Android Cihazlarda Silinen Fotoğrafları Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon kullanırken bazen yanlış bir işlem nedeniyle önemli fotoğraflar silinebiliyor. Öte yandan telefonda meydana gelen bir problem nedeniyle de bazı fotoğraflara erişilemiyor. Neyse ki silinen fotoğrafları geri getirme imkânı bulunuyor.

Bu rehberde çöp kutusundan silinen fotoğrafları geri getirme dahil olmak üzere kaybolan görsellere tekrar ulaşabilmenizi sağlayan bir yöntemden bahsedeceğiz. Rehberimizde ayrıca WhatsApp'ta silinen fotoğrafların nasıl getirileceğini de anlatacağız.

Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayabilir ve böylece kalıcı silinen fotoğrafları geri getirme sürecini kolayca tamamlayabilirsiniz. Bu soruyu yanıtlamadan önce bu sorunun neden ortaya çıktığını ve nasıl önlem alınabileceğine bir göz atalım.

Telefonda Fotoğrafların Kaybolmasının Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler

Telefonda depolama alanında yeterli miktarda boş alan kalmadıysa silme işlemi esnasında bazen önemli fotoğrafları silebiliyoruz. Elbette tek neden bu değil. Yazılım güncellemesi ve telefonda ortaya çıkan bir problem de görsellerin kaybolmasına yol açabiliyor.

Telefon sıfırlama işlemi de fotoğraflar dahil olmak üzere tüm verilerin silinmesine neden oluyor. Telefonu sıfırladıktan sonra fotoğrafları geri getirme imkânının da bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Akıllı telefonunuzda yer alan verileri yedekleyerek bu soruna karşı önlem alabilirsiniz. Önlem almadan böyle bir problem ile karşılaştıysanız endişelenmenize gerek yok. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Android'de Silinen Fotoğrafları Geri Getirme Adımları

Android cihazlarda silinen fotoğrafları kurtarma işlemi için DroidKit yazılımını kullanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için root işlemine gerek yok. Dolayısıyla teknik bilgi gerektiren ve uğraştıran ekstra bir işlem olmadan uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz.

Popüler hizmet, silinmiş görsellerin yanı sıra WhatsApp sohbetlerini, mesajları ve daha fazlasını kurtarmanıza imkân tanıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sorunsuz ve kolay kullanım elde ediliyor.

DroidKit'in önemli özellikleri arasında ekran kilidi açma, FRP kilidi atlama, veri kurtarma, bozuk cihazdan veri alma, sistem sorunlarını çözme, Android cihaza tam erişim sağlama, sistemi geri yükleme ve sistem temizliği yer alıyor.

Windows ve MacOS işletim sistemlerini destekleyen yazılımı ücretsiz olarak indirip deneyebilirsiniz. Silinen fotoğraflarınızı kurtarmak istiyorsanız şu adımları uygulayabilirsiniz.

Adım 1: DroidKit programını açın ve "Hızlı Kurtarma" butonuna basın. Ayrıca telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın.

Adım 2: Fotoğraflar seçeneğini seçin ve "Başla" butonuna tıklayın.

Adım 3: Kurtarmak istediğiniz fotoğrafları seçin. Seçim işlemini tamamladıktan sonra "Cihaza" veya "PC'ye" butonuna basın.

Bir sonraki adımda işlemin başarılı şekilde tamamlandığını belirten bir ekran ile karşılaşacaksınız. Böylece silinen fotoğraflara tekrar ulaşabilirsiniz.

Silinen fotoğrafları geri getirmek için Google Fotoğraflar uygulamasını da kullanabilirsiniz ancak görseller silinmeden önce yedekleme yapmış olmanız gerekiyor. DroidKit ise yedekleme yapmasanız bile silinen fotoğraflara hızlı ve kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor.

Yüksek başarı oranıyla dikkat çeken DroidKit'in en büyük avantajları arasında root'a ihtiyaç olmaması da yer alıyor. Root hem cihazın garantisinin devre dışı kalmasına yol açıyor hem de teknik bilgi gerektiriyor.

WhatsApp'ta Silinen Fotoğrafları Kurtarabilir miyim?

WhatsApp, silinen fotoğrafları geri getirme özelliği sunuyor ancak bunun için yedeklemenin yapılmış olması gerekiyor. Eğer sohbetleri yedeklediyseniz WhatsApp'ı kaldırıp yeniden indirebilir ve yedeklemeyi yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Peki, yedekleme yapılmamışsa WhatsApp'ta silinen fotoğraflar nasıl kurtarılır? Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken DroidKit, WhatsApp'ta yedekleme yapılmamış olsa bile silinen görsellere, videolara ve mesajlara ulaşılmasını sağlayan bir özelliğe sahip. Bunun için uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Adım 1: WhatsApp fotoğraf kurtarma süreci için öncelikle DroidKit'i açın ve ardından "WhatsApp Kurtarma" butonuna tıklayın.

Adım 2: Telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın. "Başla" butonuna basın.

Adım 3: Ekranda yer alan talimatları uygulayın ve ardından "Sonraki" butonuna tıklayın.

Adım 4: Kurtarmak istediğiniz görselleri seçin. "Cihaza" veya "PC'ye" butonuna basın.

Sıkça Sorulan Sorular

Fotoğraf kurtarma ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Fabrika Ayarlarına Sıfırladıktan Sonra Fotoğrafları Kurtarmak İçin DroidKit'i Kullanabilir miyim?

Evet, DroidKit fabrika ayarlarına sıfırlanan cihazlardaki fotoğrafları kurtarmak için de kullanılabilir. Üstelik bunun için root işlemine de gerek yok. Direkt olarak hizmet üzerinden birkaç adım ile silinen fotoğraflarınıza yeniden erişebilirsiniz.

Bozuk Telefonda Fotoğrafları ve Diğer Verileri Kurtarmak İçin DroidKit'i Kullanabilir miyim?

Bozuk telefonda fotoğrafları ve diğer verileri kurtarmak için DroidKit'i kullanabilirsiniz. Hizmet üzerinden "Veri Çıkarıcı" aracını seçebilir ve "Sistemi çökmüş cihazdan" özelliğine tıklayarak verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Hangi Cihazlardan Fotoğraf Kurtarabilirim?

Huawei, Xiaomi, Oppo, vivo ve Samsung dahil olmak üzere çoğu Android cihazda fotoğraf kurtarma işlemini destekliyor.

Sonuç

WhatsApp'ta ve telefonda silinen fotoğrafları geri getirme işlemi için DroidKit programını kullanabilirsiniz. Gelişmiş özellikleri sayesinde yedeklenmemiş görsellere bile ulaşılmasını mümkün kılan hizmet ayrıca pek çok sorunu da çözüyor.

DroidKit üzerinden cihazların ekran kilitlerini kaldırma, FRP kilidini kolaylıkla atlama, yedekleme yapılmamış cihazlarda verileri kurtarma, bozuk cihazdaki verilere ulaşma ve sistem sorunlarını giderme dahil olmak üzere birçok işlemi pratik şekilde yapabilirsiniz.

Dolayısıyla yalnızca fotoğraf kurtarma değil aynı zamanda diğer gelişmiş özelliklerden de yararlanabilirsiniz. DroidKit'i ücretsiz indirme seçeneği de mevcut. Böylece ücret ödemeden programı indirip deneyebilirsiniz.