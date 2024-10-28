Sıfır otomobil satın alma maliyetinden tasarruf etmek isteyenler için ikinci el otomobil iyi ve mantıklı seçenek. Yalnız ikinci el otomobil alırken bazı noktalara dikkat edilmezse büyük mağduriyet yaşanabilir. Biz de bu rehberde ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vereceğiz.

İkinci El Otomobil Alırken Dikkat Edilecek Faktörler

İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gerekenler noktasında öncelikle bütçe belirlenmelidir. Bütçe belirleme noktasında satın alım işleminin bedelinin yanında sigorta, vergi ve muayene ödemeleri de mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bu işlemlerin masraflarını karşılayabilecek bütçeye sahip olmak hayati önem taşıyor. Aracın yıllık yakıt masrafları da dikkate alınması gereken faktörlerdendir. Ayrıca olası kronik sorunlar ve bu aracı kullanan diğer kişilerin şikayetleri ve yorumları dikkate alınmalıdır.

İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

1. Marka ve Model Araştırması Yapılmalı

Satın alınmak istenen otomobilin marka ve modelinin hem özellikleri hem de fiyatı detaylı araştırılmalıdır. Ayrıca otomobilin fiyatıyla birlikte kilometre, hasar ve yıpranma durumları da dikkate alınması gerekir. Otomobilin marka, model ve fiyatının orantısının belirlenmesinin ardından otomobilde kronik problemler olup olmadığı incelenmelidir.

Forum sitelerine bakıldığında otomobille ilgili birçok bilgiye ulaşılır. Aynı zamanda satın alınmak otomobilin marka ve modelini daha önce kullanan tanıdıklar varsa onlara da danışılabilir.

2. Tramer Kaydı Kontrol Edilmeli

Tramer, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kısaltmasıdır. Tramer kaydı, otomobil sahiplerinin trafik sigortası poliçeleriyle ilgili önemli bilgileri ve otomobillerin ülkemizde karışabilecekleri trafik olaylarıyla ilgili detayları içeren veri tabanıdır. Tramer kayıtları verileri şu bilgilerden oluşuyor;

Araç sahibi, aracın markası ve modeli, plakası

Otomobilin karıştığı geçmişteki trafik kazalarının zamanları, kazaya karışan diğer araçlarla ilgili açıklamalar, kaza yerleri ve oluşan hasarların değerlendirmesini kapsayan ayrıntılar

Araç sahiplerine ait trafik sigorta poliçe bilgileri, sigortacı kimlikleri, poliçe sürelerini içeren veriler ve poliçe numaraları

3. Ekspertiz Raporu

İkinci el otomobil alırken kullanım ömrünün uzun olması ve devamlı tamir masrafı çıkartmamasına da bakılır. Bu noktada ekspertiz raporunun mutlaka alınması gerekir. Ekspertiz firmasıyla anlaşılarak otomobilin detaylı incelenmesi talep edilmelidir. Ekspertiz raporu sayesinde otomobilin geçirdiği küçük ve büyük tüm kazalar hakkında bilgi edinilir.

4. Araç Şase Numarası Kontrol Edilmeli

İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler noktasında şase numarası da yer alıyor. Tramer kaydı ve ekspertiz raporunun yanı sıra otomobilin şase numarası da kontrol edilmelidir. Bir otomobilin orijinalliği, hasar geçmişi ve güvenilirliğinin kontrolü edilirken şase numarasına bakılması da gerekir. Şase numarası sorgulandığında otomobille ilgili tüm merak edilen unsurlara ulaşılır.

5. Otomobilin Kilometre Orijinalliği Sorgulaması

Satın alınacak otomobilin kilometre göstergesinin orijinal olup olmadığına da mutlaka bakılmalıdır. Göstergenin orijinal olup olmadığı bir uzmana danışılarak öğrenilebilir.

6. Otomobilin Dış Tasarımının İncelenmesi

İkinci el otomobillerin dış tasarımının incelenmesi de gerekiyor. Yumuşak ışıkta otomobil incelenerek ilk etapta fark edilemeyen ezik, çizik vb. durumların olup olmadığı hakkında bilgi edinilir. Dış tasarım kontrolü yapılmadan önce otomobilin üzeri tozlu ve kirliyse mutlaka temizlenir.

7. Otomobilin Trafik Ceza Durumu Kontrol Edilmeli

Satın alınmak istenen otomobilin trafik cezasının olup olmadığı da kontrol edilmeli. Trafik cezası olan bir ikinci el otomobil kesinlikle satın alınmamalı. Zaten cezalı bir aracın satın alma işlemleri çeşitli aksaklıklardan dolayı gerçekleşmez.

8. Otomobil Motoru ve Mekanik Aksamları Değerlendirilmeli

İkinci el otomobillerin hem motorunun hem de mekanik aksamlarının doğru çalışması ve sağlam olması da önemlidir. Motor ve podye aksamlarında aşınma, pas ve yağ birikmesinin olması otomobilin sağlıklı çalışmasını engeller.

9. Test Sürüşü Yapılmalı

İkinci el otomobil satın almadan önce otomobille test sürüşüne çıkılmalıdır. Otomobil hareket halindeyken debriyaj ve direksiyon aksamlarının doğru çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinilebilir. Bunun yanı sıra aks sistemlerinin ve lastiklerin sağlam olup olmadığı da otomobil hareket halindeyken öğrenilir. Otomobil sürülürken fren pedalının dört santimden fazla inmemesi gerekir.

Virajlarda otomobilin akslarından ses çıkıp çıkmadığına bakılmalıdır. Otomobil düz yolda giderken güvenli bir alanda direksiyon bırakılmalı. Bu esnada direksiyonun çekme yapıp yapmadığı da kolayca öğrenilebilir. Otomobil hareket ederken motorunun sağlıklı çalışıp çalışmadığı hususunda da net bilgi sahibi olabilirsiniz.

10. Noter İşlemlerinde Yapılacaklar

İkinci el bir otomobili satın almaya karar verdiniz ancak noterdeki resmi işlemler tamamlanmadan kesinlikle ödeme yapmayınız. Siz ödemeyi erken yaparsınız fakat işlemlerde sorun çıkar karşıdaki kişide parayı vermek istemezse mağduriyet yaşarsınız. Ödeme noktasında güvenli sistemler kullanılmalı.

Güvenli ödeme seçeneklerinin kullanılması da ortaya çıkabilecek mağduriyetleri önler. Notere gitmeden önce tüm evrakların tam olduğundan emin olunmalıdır. Noter işlemleri öncesinde araç muayene sorgulaması, trafik cezası kontrolü ve motorlu taşıtlar vergisi kontrolleri yaptırılarak bunlara ait belge alınmalıdır.