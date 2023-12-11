Skywell Elektrikli Otomobil Skyhome Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Skywell tarafından geliştirilen en yeni ve konforlu elektrikli otomobil modeli Skyhome geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Kısa sürede yüksek menzil sunan araç ‘ayak masajı yapabilen Skyhome’ sıfatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Aracın tasarımında her bir detay özel olarak düşünülmüş. Motor özellikleri ve sahip olduğu ekstra teknolojiler de cabası.Bu yazımızda Skywell’in yeni elektrikli coupe modeli Skyhome’un özelliklerini inceliyoruz.

Skywell Skyhome Özellikleri

Türkiye’de X10, SU10 ve ET5 adlı üç farklı elektrikli otomobil modelini satışa sunan markanın yeni aracı ‘Skyhome’ zengin bir AR-GE çalışması sonucunda üretiliyor.

10 dakikalık şarj süresi ile 500 km menzile ulaşabiliyor.

Gizli kapı kolları mevcut.

Dikiz aynaları elektronik.

Jantları rüzgara karşı dayanıklı ve büyük çaplı.

Parmak izi algılama, cep telefonu kontrolü ve kapı açma aşamasında yüz tanıma gibi teknolojiler kullanılmış.

Tavan yüzeyine entegre edilmiş TV mevcut.

21 hoparlörlü ses sistemi ve tavandaki TV ile ev konforu sunmayı vadediyor.

İç mekân aydınlatması olarak kapı, direksiyon, hoparlör gibi kısımlarda LED ışıklara yer verilmiş.

İki farklı motor seçeneği mevcut olacak şekilde tasarlanıyor.

617 hp yani max. 460 kW güç sağlayan motor ile 3,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşması hedefleniyor.

Arka kısımda iki adet koltuk mevcut. Bu koltuklarda ‘ayak masajı’ seçeneği var.

Yine arka bölümde istediğiniz zaman dev ekranı açma imkânı ve bir adet mini buzdolabı bulunuyor.

Skywell Skyhome Fiyatı

Markanın Türkiye’de satılan 4. otomobil modeli olmaya aday olarak gösterilen Skyhome için kesin bir fiyat belirtilmedi. Bazı kaynaklara baktığımızda beklentilerin 30.000 – 35.000 dolar civarında olduğunu söylemek mümkün.

Çin’de olası çıkış fiyatı için 220.000 Yuan’lık beklentiden söz ediliyor. Bu da yaklaşık 31.000 dolara denk geliyor ve bu rakam yukarıda belirttiğimiz fiyat aralığıyla da uyuşuyor.

Skywell Skyhome Çıkış Tarihi

Aracın üretim ve satış planlamasına ilişkin oldukça az bilgi paylaşıldı. Bu bilgiler ışığında markanın yeni sedan aracının %90 oranında seri üretime uygun olduğu belirtiliyor. Ancak seri üretime ne zaman başlanacağı konusunda kesin bir açıklama yok.

Mevcut veriler ve aracın üretim sürecine ilişkin yapılan tahminlere göre 2025 yılında Skywell’in Skyhome’u piyasaya sürmesi, hatta Türkiye pazarına da kısa bir süre içinde bu araçla giriş yapması bekleniyor.