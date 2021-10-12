SocialPeta 2021 Mobil Uygulama Pazar Raporu

Covid-19 pandemisinin patlak vermesi, tüketicilerin uygulamaları kullanma ve uygulamalarla etkileşim kurma biçiminde büyük değişiklikler getirdi. Günümüzde giderek daha fazla insan eğlence, uzaktan çalışma ve günlük görevler için mobil uygulamalara yöneliyor.

Bu nedenle SocialPeta, hedef kitlenizi ve uygulama ekonomisinin mevcut durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için en son raporu olan 2021 H1 Küresel Mobil Uygulama Pazarlama Teknik Raporu'nu derledi.

Rapor, SocialPeta tarafından küresel bir reklam platformunda toplanan oyun ve uygulama verilerini analiz ediyor. Ayrıca 2021 için mobil uygulama sektörünün istatistiklerini de özetliyor. Rapor ayrıca önde gelen oyunlar ve uygulamalar için reklam senaryolarının bir analizini de içeriyor.

2021 H1 İstatistiksel Göstergeleri: Küresel Mobil Pazara Genel Bakış

SocialPeta’ya göre, aylık ortalama mobil oyun reklamverenlerinin sayısı 18.000, oyun dışı uygulama reklamverenlerinin sayısı ise 70.000'dir. Nisan ayındaki reklamveren sayısı 93.000’in üzerinde olup şimdiye kadarki en büyük sayıdır. Veriler 2020 yılı ile kıyaslandığında %5,79 oranında artış bulunuyor. Bu, mobil uygulama reklamcılığı sektörünün küresel ekonomik krize rağmen büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

Mobil Uygulama Reklamverenlerinin Payı

Mobil oyunlar, toplam uygulama reklamlarının %22,98 oranındaki kısmını oluşturuyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %3.49 daha fazla. Buna karşılık oyun dışı uygulamalar, toplam uygulama içi reklamların %77,02’sini oluşturuyor. Oyun dışı uygulamaları farklı sektörlere ayırana kadar marjlar etkileyici bir şekilde büyük görünür.

Oyun geliştirdiğiniz ve makul bir yatırım getirisi elde etmek için organik erişime güvendiğiniz günler geride kaldı. Şu anda bu sektörde çok fazla rekabet var ve oyunlarınızın başarısı veya başarısızlığı, direkt olarak stratejik reklamcılığa olan bağlılığınıza bağlıdır.

Reklamverenlerin ve Reklam Ögelerinin Sayısı

Mobil oyunlar için 2021'in ilk yarısında toplam reklamveren sayısı 38 bini aştı ve her reklamveren ortalama olarak 504 reklam ögesi başlattı. Bu, 2020'in ilk yarısına göre %183 oranında bir artışı temsil ediyor.

Oyun dışı uygulamalar ise 2021'in ilk yarısında 129.000'den fazla reklamverene ulaştı ve bir reklamveren, 2020 yılının ilk yarısına göre %39 artışla 368 reklam ögesi yerleştirdi. SocialPeta, 2021 yılının ilk yarısında 47,6 milyonun üzerinde reklam ögesi topladı. Bu, 2020'nin aynı dönemine göre %38 daha fazla.

Facebook - Farklı Uygulama Türlerinin Payı

Mobil oyunlarda RPG, Bulmacalar ve Günlük Oyunlar Facebook'ta en fazla reklam ögesine sahip türlerdir.

Oyun dışı uygulamalarda Alışveriş uygulamaları toplam reklam ögelerinin %20'sini oluştururken, mobil uygulamalara ait reklam ögeleri %11,21 ile en çok ABD pazarında yer aldı. Bunu sırasıyla %9,02 ile İngiltere, %8,62 ile Kanada, %8,30 ile Avustralya ve %4,58 ile Meksika takip etti.

Facebook Maliyet Eğilimleri

Mobil oyunlar için Facebook Haber Kaynağı'ndaki ortalama TBM, geçen yıla göre %128 artarak 1,89 dolar oldu. Bununla birlikte ortalama BGBM 14,71 dolar seviyesindeydi; bu da y/y %128’e tekabül ediyor; Ortalama TO %1.78 ve y / y -%80 idi.

Oyun dışı uygulamalarda 2021 yılının ilk yarısındaki ortalama TBM, %5 artışla 0,2 dolar seviyelerinde idi. BGBM geçen yıla göre %49 artarak 3,31 dolar oldu. TO ortalama %2,13 seviyesine ulaşarak %65 oranında artış göstermiş oldu.

Küresel Ölçekte En İyi 30 Mobil Oyun Reklamvereni

Mobil oyunlar - Oyun endüstrisinde ana etken, hedef reklamlar üzerinden kitlenize ulaşmak ve etkinliğini belli etmektir. SocialPeta, çoğu Çinli geliştiricilerden oluşan en iyi 30 reklamvereni ile 70% üzerinde pazar payıyla piyasada yer almaktadır. Araştırmalar, casino oyunlarının Facebook'ta en çok reklamı yapılan oyunlar olduğunu ve bunu SLG'lerin izlediğini gösteriyor.

Oyun Dışı Uygulamalar - Haber uygulamaları, iki platformda da ilk iki sırayı alıyor. Bunu iOS’te Instagram ve Android'de Duolingo takip ediyor.

Vaka Çalışması - Reklam Öge Özelliklerinin Analizi

Gündelik oyunlar için popüler reklam ögeleri - oyun alanını genişletme..

