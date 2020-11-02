Android Rehberi iPhone'a Aktarma Nasıl Yapılır? - Eğer yeni bir cihaz aldıysanız ve tamamı ile farklı bir platforma geçtiyseniz, cihazlar arasında veri aktarımının normalden daha karmaşık olduğunu fark etmişsinizdir. Bu noktada Android cihazınızdan iPhone'unuza rehberinizi nasıl aktaracağınızdan emin değilseniz, doğru yerdesiniz.

Sizler için hazırladığımız bu rehberde Android cihazdaki rehberi iPhone'a taşıma yöntemleri ile karşınızdayız. Başlamadan önce iki cihazın yanınızda olduğundan, her iki cihazın da internete bağlı olduğundan emin olun. Eğer hazır hissediyorsanız, rehberimize geçebiliriz.

Android Rehberi iPhone'a Aktarma Nasıl Yapılır?

Eğer daha öncesinde Android bir cihaz kullanıyorsanız, halihazırda kullandığınız bir Gmail hesabının da olduğunu varsayıyoruz. Bu hesaptan yardım alarak kolay ve zahmetsiz bir şekilde rehber yedekleme işlemini gerçekleştirebilir ve kişilerinizin tamamını yeni akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.

İlk adımlarımız, Android cihazınızdan olacak.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Hesaplar sekmesine tıklayın. Google hesabınızın üzerine basın. Eğer açık değilse, Kişiler senkronizasyonunu aktif hale getirin. Eğer açık değilse, yüklenmesi birkaç dakika alacaktır.

Şimdi iPhone'unuza dönün.

Ayarlar uygulamasını açın. Kişiler sekmesine tıklayın. Hesaplar butonuna basın. Hesap Ekle butonuna dokunun. Android cihazınızdaki Gmail hesabı ile giriş yapın. Oturum açma sırasında Rehber seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Hemen yukarıdaki yöntemden faydalanarak genellikle kayıpsız bir şekilde rehber aktarımı yapmanız mümkün olacaktır. Tabii alternatif olarak kullanabileceğiniz yöntemlerden birisi de SIM Kart'tır. Ancak SIM Kart yerine, geldiğimiz çağı da göz önüne alarak, rehberi bulutta yedeklemek ve saklamak en iyi çözüm olacaktır.

Nitekim SIM Kart'ınız bozulursa, değişmek zorunda kalırsa ve benzeri durumlarda rehberinizi kaybetmeniz olası bir durumdur. Bu da pek çoğumuzun istemeyeceği bir durum olduğu için bulut depolama teknolojilerine güvenmemiz faydalı olacaktır.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki bilgileri kullanarak rehberinizi başarılı bir şekilde taşıyabildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.