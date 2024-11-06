En İyi Sophie Turner Filmleri ve Dizileri

En iyi Sophie Turner filmleri ve dizileri hangileri diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Her ne kadar Turner en çok efsane dizi Game of Thrones ile ünlenmiş olsa da bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı.

X-Men: Dark Phoenix gibi büyük yapımlar ve The Staircase gibi dikkat çekici diziler, Sophie Turner’ın oyunculuk yeteneklerini sergileyen önemli projeler arasında. Bu yazıda, Sophie Turner filmleri ve Sophie Turner dizileri hakkında en iyi yapımları keşfedeceksiniz. İşte detaylar!

En İyi Sophie Turner Dizi ve Filmleri

1. Game of Thrones (2011 – 2019)

Sophie Turner'ın oynadığı diziler arasında en çok tanınanı kuşkusuz Game of Thrones. Bu efsanevi dizi, Sophie Turner’a dünya çapında büyük bir ün kazandırdı. Sophie Turner, Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakterini canlandırarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

7 yıl boyunca Screen Actors Guild Awards’a aday gösterilen Sophie Turner, 2019 yılında Emmy Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü için aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

2. X-Men: Dark Phoenix (2019)

En iyi Sophie Turner filmleri arasında dikkat çeken bir diğer yapım ise X-Men: Dark Phoenix. Sophie Turner bu filmde başrol olarak Jean Grey karakterine hayat veriyor. Filmde X-Men ekibi, kozmik bir güç tarafından tehdit altına giriyor. Jean Grey’in gücünü kontrol edememesi, ekibin dağılmasına ve dünyayı kurtarma mücadelesine sebep oluyor.

3. Zaman Yolcuları (2018)

Genç bir fizik öğrencisi olan Stillman, sevgilisi Debbie’den ayrıldıktan sonra çok zor bir sürece girer. Bu ayrılığı atlatmayı başaramayan genç adam, ilişkisini onarmak ve her şeye sıfırdan başlamak için farklı bir yol arayışına girer. Bu noktada fiziksel anlamda sahip olduğu bilgileri kullanarak bir zaman makinesi üretmeyi kafasına koyar.

Böylece Debbie ile tekrar sevgili olup, hatalarını telafi etme imkanı bulacağını düşünür. Zaman makinesini ürettikten sonra en yakın arkadaşı ile birlikte geçmişe yolculuk yapar. Bu yolculukta Stillman ve Dobbie’nin ilişkisinin seyri filmin ana konusunu oluşturur. Sophie Turner, bu filmde Stillman’ın sevgilisi Debbie karakterini canlandırdı.

Sophie Turner'ın Oynadığı Film ve Diziler

Joan – 2024

Broken Soldier – 2022

İntikam Kankam – 2022

The Staircase – 2022

Heavy - 2019

Josie – 2017

X- Men: Apocalypse – 2016

Çıtır Kaçak Tehlikeli – 2015

İçimdeki Ben – 2013

Law & Order - 2010

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede yer almayan ama Sophie Turner'ın oynadığı filmler ve diziler var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.