Dünyada Bir İlk: Sony Alpha 9 III Fotoğraf Makinesi ve Fiyatı

Sony birkaç gün önce dünyada bir ilk olan global deklanşör sistemli fotoğraf makinesini tanıttı. Sony Alpha 9 III isimli bu fotoğraf makinesi, dünyada ilk full frame görüntü sensörüne sahiptir.

Son teknolojiyle tasarlanan bu fotoğraf makinesi ile 120 kare saniyeye kadar yüksek hızlı çekimler gerçekleştirilebiliyor. Fotoğraf makinesiyle elde edilen görüntülerde bozulma, kararma gibi durumlar olmuyor.

Biz de bu yazımızda fotoğraf severler, videograflar ve fotoğrafçıların beklentilerini karşılayan fotoğraf makinesi Sony Alpha 9 III özelliklerini ele aldık.

Sony Alpha 9 III Özellikleri

Fotoğrafçılık alanında çığır açacak teknolojiyle tasarlanan Sony Alpha 9 III, yeni global deklanşörlü full frame görüntü sensörüyle 120 fbs’ye kadar seri çekimler gerçekleştiriyor.

Sony’nin yeni tanıtımını yaptığı bu fotoğraf makinesi birçok dikkat çeken özellikten oluşuyor. Saniyede 120 kata varan AF/AE yani otomatik odaklama / otomatik pozlama netleme hesaplaması gerçekleştiren Al otomatik netleme özelliğinden oluşuyor.

Sony Alpha 9 III, çok gelişmiş AF sistemine sahiptir. Ayrıca tüm çekim hızlarında flaşın senkronize edilmesi de fotoğraf makinesinin diğer önemli özelliğidir. Yenilikçi sensörde fotoğraf makinesinin dikkat çeken diğer bir önemli özelliğidir.

Sony’nin yeni fotoğraf makinesinin diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

24, 6 etkin megapiksel CMOS görüntü sensörü,

Yeni görüntü işleme motoru BIONZ XR,

Gerçek Zamanlı İzleme ve Gerçek Zamanlı Tanıma AF,

5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme,

8,0 duraklı optik,

1/80000 saniyeye kadar deklanşör hızı,

Yüksek frekanslı titreşim işlevi,

Birden çok ardışık görüntüyü yüksek kalitede birleştiren kompozit RAW çekim işlevi,

Daha önce ayarlanan Odak/Yakınlaştırma işlevi,

Gecikmeli deklanşör mod seçenekleri,

F22 düzeyinde sürekli çekim için AF takibi,

XS’den XL’ye varıncaya dek genişletilmiş özelleştirilebilir odak alanları,

Ön çekim işlevi,

Artırılmış genel sistem hızı,

Tam kare aynasız Sony Alpha 9 III; üstün AF performansı, gelişmiş video yetenekleri ve hızlı seri çekim özellikleriyle dikkatleri üzerine topluyor. Geliştirilmiş 693 noktalı AF sistemiyle de muhteşem çekimler gerçekleştiriliyor.

Geliştirilmiş 692 noktalı AF sistemiyle 0,03 saniyede netleme gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, EV-4 vb. düşük ışık koşullarında da hassas yapıya sahiptir.

Sony Alpha 9 III, 4K 60p video kaydı gerçekleştiriyor. Ayrıca S-Log3 başta olmak üzere birçok gelişmiş video sistemlerini de destekliyor.

S-Cinetone özellikli olarak tasarlanan fotoğraf makinesiyle video çekimlerinde profesyonel çalışmalara imza atılıyor. Nesne ve insan cildini öne çıkarıp vurguları doğallaştırıyor. Video üreticileri için de “Monitor & Control” mobil uygulaması uyumlu hale getirilmiştir.

FTP kapsamında sesli not kaydı, hızlı veri aktarımı vb. özelliklere de sahiptir. 3,0 inç dokunmatik LCD ekrandan oluşan cihaz, 9,44 milyon noktalı elektronik vizörü de vardır. Bu özelliklerin yanı sıra 5 eksenli gövde içi görüntü sabitlemeye de sahiptir.

Deklanşör hızı maksimum 1/80000 saniyeye ulaşarak bozulma olmadan yüksek hızda çekimler yapılmasını sağlıyor. Sony Alpha 9 III, kırpmasız 4K 120 fps yüksek hızda video kaydı gerçekleştiren ilk fotoğraf makinesidir.

Bahsettiğimiz fotoğraf makinesiyle yüksek çözünürlüklü 4K 60p video çekimleri yapılabiliyor. Bu video çekimleri, 6K yüksek hızda örnekleme ile gerçekleşmektedir.

Sony Alpha 9 III Fotoğraf Makinesi Fiyatı

“Transfer & Tagging” ve “Remote Camera Tool” mobil uygulamalarıyla uyumlu olarak Sony Alpha 9 III tasarlanmıştır. Bu muhteşem teknolojik cihazla ilgili Sony Avrupa IP&S Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur şu açıklamaları yaptı:

“Yeni Alpha 9 III, Sony’nin görüntüleme cihazları üretiminde dönüm noktası niteliğinde bir başarı. Profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak tasarlanan bu fotoğraf makinesinde sensörden boyuta, tuş düzenlerinden menü işlevlerine kadar yapılan her güncelleme, fotoğraf tutkunlarının özel talepleri ve geri bildirimleri karşılayacak şekilde hayata geçirildi.”

Gelecekte Firmware güncellemeleriyle yeni özelliklerin ekleneceği Sony Alpha 9 III fotoğraf makinesinin şu anki fiyatı, 219.835 TL’dir.