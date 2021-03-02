Rusya geçtiğimiz yıllar içerisinde bilişim ve teknoloji ile ilgili yatırımlara gittikçe daha fazla önem vermeye başladı. Peki ama Rusya'nın en büyük teknoloji şirketleri neler? Sizler için hazırladığımız bu listede, Rusya merkezli en büyük bilişim şirketleri ile karşınızdayız.

Rusya'nın En Büyük Teknoloji Şirketleri Neler?

Yandex

Kaspersky Lab

Dr. Web

VK

1- Yandex

Hemen hepimizin aşina olduğu Yandex, son zamanlarda gittikçe artan kullanım oranı ile dikkatleri üzerine çeken bir arama motoru servisi. 1997 yılında Rusya'da hayata geçirilen bu proje tıpkı Google gibi yalnızca arama motoru ile kısıtlanmıyor ve pek çok alanda hizmet veriyor.

Bunların arasında bulut depolamaya odaklanan Yandex.Disk, e-posta hizmeti sunan Yandex.Mail, internet tarayıcısı Yandex.Browser, haberlere odaklanan Yandex.News, harita hizmeti sunan Yandex.Maps, ödeme servisi Yandex.Money, çeviri servisi Yandex.Translate ve müzik akışı sunan Yandex.Music gibi çeşitli hizmetler yer alıyor.

2- Kaspersky Lab

Yine 1997 yılında kurulan Rusya merkezli Kaspersky Lab, bilgisayarda ya da mobil cihazlarda kullanabileceğiniz en başarılı antivirüs uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye dahil otuzdan fazla ülkede yerel ofisi bulunan bu şirketi de gündelik hayatımızda oldukça yakından tanıyoruz.

3- Dr. Web

Rusya siber güvenlik konusunda yalnızca Kaspersky Lab ile değil, aynı zamanda Dr. Web ile de tanınıyor. İlk olarak 1992 yılında piyasaya sürülen bu servis, Yandex.Mail kullanıcılarının e-posta eklerindeki dosyaları taramak için de hizmet veriyor. Yani Yandex.Mail kullanıyorsanız, güvenliğiniz Dr. Web'e emanet.

4- VK

Ülkemizde çok yoğun bir kullanıcı kitlesi olmasa da, VK dünya genelindeki en popüler sosyal medya mecralarından birisi olarak öne çıkıyor. İnternette bir şeyler aradığınızda en azından birkaç kez VK ile karşılaşmış olabileceğinizi düşünüyorum ve bu nedenle listemizde yer almayı hak ediyor.

Rusya şu sıralar irili ufaklı yüzlerce teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor olsa da gündelik hayatımızda yakından tanıdığımız en popüler ve en büyük teknoloji şirketlerini kısaca bu şekilde özetlememiz mümkün olacaktır. Bu dört şirket ile birlikte sizler için hazırladığımız bu listenin de sonuna geldik.

Peki siz bu listede yer alan şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki şirketlerin ürünlerini ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.