların aşırı pozlamamasını sağlıyor. Kamera tarafında ayrıca çeşitli yapay zeka araçları bulunuyor. Bu araçlar, başka bir programa gerek bırakmadan zorlu işleri kolayca yapabilmenize imkân tanıyor.

Yapay Zeka Destekli Pro Silgi aracını kullanarak fotoğrafta istemediğiniz insanları ve nesneleri hızlıca kaldırabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece objenin üzerine dokunmak ve aracı kullanarak silme işlemini gerçekleştirmek.

Yapay Zeka Destekli Görüntü Genişletme aracı, eksik alanları otomatik olarak dolduruyor. Bu işlemin ardından fotoğrafın yeni hâli orijinal gibi görünüyor. Yapay Zeka Destekli Bokeh özelliğini kullanarak arka plan bulanıklığı veya alan derinliği ekleyebilirsiniz. Bu sayede fotoğraftaki objeyi ön plana çıkarabilirsiniz.

Yapay Zeka Sihirli Kesme özelliği ile fotoğraftaki herhangi bir nesneyi arka plandan ayırabilirsiniz. Yapay Zeka Destekli Film özelliği, video ve vlog düzenleme sürecini inanılmaz kolay hâle getiriyor.

Yapay zeka tarafında Google Gemini ve Google Circle to Search desteği de bulunuyor. Bir görselin herhangi bir kısmına dokunarak öğrenmek istediğiniz bilgilere pratik şekilde ulaşabilirsiniz.

Telefon daha net ve detaylı portreler çekilebiliyor. Çekim başına 30 kareye kadar kapasite sunan telefonda ışık hızında çekimler yapabilirsiniz. Dinamik çekimler yapabilme imkânına sahip cihazda GIF, fotoğraf ve video dahil üç farklı dışa aktarma seçeneğiyle anılarınızı saklayabilirsiniz.

20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerada da yapay zeka destekli güzelleştirme özelliği bulunuyor. Bu, daha zengin ve daha doğal efektler sağlıyor. Geniş görüş alanı sayesinde grup selfie'leri çok rahat şekilde yapılabiliyor.

Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri de çift video desteği. Ön ve arka kameradan aynı anda video kaydı yapabilir ve bu sayede birden fazla bakış açışı yakalayabilirsiniz.

Redmi Note 14 Pro 5G modelinde MediaTek Dimensity 7300-Ultra işlemcisi bulunuyor. 704 bin 404 AnTuTu puanı ile dikkat çeken işlemci hem daha yüksek verimlilik hem de üst düzey performans sunuyor.

5.110 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tek şarj ile telefonu uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. 45W kablolu hızlı şarj teknolojisi ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Pil sağlığı yönetim algoritması, kullanıcıların günlük şarj alışkanlıklarını öğreniyor. Bunu göz önünde bulundurarak akımı ve gerilimi gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Bu sayede pil ömrü uzatılıyor.

Telefon bu özellikleri sunarken kullanıcı güvenliğini de göz ardı etmiyor. Ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüzle kilit açma teknolojileri sayesinde telefonu başka kişiler kullanamıyor.

Telefonda soğutma sistemi olarak Grafit teknolojisinin tercih edildiğini belirtelim. Bu teknoloji, telefonu başarılı şekilde soğutarak yüksek sıcaklıklara ulaşmasını önlüyor.

Redmi Note 14 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 piksel (1.5 K)

2712 x 1220 piksel (1.5 K) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 446 PPI

Yaklaşık 446 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Parlaklık: 3000 nit en yüksek parlaklık

3000 nit en yüksek parlaklık Renk derinliği: 12 bit

12 bit Kontrast oranı: 5.000.000:1

5.000.000:1 İşlemci: Mediatek Dimensity 7300-Ultra

Mediatek Dimensity 7300-Ultra RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB/ 512 GB

256 GB/ 512 GB Arka Kamera: 200 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

200 MP OIS destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 20 MP geniş açılı kamera

20 MP geniş açılı kamera Batarya: 5.110 mAh

5.110 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 190 gram

190 gram Kalınlık: Mercan Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı renk seçeneğinde 8,4 mm, Lavanta Moru renk seçeneğinde 8,55 mm

Redmi Note 14 Pro 5G Fiyatı

Redmi Note 14 Pro 5G modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 400 TL indirim kuponu da bulunuyor. Ürün sayfasında "Kupon Alın" seçeneğini seçerek kupona ulaşabilirsiniz.