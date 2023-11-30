Spotify Konum Güncelleme Nasıl Yapılır?

Kaliteli podcast ve müziklere erişim olanağı sunan uygulamaların başında Spotify geliyor. Kullanımı çok basit olan uygulama, zengin müzik seçeneğiyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Fakat müzik içeriklerindeki çeşitlilik ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bu sebeple yeni bir ülkeye gidildiği zaman mutlaka Spotify konum güncelleme yapılmalıdır.

Hesap ayarları üzerinden kolayca Spotify konumu güncellenebilir. Spotify’de konum hem premium hem de ücretsiz hesaplarda değiştirilebilir.

Spotify’de Konum Güncelleme

Spotify konum güncelleme işlemi için hesap premium ve ücretsiz olarak ele alınması gerekiyor. Ücretsiz ve premium Spotify hesaplarda konum güncelleme için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Spotify Premium Hesapta Konum Güncelleme

Spotify’de premium hesabı kullananların konum güncellemesine gerek yoktur. Genel olarak yeni bir konuma seyahat edildikten sonra müzik yayını gerçekleştirilebilir.

Spotify konumu yeni bir yer olarak değiştirilecekse bulunulan ülkenin sunduğu ödeme yöntemler güncellenmelidir. Spotify premium hesapta konum güncelleme işlemleri için aşağıdaki adımlar dikkate alınmalıdır;

Bir web tarayıcısı üzerinden Spotify web sitesine arkasından da premium hesaba giriş yapılır.

MyCAD üzerinden yazılım güncellemeye gidilip “Plan” ve “Güncelleme” ödeme sekmesinin altında yer alan butona tıklanır.

Geçerli ödeme girilip değişiklikler onaylandıktan sonra işlem tamamlanır.

2. Spotify Ücretsiz Hesapta Konum Güncelleme

Spotify’in ücretsiz hesap kullanıcıları, 14 gün boyunca hizmetlerini yeni yerde kullanabilir. Fakat 14 gün geçtikten sonra konum güncelleme işlemi için aşağıda belirtilen şu adımlar uygulanmalıdır;

Web tarayıcısı üzerinde Spotify hesabına giriş yapılır.

Spotify hesap ayarlarına gelinerek sağ üst köşede konumlanan hesabın profil bilgilerine ulaşılır.

Spotify hesabında daha fazla ayrıntıya ulaşmak için “Hesap Özeti” kısmına gelinir.

Sol panele tıklanarak “Profili Düzenle” kısmından Spotify konumu; bölge ve ülke şeklinde değiştirilebilir.

Spotify’de Konumu Farklı Gösterme

Spotify konum güncelleme işlemi, kullanıcının olmadığı yerler içinde yapılabilir. Spotify’de hesap oluşturma bulunulan bölge ve ülkeye göre yapılır.

Fakat Spotify kullanıcısı başka bölgedeki müziklere ulaşabilmek için konumunu farklı gösterebilir. Bu işlem iPhone ve Android cihazlarda farklı şekilde yapılır.

1. Android Telefonlarda Spotify Konumunu Farklı Gösterme

İlk olarak “Ayarlar” alanına girilir. Daha sonra “Telefon Hakkında” ve “Build Number” alanlarına giriş yapılarak telefonun geliştirici moduna alınması için 7 defa arka arkaya tıklanmalıdır.

Ayarlar ana arayüzüne dönülüp “Geliştirici Seçenekleri” seçilmelidir. Ekrana gelen “Sahte Konumlara İzin Ver” seçeneği seçilir.

“Sahte Konumlara İzin Ver” seçildikten sonra üçüncü taraf uygulamalarından yardım alınabilir. Spotify kullanıcısı, VPN ile de konumunu değiştirebilir.

2. iPhone Telefonlarda Spotify Konumunu Farklı Gösterme

iPhone telefonlarda Spotify konumunun farklı gösterilmesi için “AnyCoord” gibi uygulamalardan yararlanılabilir. Fakat bu uygulamaların güvenilirliğinin çok iyi araştırılması gerekiyor.