Samsung Bixby Nedir? Ne İşe Yarar? Neler Yapabilir?

Günümüzde neredeyse her akıllı telefonun sahip olduğu sesli asistanlar, insan hayatını birçok konuda kolaylaştırmayı başarıyor. Markanın her akıllı telefonunda bulunmayan Samsung Bixby, basit anlatımıyla Samsung’un sesli akıllı asistanı olarak tanımlanabilir. Ses komutlarını algılayabilen ve kullanıcının isteği doğrultusunda yönlendirilen Samsung Bixby nasıl kullanılır? Samsung Bixby Türkçe dil desteği sunuyor mu?

Samsung Bixby Nedir?

Samsung Galaxy S8 ve sonrasında sunduğu akıllı asistan Bixby, Apple’da olduğu gibi bir sesli asistan hizmetidir. Samsung Bixby, Google Assistant ve Apple Siri’ye benzer bir yazılıma sahiptir. Günümüzde özellikle son dönemlerde teknolojide yaşanan değişimler, sesli asistanları da oldukça popüler bir hale getirdi.

Samsung Bixby, genel anlamda sesle kontrol edilebilen ve bazı işlemleri ekrana dokunmak zorunda kalmadan halledebildiğiniz bir sanal yardımcıdır. Sanal asistan, dijital asistan veya yapay zeka asistanı olarak da isimlendirilen bu hizmet, kullanıcıların ses komutlarını algılar. Bu hizmet, markanın eski telefonlarında yer almamaktadır.

Samsung Bixby Ne İşe Yarar?

Apple’ın sunduğu Siri veya Google’ın sunduğu Assistant gibi çalışan Samsung Bixby, diğer örnekleri gibi sohbet edebileceğiniz bir uygulama değil. Örneğin; Siri’yi kullanırken, dilerseniz Siri’ye sorular sorabilir ve onunla sohbet edebilirsiniz. Ancak Samsung Bixby, birçok yönde rakiplerine benzese de Bixby ile sohbet etmek şu an için mümkün değil. Ancak bu Samsung Bixby’i kötü bir asistan yapmıyor.

Bixby, yapmayı sevdiğiniz şeyleri öğrenerek, daha fazlasını yapabilmeniz için en sevdiğiniz uygulama ve hizmetlerle birlikte çalışıyor. Bixby’e hızlı komutlar vererek, önceden ayarlanmış bir tetikleyici komut ile belirli bir sıra ile birden çok görevi yerine getirebilirsiniz. Örneğin; Samsung Bixby’e hızlı komut olarak ‘İşten çıktım’ komutunu öğretirseniz Bixby bu cümlenin ardından dilerseniz bluetoothunuzu açabilir, Wi-Fi’yi kapatabilir veya belirlediğiniz şarkı listenizi çalmaya başlayabilir. Tabiki tüm bunları daha önceden ayarlamanız gerekmektedir.

Okunmamış mesajları sesli bir şekilde okutabilir veya sadece sesinizle yeni bir mesaj yazabilirsiniz. Tüm bunların yanından Bixby, kullanım alışkanlıklarını öğrenir. Böylelikle aynı görevleri ve ev işlerini tekrarlayarak daha fazla vakit harcamanıza gerek kalmaz.

Samsung Bixby Nasıl Kullanılır?

Samsung Bixby, özel olarak atanan tuş sayesinde kolay bir şekilde kullanılabilir.

Tuşa basarak sesli bir şekilde ‘Bixby’ dedikten sonra asistan otomatik olarak aktifleşir.

İlk kullanımda kişiselleştirme için Samsung hesabıyla eşleşme yapmanız gerekmektedir.

Eşleşme yapıldıktan sonra sizi tanıyan Bixby, çok daha iyi bir kişisel deneyim sunar.

Hello Bixby olarak nitelendirilen özellikle, havanın nasıl olacağını öğrenebilir veya alarm kurabilirsiniz.

Samsung Bixby Neler Yapabilir?

Samsung Bixby’den ekran ışığının kontrol edilmesini isteyebilirsiniz. Bixby, istekleriniz doğrultusunda ekran parlaklığını düşürebilir ya da yükseltebilir.

Galerinizdeki fotoğrafları birleştirip, kolaj haline getirebilirsiniz.

Wi-Fi açma/kapama ya da hotspot açma/kapama gibi isteklerinizi algılayıp ona göre işlem yapabilir.

Bixby, komutunuz dahilinde ekrandaki videoyu televizyona yansıtabilir.

Sesli söylemeniz halinde ekranınızı döndürebiliyor.

Bixby Home'un sağ üstündeki ‘Göz’ simgesine dokunarak Bixby Vision'ı çalıştırabilirsiniz. Bixby Vision’ı çalıştırmanız halinde asistan, kameraya gösterdiğiniz nesneyi tanımlayarak, size nesne hakkında bilgi sunmaya çalışır. Örneğin; kameraya bir telefon gösterdiğinizde o telefon hakkında internette mevcut olan fiyatları sizlere sunarak, fiyat karşılaştırması yapmanızı sağlayabilir.

Fiyat karşılaştırmasının yanı sıra tarattığınız ürünün barkodu varsa, tarattığınız ürüne benzer ürünleri karşınıza çıkarır.

Samsung Bixby Türkçe Dil Destekliyor mu?

Bixby, piyasaya çıktığı ilk zamanlar uzun bir süre Türkçe dil desteğinden mahrum kaldı. Kullanıcılar tarafından Türkçe dil desteği olmadığı için tam olarak kullanılamayan Bixby’nin geliştirilmesi devam ediyor. Tüm kullanıcılar tarafından heyecanla beklenen Samsung Bixby, 2022 yılının ilk aylarında sonunda Türkçe dil desteğine kavuştu.