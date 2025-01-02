Eğer Samsung telefonlar nasıl sıfırlanır sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Aşağıda yer alan rehberimizdeki adımları takip ederek, Samsung markalı Android telefonların nasıl fabrika ayarlarına döndürülebileceğini öğrenebilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında fotoğraflar, videolar, dosyalar ve belgeler dahil olmak üzere tüm verilerinizin silineceğini unutmayın. Eğer tüm bunlar için önlem aldıysanız, işte adım adım Samsung telefon sıfırlama rehberimiz.

Samsung Akıllı Telefonları Nasıl Sıfırlarsınız?

Ayarlar Menüsü Üzerinden Sıfırlama: Cihazınızda "Ayarlar" menüsünü açın. "Genel" sekmesine dokunun. "Yedekle ve Sıfırla" menüsüne girin. "Fabrika Ayarlarına Geri Dön" seçeneğini bulun ve tıklayın. Samsung hesabınızın şifresini girerek işlemi onaylayın. Sıfırlama işlemi başlayacaktır.

Hard Reset (Donanımdan Sıfırlama) Yöntemi: Cihazınızı kapatın. "Güç" tuşuna basılı tutarken, "Ses Açma" tuşuna da basılı tutun. Ekranda Boot Menüsü görünene kadar tuşları bırakmayın. Ses tuşlarını kullanarak "Wipe Data/Factory Reset" seçeneğine gelin ve güç tuşuyla onaylayın. "Yes - delete all user data" seçeneğini tıklayarak işlemi tamamlayın.



Samsung akıllı telefonları sıfırlama adımları bu kadar basit. Telefonunuzdaki sorunları çözmek veya temiz bir başlangıç yapmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Ayrıca hatırlatmakta yarar var ki Samsung telefonunuzu sıfırlamadan önce verilerinizi Google ya da Samsung hesabınızda veya bilgisayarınızda yedeklemeniz önemlidir. Bu adımı atlarsanız, verileriniz kalıcı olarak silinebilir.

Samsung Telefonlarda Veri Yedekleme Nasıl Yapılır?

Ayarlar menüsünden Samsung Hesabı bölümünü açın.

Samsung Cloud veya Google Drive seçeneklerinden birini seçin.

Verileri Yedekle seçeneğine dokunun.

Fotoğraflar, uygulamalar ve belgeler dahil olmak üzere yedeklemek istediğiniz öğeleri işaretleyin.

Yedekleme tuşuna basarak işlemi tamamlayın.

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