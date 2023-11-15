Spotify Açılmıyor, Çözümü Nedir?
Bu rehberde Spotify açılmıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Peki, Spotify çalışmama sorunu nasıl düzeltilir? İşte yapılması gerekenler!
Spotify açılmıyor mu? Dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerinden bir tanesi olan Spotify'daki müziklerin ve podcast içeriklerinin dinlenememesine yol açan problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.
Bu rehberde Spotify çalışmıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer cihazınızda yüklü olan dijital müzik uygulaması açılmıyorsa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Rehberimizde bulunan yöntemler, problemin düzelmesine yardım edebilir.
Spotify Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?
- İnternet bağlantısını kontrol edin.
- Spotify sunucularını kontrol edin.
- Cihazı kapatıp açın.
- Uygulamanın önbelleğini temizleyin.
- Uygulamayı güncelleyin.
- Virüs taraması yapın.
- Depolama alanını kontrol edin.
- Cihazı güncelleyin.
- Spotify'ı silip yeniden yükleyin.
Spotify Al DJ Nedir? Nasıl Kullanılır?
Geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Spotify Al DJ modu, kullanıcılara yeni bir müzik deneyimi sunuyor. Dünyanın önemli podcast ve müzik platformlarından olan Spotify, Al DJ moduyla müzikseverlere kişiselleştirilmiş çalma listesi oluşturma imkanı tanıyor.
Spotify açılmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Rehberimizde yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İnternet Bağlantısını Kontrol Edin
Spotify'da bulunan müzikleri ve podcastleri dinleyemiyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.
Bağlantıda problem varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna tekrar basarak açın.
Mutlaka Takip Etmemiz Gereken 10 Spotify Çalma Listesi
Spotify çalma listesi oluşturarak doyasıya müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Seyahat ederken, işe giderken, yürüyüş ya da spor yaparken kulağınıza kulaklık takarak sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.
Spotify Sunucularını Kontrol Edin
Spotify çalışmama sorunu, dijital müzik hizmetinin sunucularında yaşanan bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Sunucularda bir problem olup olmadığını öğrenmek için Down Detector gibi platformlar aracılığıyla Spotify sunucu durumu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Cihazı Kapatıp Açın
Sunucularda problem görünmüyorsa cihazı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.
Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin
- Cihazın ayarlar menüsünü görüntüleyin.
- Uygulamalar kategorisini açın.
- Listede bulunan Spotify uygulamasına dokunun.
- Depolama bölümüne girin.
- "Önbelleği Sil" butonuna basın.
Uygulamayı Güncelleyin
Cihazda yüklü olan dijital müzik uygulamasını güncellemek için App Store ya da Play Store'u açın. Bir sonraki adımda Spotify'ın sayfasını ziyaret edin. Yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak işlemi uygulayın.
Virüs Taraması Yapın
Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve uygulamaların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı antivirüs uygulaması aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs uygulamaları, tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.
Depolama Alanını Kontrol Edin
Cihazın depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa dijital müzik uygulaması düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle cihazı ayarlar menüsünden depolama alanını kontrol edin. Eğer çok az boş alan kalmışsa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz.
Cihazı Güncelleyin
- Telefonun ayarlar menüsünü görüntüleyin.
- "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.
- Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Spotify'ı Silip Yeniden Yükleyin
Rehberde yer alan yöntemler işe yaramadıysa Spotify uygulamasını silip yeniden yükleyin. Silme işlemi için mobil cihazın ayarlar menüsüne girin ve "Uygulamalar" kategorisini açın. Listeden Spotify'ı seçin ve ardından "Sil" butonuna basın. Silme işleminin ardından uygulamayı tekrar yükleyin.
Dijital Müzik Hizmeti Spotify Ne Kadar İnternet Yer?
Spotify ne kadar internet yer? Bu soru, dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'ı akıllı telefon üzerinden kullanan pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde Spotify çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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