Her yıl teknoloji dünyasında çeşitli gelişmeler yaşanıyor. Bunların bazıları çoğu kişiyi heyecanlandırmayı başarırken bir kısmı ise pek başarılı olamıyor. Peki, 2023'te hayatımıza girecek teknolojiler neler? Önümüzdeki yıllarda kullanılmaya başlanmasını beklediğimiz teknolojileir sıraladık.

2023'te veya Sonraki Yıllarda Hayatımıza Girecek Teknolojiler

TOGG yerli otomobil

Renk değiştiren otomobiller

ChatGPT veya benzeri yapay zekâ telefonlara eklenebilir.

Dall-E veya benzeri yapay zekâ telefonlara gelebilir.

Horizon Lock teknolojisi akıllı telefonlara gelebilir.

TOGG Yerli Otomobil

Çok şık bir tasarıma sahip olan TOGG isimli yerli otomobilin bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. TOGG ile beraber şarj istasyonu ve elektrikli araç kullanımı yaygınlaşabilir. Yerli otomobil hakkında bilgi sahibi olmak için TOGG modelleri, renkleri ve fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.

Renk Değiştiren Otomobiller

BMW, CES 2023 etkinliği esnasında Vision Dee isimli bir konsept tanıttı. Bu konsept, otomobil 32 farklı renge bürünebiliyor ve hatta renkler arasında geçiş yapabiliyor. 2023 yılında olmasa bile sonraki yıllarda bu teknolojinin yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.

ChatGPT veya Benzeri Yapay Zekâ Telefonlara Eklenebilir

Çok mantıklı cevap verebilen, hikâye yazabilen çeviri yapabilen ve daha fazlasını sunan ChatGPT geçtiğimiz haftalarda kullanıcıların kullanımına açıldı. 2023 yılının sonuna doğru veya sonraki yıllarda özellikle sohbet kısmının akıllı telefonlara entegre edilebileceğini düşünüyoruz.

Şu anda iPhone modellerinde Siri isimli sesli asistan bulunuyor. Bir yemek tarifi sorduğunuzda Google'dan sonuç bulmaya çalışıyor. ChatGPT'ye sorduğunuzda ise direkt olarak tarifi veriyor.

Dall-E veya Benzeri Yapay Zekâ Telefonlara Gelebilir

Yazdığınız kelimeler ile çok kısa süre içerisinde çok başarılı görseller oluşturabilen Dall-E de akıllı telefonlara gelebilir. Ayrıca fotoğrafı çekerken istemediğiniz nesneleri silmenize imkân tanıyan yenilikler de görebiliriz. Bu yeniliklerin de bu yıl veya önümüzdeki yıllarda gerçekleşebileceğini düşünüyoruz.

Horizon Lock Teknolojisi Akıllı Telefonlara Gelebilir

Go Pro 11 için Horizon Lock isimli bir teknoloji geliştirildi. Cihaz hareket hâlinde olsa bile görüntü sabit bir şekilde kalabiliyor. Yani titremenin önüne geçiliyor. Bu teknoloji 2023 yılının sonuna doğru akıllı telefonlara gelebilir.

2023 yılında ya da sonraki yıllarda hayatımıza gireceğini düşündüğümüz teknolojileri sıraladık. Peki, sizce yakın gelecekte hangi teknolojiler kullanılmaya başlanacak? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.