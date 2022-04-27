Sony PlayStation 2 (PS2) Özellikleri, Fiyatı ve Oyunları

Dev Japon şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 tarihinde piyasaya sürülen PlayStation, oyuncular tarafından oldukça sevildi. Günümüzde PlayStation markası adı altında 5 ev konsolu, iki taşınabilir konsol, bir medya merkezi, çevrimiçi servis, telefon ile birlikte çeşitli oyun kumandası ve dergiler de bulunmaktadır. 1994 yılındaki ilk PlayStation’ın ardından Sony, 2000 yılında PlayStation 2’yi satışa sundu. Peki, PlayStation 2’nin özellikleri neler? PlayStation 2 fiyatı ne ve hangi oyunları var?

PlayStation 2 (PS2) Özellikleri Neler?

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Teknik Özellikler

295 MHz 128-bit Emotion Engine processor 147.5 MHz Grafik Synthesizer

8Mb on-chip WRAM

32 Mb direkt DRAM

4x DVD-ROM sürücüsü

DVD-Video uyumlu

48 hardware audio kanal

2Mb audio RAM

8Mb hafıza kartı

AV çıkış

Optik dijital çıkış

2x joypad girişi

I-Link (IEEE 1394) girişi

2x USB girişi

Type III PCMCIA girişi

1 ethernet girişi (fat model için ayrıca network adapter gerekir)

Genel Özellikler

PlayStation (konsol) oyunlarını çalıştırma.

Online oyun özelliği (Ayrıca satın almalısınız.)

Müzik CD'lerini çalma

DVD filmleri oynatma (DVD uzaktan kumandası da var, ayrıca satın almanız gerekiyor.)

Optic dijital çıkıştan HI-FI bağlantısı yaparak Dolby Digital 5.1 ve DTS 5.1 ses desteği (Bu ses desteği MGS2, Gran Turismo 4 ve GTA: Vice City oyunları ile sınırlıdır daha çok DVD film izleyenler için düşünülmüştür.)

Component kablo yardımıyla (oyunun ve tvnin desteklemesi şartıyla) Progressive tarama özelliği (Ayrıca satın almanız gerekir.)

Kamera gerektiren oyunları oynayabilme (Ayrıca EyeToy isimli kamerayı satın almanız gerekir.)

1 ethernet girişi (Slim modelle dahil oldu. Fat model için ayrı bir aparat almak zorundaydınız.)(İnternete bağlanıp online oyun özelliği sağlar.)

Harddisk takabilme (Ayrı bir model veya adaptör satın almak gerekir.)

İlk olarak 1998 yılında duyurulan ve 2000 yılında kullanıcılara sunulan PlayStation 2 (PS2), donanım olarak rakibi Xbox’dan düşük olmasına rağmen, yüksek oyun oynanabilirliği sayesinde Xbox’ın oldukça önüne geçmiştir. Günümüzde PlayStation 2 oyun konsolu için 10 binden fazla farklı oyun üretildi. Üretilen bu oyunlar ise dünya genelinde bir buçuk milyara yakın satış rakamı elde etti. Öyle ki, 2002 yılında Dan Holmes isimli bir oyunsever, resmi olarak adını Mr. PlayStation 2 olarak değiştirdi.

Oyuncular tarafından çok sevilen PlayStation 2’nin günümüzde sıfır satışı bulunmasa da halen ikinci elde bu cihazı görmek mümkün.

PlayStation 2 (PS2) Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation 2 oyun konsolu, 2002 yılında çıkmasından ve üzerinden 20 sene geçmesinden dolayı günümüzde cihazın sıfır satışı ne yazık ki bulunmuyor. Ancak ikinci el piyasasında halen PlayStation 2 (PS2) oyun konsolunu görmek mümkün.

PlayStation 2’nin genel olarak fiyatlarına bakıldığında 350-1200 TL arasında değiştiği görülüyor.

En İyi PlayStation 2 (PS2) Oyunları Neler?

Grand Theft Auto: San Andreas‎

Grand Theft Auto: Vice City‎

2002 FIFA World Cup

2006 FIFA World Cup

7 Sins

Alone in the Dark (2008)

Agent Hugo

Age of Empires LL: The Age of Kings

Battlefield 2: Modern Combat

Bee Movie Game

Bejeweled 2

Blood: The Last Vampire

Blood+

Call of Duty

Crazy Taxi

Driver

Final Fight

Guitar Hero

Half-Life

Harry Potter

Hitman

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Lego Batman

Lego Indiana Jones

Mafia

Mortal Kombat

NBA Live 08

Need for Speed

Prince of Persia

Silent Hill

Spider-Man

The Godfather The Game

The Sims

Tomb Raider

Transformers

UEFA Champions League 2006-2007

Wall-E

X-Men Origins

Zuma

PlayStation 2 için satışa sunulduğu dönemden günümüze kadar 10 bin farklı oyun üretimi sağlandı. Bu oyunlar dünya genelinde 1 buçuk milyara yakın satış rakamı elde etti.