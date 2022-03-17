Akıllı saatlerde SIM kart özelliği ne işe yarar? SIM kartlı akıllı saat modelleri neler? Bu soruların yanıtını merak eden kullanıcılar için ayrıntılı bir rehber hazırladık.

Özellikle son yıllarda giyilebilir teknoloji alanında çok büyük bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda akıllı bileklik ve akıllı saatler yaygınlık kazandı. Bazı akıllı saatler, sahip olduğu SIM kart desteği sayesinde rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Akıllı Saatlerde SIM Kart Özelliği Ne İşe Yarar?

Kullanıcıların hayatını daha kolay hale getiren akıllı saatler, SIM kart desteği sayesinde telefona ihtiyaç duymadan pek çok işlemi yerine getirebiliyor. Bu işlemler arasında arama yapabilme, gelen aramaları yanıtlama, internette gezinme yer alıyor.

Söz konusu cihazların bir kısmı SIM kart yuvası yer alırken bazılarında SIM kart yuvası yerine eSIM desteği bulunuyor. eSIM, kullanıcıların kart ile uğraşmasına gerek bırakmıyor.

SIM Kartlı Akıllı Saat Modelleri Neler?

Apple Watch Series 7

TicWatch Pro

Fossil Gen 5

Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Watch4

Evershop Smart Watch

Zeblaze Thor 6

Apple Watch SE

Amazfit Nexo

Rollme S08

1. Apple Watch Series 7 Özellikleri

Ekran 1,9 inç, Retina LTPO OLED Çözünürlük 484 x 396 piksel SIM eSIM Depolama Alanı 32 GB İşletim Sistemi WatchOS 8 (8.5’e yükseltilebilir) Batarya 309 mAh

1,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Apple Watch Series 7, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 484 x 396 piksel çözünürlük sunuyor. 309 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihazda eSIM desteği mevcut.

2. TicWatch Pro Özellikleri

Ekran 1,39 inç, AMOLED Çözünürlük 400 x 400 piksel SIM Destekliyor Depolama Alanı 4 GB İşletim Sistemi Android Wear Batarya 415 mAh

SIM kart desteği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı saat, Android Wear işletim sistemi ile birlikte geliyor. 415 mAh batarya kapasitesine sahip olan TicWatch Pro modelinde 4 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

3. Fossil Gen 5 Özellikleri

Ekran 1,28 inç, AMOLED Çözünürlük 416 x 416 piksel SIM Destekliyor Depolama Alanı 8 GB İşletim Sistemi WearOS Batarya 270 mAh

WearOS işletim sistemi ile birlikte gelen Fossil Gen 5’te SIM kart desteği bulunuyor. 8 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı saatte 270 mAh batarya kapasitesi mevcut.

4. Samsung Galaxy Watch Active2 Özellikleri

Ekran 1,4 inç, Super AMOLED Çözünürlük 360 x 360 piksel SIM eSIM Depolama Alanı 4 GB İşletim Sistemi Tizen OS 5.5 Batarya 340 mAh

4 GB dahili depolama alanının yer aldığı Samsung Galaxy Watch Active2’de eSIM desteği mevcut. Tizen OS 5.5 işletim sistemi ile beraber gelen cihazda 340 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

5. Samsung Watch4 Özellikleri

Ekran 1,4 inç, Super AMOLED Çözünürlük 450 x 450 piksel SIM eSIM Depolama Alanı 16 GB İşletim Sistemi Android Wear OS Batarya 361 mAh

1,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Watch4, kullanıcılarına Super AMOLED ekran üzerinde 450 x 450 piksel çözünürlük sunuyor. Android Wear OS ile birlikte gelen cihazda eSIM desteği yer alıyor.

6. Evershop Smart Watch Özellikleri

Ekran 1,5 inç, AMOLED Çözünürlük 240 x 240 piksel SIM Destekliyor Depolama Alanı 16 GB Batarya 320 mAh

SIM kart desteğinin yer aldığı Evershop Smart Watch isimli akıllı saat modelinde 16 GB dahili depolama alanı mevcuy. 320 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın AMOLED ekranı 240 x 240 piksel çözünürlük sunuyor.

7. Zeblaze Thor 6 Özellikleri

Ekran 1,6 inç, IPS LCD Çözünürlük 400 x 400 piksel SIM Destekliyor Depolama Alanı 64 GB İşletim Sistemi Android 10 Batarya 830 mAh

Gücünü MediaTek Helio P22 işlemciden alan Zeblaze Thor 6, 830 mAh batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. SIM kart desteğinin yer aldığı cihazda 64 GB depolama alanı mevcut.

8. Apple Watch SE Özellikleri

Ekran 1,78 inç, Retina LTPO OLED Çözünürlük 448 x 368 piksel SIM eSIM Depolama Alanı 32 GB İşletim Sistemi watchOS 7.0 (8.5'E yükseltilebilir)

1,39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, kullanıcılarına AMOLED ekran üzerinde 454 x 454 piksel çözünürlük sunuyor. WatchOS işletim sisteminin yer aldığı modelde eSIM desteği bulunuyor.

9. Amazfit Nexo Özellikleri

Ekran 1,39 inç, AMOLED Çözünürlük 454 x 454 piksel SIM eSIM Depolama Alanı 4 GB İşletim Sistemi Amazfit OS Batarya 420 mAh

Amazfit OS işletim sistemi ile beraber gelen Amazfit Nexo’da 4 GB dahili depolama alanı mevcut. 454 x 454 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekran 1,39 inç büyüklüğünde. 420 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda eSIM desteği yer alıyor.

10. Rollme S08 Özellikleri

Ekran 1,69 inç, IPS LCD Çözünürlük 450 x 450 piksel SIM Destekliyor Depolama Alanı 32 GB İşletim Sistemi Android 7.1.1 Batarya 1360 mAh

1,69 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Rollme S08, sahip olduğu 1360 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. 32 GB dahili depolama alanının yer aldığı cihazın IPS LCD ekranı 1,69 inç büyüklüğünde SIM kart desteğine sahip olan modelin ekranı 450 x 450 piksel çözünürlük sunuyor.

Yukarıda SIM kartı desteğine sahip olan akıllı saatleri mevcut. Sizce listedeki en iyi akıllı saat modeli hangisi? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.