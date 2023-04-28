SIM Kart Klonlaması Nedir? Nasıl Yapılır?

Cep telefonlarındaki SIM kartların aynısının çıkartılması klonlama olarak ifade ediliyor. SIM kart klonlama iki amaç ve şekilde yapılıyor. İlk yöntem yasal olanıdır. GSM operatörleri; yedek hat ve ikizhat şeklindeki isimlerle yapıyor. İkinci yöntemse dolandırıcılar tarafından başvurulan bir yöntemdir. Her iki yöntemi aşağıda detaylı şekilde anlattık. İşte detaylar!

SIM Kart Klonlaması Nasıl Yapılır?

GSM operatörleri tarafından yedekhat - ikizhat isimleriyle yapılan işlemler; nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. Bir miktar ücret ödeyerek SIM kartınızla aynı özelliklerde yeni bir kart alabilirsiniz. Yalnız, kötü niyetli kişiler sahte kimlik fotokopi hazırlayarak başkalarının ismine kayıtlı olan SIM kartları kolayca temin edebilir.

Dolandırıcıların daha çok tercih ettiği ikinci yöntemdeyse orijinal SIM kartın içindeki bilgiler kopyalanarak yenisinin tasarlanmasıdır. Özellikle günümüzde bu yöntemle çok dolandırıcılık yapılıyor. SIM kart klonlama işleminin yapılabilmesi için orijinalindeki IMS ve KI kodları okuyan yazılıma ihtiyaç duyulur.

Bu yazılım; klonlanacak olan SIM kartta okunan verileri silvercard şeklinde isimlendirilen yeni SIM karta aktarır. Yazılım çalıştırılarak ihtiyaç duyulan tüm bilgiler olduğu gibi alınır. Daha sonra boş olan silvercarda bilgiler olduğu gibi kopyalanıyor. Klonlama işleminin ardından iki SIM kartta kullanılabilir. Yalnız biri açık konuma getirildiğinde diğeri kapalı konumu alır.

Yukarıdaki tekniklerin yanı sıra programlanabilir kartlarla da SIM kart klonlanabilir. SIM kartların klonlanabilmesi için programlanabilir kartlar kullanılabilir.

Güvenli bellekten kaynaklı olarak klonlaması zordur. – COMP128v2

Klonlaması çok kolaydır. – COMP128v1

SIM kartın klonlanması için gerekenler;

SIM Firmware Yazıcısı

Boş SIM programlanabilir kart

Woron Scan yazılımı

İlk olarak Woron Scan, bilgisayara yüklenir. Daha sonra SIM kartın klonlanması için yapılandırılır. SIM okuyucuyu PC’ye bağlanıp hedefteki SIM alınır.

Üst üste “IMSI Search” ile “ICC Search” uygulanır. IMSI Search sonucuyla birlikte ICC numarası not edilir. Daha sonra “KI” araması yapılır. Arama gerçekleştikten sonra hedefteki SIM kart çıkartılır. “SIM-EMU” yazılımıysa sistemle bağlantı kurularak SIM karta eklenir.

SIM yapılandırılıp IMSI, KI ve ICC numarası girilir. Öncelikle FDN/SMS/FDN # girilir. Akabinde 140/10/4 girilir. FDN: Sabit Arama Numarası olarak biliniyor. SMS: SIM üzerindeki mesaj sayısıdır. 140/10/4; Kısaltılmış Arama Numarasıdır.

Yukarıdaki adımların sonrasında “Diske Yaz” butonuna tıklanır. Dosya, “SuperSIM.HEX” şeklinde tekrar adlandırılır. Ekrana EEPROM dosya penceresi gelecek. Burası "SuperSIM_EP.HEX" şeklinde adlandırılır. Daha sonra “Tamam” butonuna tıklanarak “Kaydet” seçilir. Boş olan SIM kartta yazıcıya eklenir. Kullanıcı burada dilediği dosyaları ekleyebilir. “Yaz” daha sonrada SIM kart klonlandıktan sonra “Tamam” seçilir.

SIM Kart Klonlama Belirtileri Nelerdir?

Parola ya da PIN numarasının değiştirildiği ve erişildiğiyle ilgili bildirim düşer.

Uzun zaman mobil sinyaller kullanılamayabilir.

Kısa mesaj gönderilemez.

Arama yapılamaz.

Mobil uygulamaların bazılarına giriş yapamama.

Sosyal medya hesapları hacklenebilir.

SIM kart ve cep telefonu numarasının başka alanlarda etkinleştirilmesi.

Farklı finansal ve kişisel hesaplarda oturum açma bilgileri fonksiyoneldir.

Sıkça Sorulan Sorular

SIM kart klonlamasıyla ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını sizler için özetledik.

1. Telefon Neden Klonlanır?

Telefon klonlama genellikle kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık yapmak için tercih edilen bir yöntemdir.

2. Klonlanmış Telefon Kapanır mı?

BTK sisteminde telefonun klonlandığı tespit edilirse 5809 Sayılı Kanun kapsamında kapatılır.

3. Klonlanan Telefona Ne Yapılır?

Telefonun klonlandınğını öğrenen bir kişi; BTK ya da telefonu temin ettiği yere başvurmalıdır.