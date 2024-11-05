Şase (Şasi) Numarası Nedir, Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

Bir araç beğendiniz fakat onunla ilgili teknik özellikleri, hasar geçmişi, güvenilirliği, hangi yılda ve ülkede üretildiği gibi bilgileri öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman araçların kimliği olarak ifade edileceğimiz şase diğer adıyla şasi numarasına bakmanız gerekiyor. 1954 yılında kullanılmaya başlayan ve 1981 senesinden itibarende standart hale gelen şase numarası, trafiğe çıkan tüm araçlarda olmak zorundadır. Bu rehberi okumaya devam ederek şase (şasi) numarası nedir ve şasi numarası öğrenme yöntemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Şase (Şasi) Numarası Nedir?

Şase numarası ya da VIN (araç kimlik numarası), Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından geliştirilerek günümüzdeki halini aldı. 17 karakterden oluşan şase numarası, araçların üretiminden başlayıp tüm geçmişini kaydeder. Bu 17 karakter, özel harf kombinasyonları ve sayılardan oluşuyor. Benzersiz bir yapıda olduğu için başka araçlarda kullanılamaz. Diğer bir ifadeyle her aracın kendine özgü şase numarası vardır. Şase numarasının değiştirilmesi yasal olarak yasaktır.

Araçların sigorta, yedek parça temini, hasar ve kaza kayıtları gibi birçok durumu şase numarası sayesinde öğrenilir. Aynı zamanda şase numarasıyla araçların kasası, fabrikası, fabrikasının kaçıncı üretimi olduğu ve motoruna dair birçok bilgiye de ulaşılır. Şase numarasında “q, o ve i” harfleri kullanılmaz. Şase numarasında bu harfler varsa sahtedir.

Araç üreticileri, araçların bilgilerini şase numarası üzerinden kayıt altına alıyor. Araç fabrikadan çıktıktan sonra da şasi numarası kullanılarak birçok işlem yapılıyor. Örneğin, şase numarası sayesinde araca aranılan doğru yedek parça kolayca bulunur. Şase numarası üzerinden aynı zamanda kasko, trafik sigorta işlemleri de yapılıyor.

Şase Numarası Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

Araçların şase numarasını öğrenmek mümkün. Araç üreticileri şu alanlardan herhangi birine şase numarasını işleyerek kişilerin numaralarla istediği sorgulamayı yapmasını sağlar;

Plaka bölümü

Araç ruhsatı

Sigorta poliçesi

Stepne bölümünün yan kısmından

Kaput altı

Motor üstü

Teker boşluğu içerisinden

Sürücü kapısının iç kısmı

Bagaj altı

Şase Numarası ile Sorgulama Nasıl Yapılır?

Araç hasar kaydı sorgulaması yapmak çok kolay. Bunun için şase numarasından yararlanılabilir. Şase numarasıyla hasar kaydı sorgulaması şu şekilde yapılır;

İlk olarak telefonun SMS kısmına girilir.

“HASAR” yazılıp bir boşluk bırakılır.

“S” harfi ve akabinde bir boşluk bırakılıp şase numarası yazılır.

“5664’e” SMS atılır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından SMS ile aracın hasar kaydıyla ilgili bilgiler kişiye ulaşır.

Araçların şase numarasıyla araç yaşı, üretim zamanı, cezaları geçirdiği kazalar ve üretim firması hakkında detaylı bilgi edinilmek isteniyorsa aynı şekilde SMS yöntemine başvurulmalıdır. Bu yöntem için yeni SMS sayfasına “DETAY” yazılıp bir boşluk bırakılır ve “S” boşluk “ŞASİ NO” yazılıp 5664’e gönderilir. Araçla ilgili tüm bilgiler kısa sürede iletilir.

Aynı zamanda araçların şase numarası, resmi kurumların web siteleri üzerinden de sorgulatılabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinde araç sorgulama kısmı yer alıyor. Şasi numarası sorgulatma işlemi için trafik polisi birimleri ve araç kayıt dairelerine de başvurulabilir.

Araç Şase Numarası Hangi Detaylardan Oluşuyor?

Araç şase numarası, yukarıda belirttiğimiz üzere 17 karakterden oluşuyor. Bu karakterlerin her biri araçla ilgili bir detay barındırıyor. Şase numarasının barındırdığı detayları şöyle sıralayabiliriz:

1. Karakter: Belirli bir aracın üretim yeriyle ilgili detayları barındırıyor.

2. ve 3. Karakter: İki karakterde üreticiye dair detayları barındırıyor.

10. Karakter: Aracın üretim yılını kapsıyor.

4 ve 8. Karakterler: Aracın yakıt tipi, motor tipi-kapasitesi ve markasını oluşturuyor.

12. ve 17. Karakter: Araçların belirli seri numaralarına dayanıyor.

11. Karakter: Aracın üretim tesisi hakkında bilgi sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Şase numarasıyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

Şase Numarası Başkasına Verilir mi?

Şase numarası, araçların kimliğidir. Bu sebeple güven teşkil etmeyen ve tanınmayan kişilere verilmemesi gerekiyor. Ancak güvenli bir yerden parça satışı, teyidi için istendiğinde verilebilir.

Şase Numarası Okunmuyor Ne Yapmalı?

Şase numarası dış etkenlerden ya da eskimeden kaynaklı olarak okunmayabilir. Böyle bir duruma karşı önlem alınarak araçların farklı alanlarına şase numaraları işleniyor. Detaylı inceleme yapılarak aracın şase numarası öğrenilebilir.

Motor Numarası ve Şase Numarası Aynı mı?

Motor numarasıyla şase numarası aynı değildir. Motor numarası, motor bloğuna özel olarak oluşturulur. Şase numarasıysa aracın tipi başta olmak üzere yakıtı, üretim yılı gibi birçok bilgi sunar.