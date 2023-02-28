Sarhoş Araç Kullanmayı Önleyen En İyi Teknolojiler

Dünyanın pek çok yerinde sarhoş araç kullanmanın önüne geçmek için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Fakat uygulanan yöntemlerin hiçbiri kişilerin sarhoş araç kullanmasının önüne geçemiyor. ABD’de her sene binlerce insan sarhoşken araç kullandıkları için kaza yapıyor. Bu kazaların sonucunda ya yaralanma ya da ölümler meydana geliyor.

Son bir sene içinde Amerika’da alkollü araç kullanımı sonucunda 10.000’in üzerinde insan vefat etti. Dolayısıyla bu verilerden yola çıkarak ABD’nin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) harekete geçti. Amerika’daki tüm araçların alkol algılama sistemleriyle entegre edilmesini istedi.

Araçlardaki Alkol Algılama Sistemleri

Sarhoş araç kullanmayı önleyen teknolojiler şu şekilde ifade edilebilir:

1. Araç Paylaşımı ile Akıllı Telefon Uygulamaları

Sarhoşken araç kullanmayı engellemede yolculuk paylaşımı uygulamalar önemli rol oynuyor. Dünya genelinde popüler olan Uber, trafikle ilgili ölümleri yüzde dört azaltmıştır. Ayrıca sarhoş araba kullanma ölümlerini de büyük ölçüde azalttı.

2. Ateşleme Kilit Cihazları

Sürücüler araçlarını çalıştırmadan önce ateşleme kilit cihazları (IID) ile ayık olup olmadıklarını kontrol ediyor. Ateşleme kilit cihazları, sürücünün alkol ölçer kullanmasını sağlıyor. ABD’nin pek çok eyaletinde sarhoşken araç kullanımını engellemek için ateşleme kilit cihazlarından yararlanılıyor.

Ateşleme kilit cihazlarının kullanımı çok basittir. Ayrıca cihazı kullanmak için polise de gerek duyulmuyor. Eğer cihaz aracı kullanacak kişinin sarhoş olduğunu algılarsa aracın çalışmasını engelliyor. Böylelikle sarhoşken meydana gelebilecek kazaların önüne kolayca geçilmiş olur.

Anneler Sarhoş Araç Kullanmaya Karşı raporu kapsamında ateşleme kilit cihazlarının 2006 yılından günümüze dek 2,3 milyondan fazla kişinin sarhoş araç kullanmasını engellediği belirtildi.

3. Güvenlik İçin Sürücü Alkol Tespit Sistemi (DADSS)

Güvenlik İçin Sürücü Alkol Tespit Sistemi (DADSS); sarhoşken araç kullanımını engelleyen diğer bir önemli uygulamadır. Yukarıda değindiğimiz ateşleme kilit cihazlarıyla benzer şekilde çalışıyor. Sürücülerin araçlarını sürmesi alkollüyken sürmesini kesin olarak engelliyor.

DADSS iki şekilde kullanılıyor. İlkinde sürücü, aracı çalıştırmadan önce sensöre nefes vermelidir. Sürücünün nefesindeki alkol molekül konsantrasyonu DADSS’ ide entegre edilen bir sensörle kolayca belirlenir.

Diğer yöntemdeyse sürücü; parmaklarını aracın kontak ya da vites değiştirme düğmesi üzerindeki sensörlerin üzerine koyuluyor. Sensörler kızılötesi ışıkla sürücülerin kan-alkol konsantrasyonu (BAC) düzeyini ölçümlemek için cilt yüzeylerini tarıyor.