Oyun dünyası her geçen gün gelişmekte ve milyonlarca kişi oyun oynamakta. Oyun oynamanın zevkli olması ile birlikte oyun piyasası her geçen gün artmakta. Korsan oyun sektörü ile karşımıza çıkan Repack nedir, Repack ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Repack Ne Demek?

Türkçesi yeniden paketlemek olan Repack, korsan oyunlar ile birlikte dünyamıza girdi. İşlevi oyunlardaki gereksiz dosyaları ortadan kaldırmaktır. Örneğin: gereksiz dil dosyaları veya gereksiz sahneler gibi.

Repack, oyun dosyalarının boyutunu epey bir küçültmekte bu sayede İngilizce hariç diğer tüm dil desteklerini ve oyunlarda bulunan gereksiz dosyaları ortadan kaldırıyor. Bu işlem kullanıcılar tarafından çok talep görmekte oluyor.

Repack, internet bağlantısı kötü veyahut yavaş olan kullanıcıların oyunun dosya boyutunun küçültülmesi ile beraber oyuncuların keyifli bir vakit geçirmesini sağlamaktadır.

Repack'in Avantajları Nedir?

Oyun dosya boyutunun küçülmesi.

Gereksiz ses dosyalarının silinmesi.

Gereksiz dillerin silinmesi.

Oyunda bulunan gereksiz animasyon sahnelerinin kaldırılması.

Yukarıda Repack'in bazı faydalarını görebilirsiniz.

Repack'in Dezavantajları Nedir?

Oyunun yükleme süresinin uzun olması.

Oyun yüklenirken hata verme olasılığının fazla olması.

Silinen dosyalar yüzünden oyunda bug'lar oluşması.

Yüklenen oyunun hiç açılmaması.

Yukarıda Repack'in bazı dezavantajlarını görebilirsiniz.

Korsan oyun sürümlerinden olan Repack nedir, Repack ne demek, avantajları ve dezavantajları nedir? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler Repack'li oyun oynadınız mı, düşünceleriniz neler? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.