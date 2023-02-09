Depreme Dayanıklı Sismik İzolatör Nedir?

Meydana gelen depremlerde binaların hasar görmemesi adına çok büyük bir öneme sahip olan sismik izolatör nedir? Bu yazıda depremin yol açtığı sarsıntının minimuma inmesine yardımcı olan teknolojinin tam olarak ne işe yaradığını açıkladık.

En korkunç doğal afetlerden biri olan deprem zaman zaman büyük bir felakete yol açabiliyor. Bunun son örneğine ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan depremlerde şahit olduk. Peki, deprem felaketine karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biri olan sismik izolatör ne demek?

Sismik İzolatör Nedir, Ne İşe Yarar?

Binaların alt kısmına konumlandırılan sismik izolatör teknolojisi, depreme karşı yapıları daha dayanıklı hâle getiriyor. Örneğin ısı yalıtımı ısının geçişini önlerken sismik izolatör teknolojisi ise deprem nedeniyle gerçekleşen sarsıntının binayı etkilemesini engelliyor.

Normal şartlarda büyük bir deprem esnasında bir bina şiddetli şekilde sağ ve sola sallanırken sismik izolatör teknolojisinin konumlandırıldığı bina minimum düzeyde sarsılıyor. Bu, apartmanın çok daha az hasar ile depremi atlatmasını mümkün hâle getiriyor.

Sağlam kolonlar ve kirişlerin yanı sıra sismik izolatör teknolojisi de apartmanın içerisinde yer alan insanların ve eşyaların zarar görmemesine yardımcı oluyor. Yani sismik izolatör, Deprem anında binalarda meydana gelebilecek hasarları önlemek ya da en aza indirmek için geliştirilen bir teknolojidir.

Sabit tabana sahip bir bina yani doğrudan zemin üzerine inşa edilmiş yapı, depremin hareketiyle hareket eder ve bunun sonucunda oldukça büyük bir hasara maruz kalabilir. Söz konusu teknoloji kullanıldığında ise bina deprem anında çok daha az sarsılır.

Bu teknolojiyi araba süspansiyonuna benzetebiliriz. Süspansiyon, bir arabanın, içerisinde yer alan insanların etrafa savrulmadan engebeli zemin üzerinde hareket etmesine olanak tanır. Elastomer ve sürtünmeli izolatör olmak üzere iki tür deprem yalıtım sistemi bulunuyor. Sürtünmeli izolatörler düz yüzeyli ve eğri yüzeyli sarkaç izolatörler olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Sonuç olarak dünya çapında birçok ülkede kabul görmüş olan teknoloji, deprem gerçekleştiğinde sarsıntıları absorbe ederek hasarın direkt olarak apartmana iletilmemesine yardımcı olur. Dolayısıyla bu teknoloji, binaların depreme karşı dayanıklılık düzeyini arttırır.

Bu yazıda depreme karşı alınabilecek çok önemli bir önlem olan sismik izolatör ne demek, ne işe yarar sorularını yanıtladık. Depremzedeler için neden ikinci el eşya yardımının kabul edilmediğini merak ediyorsanız deprem bölgelerine 2. el eşya neden gönderilmiyor sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.