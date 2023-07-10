Samsung Galaxy Watch 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Galaxy Watch 6 serisinde birden fazla model bulunuyor. Galaxy Watch 6 Classic, Watch 6 ve Watch 6 Pro’nun bulunduğu bu seri Apple Watch’a rakip olarak gösteriliyor.

Galaxy Watch 4 ve Watch 5 serilerinden sonra gelmesi beklenen Galaxy Watch 6’nın hem işlemci hem de tasarım anlamında önceki sürümlerden daha gelişmiş özelliklerle geleceği konuşuluyor.

Henüz resmi bir şekilde tanıtımı yapılmamış olsa da Samsung’un giyilebilir teknoloji alanında sunmayı hedeflediği yenilikçi saat modellerine ilişkin bazı sızıntı ve tahminler mevcut.

İşte, Apple Watch’ın rakibi Galaxy Watch 6 serisinin özellikleri!

Samsung Galaxy Watch 6 Özellikleri

Galaxy Watch 6 serisinde bulunan modeller çerçeve çapı ve özelliklerine göre birbirinden ayrılıyor. Galaxy Wartch 6 modelinde çerçeve çapı 40 ve 45 mm olmak üzere iki farklı seçenekten oluşuyor.

40 mm çerçeve çapına sahip olan modellerin birinde Bluetooth diğerinde ise LTE özelliği bulunuyor. Benzer şekilde 45 mm çerçeve çapına sahip olan Galaxy Watch 6’da da Bluetooth ve LTE özelliği olan iki farklı model seçeneği mevcut. Bu özellikler ve çerçeve çapı fiyatlarda da değişikliğe neden oluyor.

Galaxy Watch 6 Classic modeline baktığımızda çerçeve çapının 43 mm ile 47 mm olmak üzere iki farklı değerde olacağını söyleyebiliriz. Bu üründe de Bluetooth ve LTE alternatifli ürün seçenekleri yer alıyor. Serinin genel olarak özelliklerine baktığımızda ise şu detaylar dikkat çekiyor:

İşlemci olarak Exynos W930 kullanılacak.

Kalp ritim bildirimi özelliği olacak. Bu sayede aşırı hızlı kalp atışı olduğunda size bildirim gönderecek. Bu özelliğin şu an için 13 tane ülkede kullanılması bekleniyor.

Standard Watch 6 modellerinde Gorilla Glass 6, Watch 6 Pro’da ise safir kristal cam kullanılacak.

Galaxy Watch 6 Pro modelinde Super AMOLED 1.4 inç ekran yer alacak.

modelinde Super AMOLED 1.4 inç ekran yer alacak. Pro’da titanyum gövde bulunacak.

Kızılötesi cilt sıcaklığı sensörünün daha gelişmiş bir şekilde Watch 6’da bulubması bekleniyor.

Samsung Galaxy Watch 6 Fiyatı

Galaxy Watch 6 serisinde modeller arasında fiyat farklılıklarının bulunması bekleniyor. 40 mm çerçeve çapına sahip olan Galaxy Watch 6 modelinde Bluetooth özellikli olan cihazın tahmini vergisiz fiyatının 319 euro, yani yaklaşık 8 bin 200 TL olması bekleniyor.

LTE özellikli, 40 mm çerçeve çapına sahip olan Galaxy Watch 6’nın ise vergi hariç yaklaşık 369 euro yani 9 bin 500 TL olacağı belirtiliyor. 45 mm çapındaki modellerde ise bu fiyatlar 349 ve 399 euro olarak değişiyor.

Galaxy Watch 6 Classic’e baktığımızda 43 mm çerçeve çapı olan modelde Bluetooth özellikli olanın 419 euro, LTE özellikli olanın ise 469 euro olması bekleniyor. 47 mm çerçeve çapı olanda ise bluetooth destekli modelin 449 euro, LTE özellikli olanın ise 499 euro olacağı belirtiliyor.

Bu fiyatlara baktığımızda Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic modellerinin vergisiz fiyatlarının 8 - 13 bin TL aralığında olması bekleniyor. Bu fiyatlara vergi eklendiğinde yurt içi satış fiyatları ortaya çıkmış olacak. Galaxy Watch 6 Pro için ise başlangıç fiyatının 499 dolar civarında olması bekleniyor.

Tabii bu fiyatlar son döviz kuruna göre hesaplandı. Fiyatlarda sonradan değişmeler yaşanabilir. Düzenli olarak TL fiyatlarını güncelliyor olacağız.

Samsung Galaxy Watch 6 Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Watch 6 için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de bu cihazların yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yabancı kaynaklarda 26 Temmuz gibi bir tarih belirtiliyor.

Samsung Galaxy Watch 6 serisinde yer alan ürünlerin teknoloji severler tarafından merakla beklendiğini söyleyebiliriz. Piyasaya sürüldükten sonra bu ürünlerin ilgiyle karşılanması bekleniyor.