Skoda Kylaq Özellikleri ve Fiyatı

Skoda’nın yeni crossover modeli geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. B-SUV kategorisinde sıralanan araç, uygun fiyatlı sıfır otomobil almak isteyenlerin imdadına koşuyor. Türkiye’deki sıfır otomobil fiyatları çoktan 1.000.000 TL’yi aştı. Bu rakamın altında satılan sıfır araç seçeneği neredeyse kalmadı.

Tam da bu noktada Skoda’nın yeni modeli Kylaq piyasaya hızlı bir giriş yapıyor. Uygun fiyatına rağmen sunduğu teknolojik yeniliklerle otomobil sektörünün gündemine oturuyor. Bu içerikte Skoda Kylaq’ın özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!

Skoda Kylaq Özellikleri

4 metre uzunluk, 1.61 metre yükseklik ve 1.78 metre genişliğe sahip olan araç son derece kompakt ve kullanışlı bir tasarıma sahip.

Aracın aks aralığı 2.5 metre uzunluğunda.

Arka yüzeyle aydınlatmaları birbirine bağlayan Skoda yazılı bir adet bar bulunuyor.

Ön yüzeyde ise LEDli parçalı farlara yer verilmiş.

İç tasarımında sade ve modern bir dil benimsenmiş. 8 inç ebatında bir adet dijital gösterge ekranı ile birlikte 10.1 inçlik bir adet multi-medya ekranı bulunuyor.

Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile kullanılabilen bu ekranın altında klima kontrolleri mevcut.

Motor özelliklerine baktığımızda 3 silindirli 1.0 litrelik bir motor bizi karşılıyor.

114 beygir motor gücüne sahip olan araç 178 Nm tork sunuyor.

Hem otomatik hem de manuel olarak kullanılabilen otomobilde çeşitli güvenlik özelliklerine de yer veriliyor. Bu özellikler seçilen donanım paketine göre değişiklik gösteriyor. En üst seviye donanım paketinde 35 taneye varan farklı güvenlik özellikleri bulunuyor.

Otomatik vitesli versiyonda 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 10.5 saniye olarak belirtiliyor. Maksimum 180 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Skoda Kylaq Fiyatı

Şimdilik sadece Hindistan’da satılacağı bilinen Skoda Kylaq’ın global pazara açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Hindistan’daki satış fiyatı seçilen donanım paketine göre değişiklik gösterecek. Başlangıç fiyatı 789.000 Hindistan Rupisi olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 320.000 TL gibi bir tutara denk geliyor.

Aracın aktif satışa başlaması için 2025 yılı hedef gösteriliyor. Tabi, bu tarih Hindistan pazarı için geçerli. Şu an için Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen Skoda Kylaq, eğer ülkemizde satılacak olursa yukarıda belirttiğimiz satış fiyatına vergilerin ekleneceğini de hatırlatmış olalım.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelirse Skoda Kylaq satın alıp kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.