Sony PlayStation 2 (PS2) Özellikleri, Fiyatı ve Oyunları
Dev Japon şirketi Sony’nin Playstation’dan sonra ürettiği ikinci oyun konsolu olan Playstation 2’nin (PS2) özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
Dev Japon şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 tarihinde piyasaya sürülen PlayStation, oyuncular tarafından oldukça sevildi. Günümüzde PlayStation markası adı altında 5 ev konsolu, iki taşınabilir konsol, bir medya merkezi, çevrimiçi servis, telefon ile birlikte çeşitli oyun kumandası ve dergiler de bulunmaktadır. 1994 yılındaki ilk PlayStation’ın ardından Sony, 2000 yılında PlayStation 2’yi satışa sundu. Peki, PlayStation 2’nin özellikleri neler? PlayStation 2 fiyatı ne ve hangi oyunları var?
PlayStation 2 (PS2) Özellikleri Neler?
- Teknik Özellikler
- Genel Özellikler
Teknik Özellikler
- 295 MHz 128-bit Emotion Engine processor 147.5 MHz Grafik Synthesizer
- 8Mb on-chip WRAM
- 32 Mb direkt DRAM
- 4x DVD-ROM sürücüsü
- DVD-Video uyumlu
- 48 hardware audio kanal
- 2Mb audio RAM
- 8Mb hafıza kartı
- AV çıkış
- Optik dijital çıkış
- 2x joypad girişi
- I-Link (IEEE 1394) girişi
- 2x USB girişi
- Type III PCMCIA girişi
- 1 ethernet girişi (fat model için ayrıca network adapter gerekir)
Genel Özellikler
- PlayStation (konsol) oyunlarını çalıştırma.
- Online oyun özelliği (Ayrıca satın almalısınız.)
- Müzik CD'lerini çalma
- DVD filmleri oynatma (DVD uzaktan kumandası da var, ayrıca satın almanız gerekiyor.)
- Optic dijital çıkıştan HI-FI bağlantısı yaparak Dolby Digital 5.1 ve DTS 5.1 ses desteği (Bu ses desteği MGS2, Gran Turismo 4 ve GTA: Vice City oyunları ile sınırlıdır daha çok DVD film izleyenler için düşünülmüştür.)
- Component kablo yardımıyla (oyunun ve tvnin desteklemesi şartıyla) Progressive tarama özelliği (Ayrıca satın almanız gerekir.)
- Kamera gerektiren oyunları oynayabilme (Ayrıca EyeToy isimli kamerayı satın almanız gerekir.)
- 1 ethernet girişi (Slim modelle dahil oldu. Fat model için ayrı bir aparat almak zorundaydınız.)(İnternete bağlanıp online oyun özelliği sağlar.)
- Harddisk takabilme (Ayrı bir model veya adaptör satın almak gerekir.)
İlk olarak 1998 yılında duyurulan ve 2000 yılında kullanıcılara sunulan PlayStation 2 (PS2), donanım olarak rakibi Xbox’dan düşük olmasına rağmen, yüksek oyun oynanabilirliği sayesinde Xbox’ın oldukça önüne geçmiştir. Günümüzde PlayStation 2 oyun konsolu için 10 binden fazla farklı oyun üretildi. Üretilen bu oyunlar ise dünya genelinde bir buçuk milyara yakın satış rakamı elde etti. Öyle ki, 2002 yılında Dan Holmes isimli bir oyunsever, resmi olarak adını Mr. PlayStation 2 olarak değiştirdi.
Oyuncular tarafından çok sevilen PlayStation 2’nin günümüzde sıfır satışı bulunmasa da halen ikinci elde bu cihazı görmek mümkün.
PlayStation 2 (PS2) Fiyatı Ne Kadar?
PlayStation 2 oyun konsolu, 2002 yılında çıkmasından ve üzerinden 20 sene geçmesinden dolayı günümüzde cihazın sıfır satışı ne yazık ki bulunmuyor. Ancak ikinci el piyasasında halen PlayStation 2 (PS2) oyun konsolunu görmek mümkün.
PlayStation 2’nin genel olarak fiyatlarına bakıldığında 350-1200 TL arasında değiştiği görülüyor.
En İyi PlayStation 2 (PS2) Oyunları Neler?
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Grand Theft Auto: Vice City
- 2002 FIFA World Cup
- 2006 FIFA World Cup
- 7 Sins
- Alone in the Dark (2008)
- Agent Hugo
- Age of Empires LL: The Age of Kings
- Battlefield 2: Modern Combat
- Bee Movie Game
- Bejeweled 2
- Blood: The Last Vampire
- Blood+
- Call of Duty
- Crazy Taxi
- Driver
- Final Fight
- Guitar Hero
- Half-Life
- Harry Potter
- Hitman
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
- Lego Batman
- Lego Indiana Jones
- Mafia
- Mortal Kombat
- NBA Live 08
- Need for Speed
- Prince of Persia
- Silent Hill
- Spider-Man
- The Godfather The Game
- The Sims
- Tomb Raider
- Transformers
- UEFA Champions League 2006-2007
- Wall-E
- X-Men Origins
- Zuma
PlayStation 2 için satışa sunulduğu dönemden günümüze kadar 10 bin farklı oyun üretimi sağlandı. Bu oyunlar dünya genelinde 1 buçuk milyara yakın satış rakamı elde etti.
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