Sıradan reklam ögeleri genellikle oyun tabanlıdır. Ancak reklamverenler, yaratıcı inovasyonu entegre ederken de oyun materyallerini kullanmaya devam edebilir. Gelişmiş sunum ögeleriyle, daha anlaşılır reklamcılık için etkileşimli bilgiler geliştirilecektir.

Popüler Reklam Ögesi Özellikleri - MMO

Reklamcılar, oyuncuların dikkatini çekmek için meslek, kişilik gösterimi ve güçlü beceriler kullanır. Karakter, hedef kitlenin tercihlerine bağlı olarak zarif, gizemli veya havalı olabilir. Yeni trendler, kadın kullanıcıların bu tür reklamlara daha duyarlı olduğunu gösteriyor.

Finansal uygulamalar için kreatifin sıcak özellikleri - gerçek zamanlı reklamlar..

Canlı aksiyon komut dosyaları, yaratıcılığı eğlenceli ve daha özgün hale getirir. Bu reklam türü, kullanıcılarda yankı uyandıran bir hikaye kullanır. Buna ek olarak, canlı aksiyon senaryosu içinde gerçekçiliği gösterir. Etkileşim oluşturmak ve olası satış dönüşümlerini optimize etmek için hikayeyi anlatan insanların hayatlarını araştırır.

Mobil Medya Satın Alma Trendleri

Trend #1: Platform Değiştirme Daha Fazla Fırsat Getiriyor

Google ve Facebook gibi standart kanallar harika ancak diğer pazarlama kanallarına açık değilseniz, büyük bir bölümü kaçırıyor olabilirsiniz. En iyi senaryo, TikTok'un 2020'deki başarısıydı. Uygulama indirmelerinde birinci, tüketici harcamalarında ikinci sırada yer aldı.

Bu, uygulama geliştiricilerinin ortaya çıkan trendlerin bir adım önünde olmaları ve platform değiştiğinde daha erken güvenilirlik oluşturmaları için fırsatları yakalamaları gerektiğini gösteriyor. İnanılmaz bir şekilde SocialPeta'nın reklam verileri, video reklamların payının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Trend #2: Gelecekte Yayıncılar ve Uygulama Geliştiricileri, Oyun İçi Reklamları Mobil Oyunlarına Dahil Etmek için Daha Yaratıcı Yollar Geliştirecekler

Araştırmalar, birçok kullanıcının, özellikle ilgi alanlarıyla ilgili olmadığında reklamları rahatsız edici bulduğunu gösteriyor. Birçok mobil kullanıcının reklamların çok belirgin olduğu uygulamaları sildiği ortaya çıktı. Geliştiriciler, artık soru sormadan mobil oyunlara mükemmel bir şekilde uymaları için reklamları oyunlara entegre etmek için daha yenilikçi yöntemler kullanıyor.

Mobil reklamcıların bunu başarabilmeleri için hedef kitlelerini anlamaları, ilgi alanlarını tanımlamaları ve reklam olsa bile neyi ilginç bulduklarını bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, oyunda reklam göstermenin ilgi çekici bir yolunu bulmaları da çok önemli.

Trend #3: Yaratıcılık, Mobil Reklamcılık Başarısının Anahtarıdır

Uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların zihnine girmek için kalıpların dışında düşünmesi gerekiyor. İnsanların herhangi bir şeyden kolayca sıkılabiliyor ve diğerleriyle aynı kalıbı izleyerek yalnızca reklam sunarken potansiyel kullanıcıları kaybetmek mümkün.

Bunu başarmanın akıllıca bir yolu, daha fazla reklam analizi elde etmek ve ardından yaratıcı reklamları test etmek, özelleştirmek ve uygulamaktır. Yenilikçi ve benzersiz reklamlar kullanıcıları kolayca cezbeder ve hiç hevesli olmamış olsalar bile, oyununuzu denemeye merak duymalarını sağlar.

En başarılı oyunlar genellikle şu üç reklam aşamasından geçer: Lansman, ilk üç aylık ve ilk bir yıllık süre. Ortalama olarak bir mobil oyunun lansmanının başında 80 ve ilk üç ayda yaklaşık 300 reklam yayınlanır. Reklam ögelerinin en yoğun olduğu dönem ise yaklaşık 1.000 reklam ile oyunun lansmanından bir yıl sonrasıdır.

Özet ve Sonuç

Mobil uygulama kullanım istatistikleri, mobil uygulama kullanımının giderek artan bir trend olduğunu gösteren iyi bir göstergedir. Oyun sektörü, sektöre bazında mobil reklamcılıkta başı çekmekte ancak reklam tek başına pazarı fethetmek için yeterli değildir. Oyun içi reklamları oyuna dahil ederek kitlenizi anlamanız ve dikkatini çekmek için yaratıcı yollar geliştirmeniz gerekir.

Son üç yıldaki deneyimimiz, yaratıcı ekiplerin çoğunun kullanıcı edinme kampanyalarını yönlendirmek için kullandıkları stratejilerle tanındığını gösteriyor. Reklam ögelerinin oyun içi reklamlara sağlam pazarlama kavramlarının dahil edilmesini yeniden düşünmek için getirdiği öngörülemeyen, merak uyandıran ve genellikle dramatik hisler farkedilmeden gitmedi.

Hiper-gündelik oyunların nasıl övgüye değer pazarlama ve kullanıcı tutma çabalarına dönüştüğünü fark etmeye başladık. Birden fazla pazarlama temasını veya başarılı mini oyunları birleştiren tek bir oyun geliştirmek için tüm bu stratejileri tek bir oyunda toplarlar.

Mobil pazarlama ve reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakileri de içeren Teknik İncelememizi indirin: