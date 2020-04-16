Spotify’da başkalarının oluşturduğu çalma listelerindeki bazı şarkıları dinlemek istemeyebilirsiniz. Bu rehberde anlattığımız adımları uygulayarak, Spotify’da şarkı gizleme nasıl yapılır? öğrenebilirsiniz.

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu olan Spotify uygulamasına gelen yeni bir özellik sayesinde, dinlemek istemediğiniz veya sevmediğiniz şarkıları gizleyebilmeniz mümkün hale geliyor. Diğer kullanıcıların oluşturduğu listelerden yeni şarkılar keşfetmeyi seviyorsanız ya da bu listeleri kaydederek müzik dinliyorsanız, dinlemek istemediğiniz bazı şarkılar yer alıyor olabilir. İşte bu durumda, artık bu şarkıları dinlemek zorunda kalmayacaksınız. Gelin Spotify’da şarkı gizleme adımlarını uygulamaya başlayalım.

Öncelikle ana sayfa sekmesindeki çalma listelerine ya da Kitaplığın kısmındaki oynatma listelerinden birini seçiyoruz.

Çalma listesinde yer alan bir şarkının hemen sağdaki üç noktalı butona tıklıyoruz ve Şarkıyı Sakla butonuna tıklıyoruz.

Bu adımı uyguladıktan sonra ilgili oynatma listesinde bu şarkıyı gizlemiş olacaksınız. Artık, bu şarkılar olmadan çalma listesini oynatmaya başlayabilirsiniz.

Spotify’ın iOS ve Android uygulamalarında kullanılabilen bu özellikten sadece Spotify Premium kullanıcılarının faydalanabileceğini de belirtelim. Eğer siz de çalma listelerindeki kendi müzik zevkinize uygun şarkıları dinlemek, diğer şarkıları direkt olarak atlamak istiyorsanız bu özelliğin hoşunuza gideceğinden emin olabilirsiniz.