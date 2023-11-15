Spotify Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Spotify açılmıyor mu? Dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerinden bir tanesi olan Spotify'daki müziklerin ve podcast içeriklerinin dinlenememesine yol açan problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde Spotify çalışmıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer cihazınızda yüklü olan dijital müzik uygulaması açılmıyorsa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Rehberimizde bulunan yöntemler, problemin düzelmesine yardım edebilir.

Spotify Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Spotify sunucularını kontrol edin.

Cihazı kapatıp açın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı güncelleyin.

Virüs taraması yapın.

Depolama alanını kontrol edin.

Cihazı güncelleyin.

Spotify'ı silip yeniden yükleyin.

Spotify açılmama sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Rehberimizde yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Spotify'da bulunan müzikleri ve podcastleri dinleyemiyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bağlantıda problem varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin güç butonuna tekrar basarak açın.

Spotify Sunucularını Kontrol Edin

Spotify çalışmama sorunu, dijital müzik hizmetinin sunucularında yaşanan bir problemden kaynaklanıyor olabilir. Sunucularda bir problem olup olmadığını öğrenmek için Down Detector gibi platformlar aracılığıyla Spotify sunucu durumu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Cihazı Kapatıp Açın

Sunucularda problem görünmüyorsa cihazı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Cihazın ayarlar menüsünü görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Listede bulunan Spotify uygulamasına dokunun.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Güncelleyin

Cihazda yüklü olan dijital müzik uygulamasını güncellemek için App Store ya da Play Store'u açın. Bir sonraki adımda Spotify'ın sayfasını ziyaret edin. Yeni bir güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basarak işlemi uygulayın.

Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve uygulamaların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı antivirüs uygulaması aracılığıyla virüs taraması yapın. Antivirüs uygulamaları, tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları temizler.

Depolama Alanını Kontrol Edin

Cihazın depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa dijital müzik uygulaması düzgün çalışmayabilir. Bu nedenle cihazı ayarlar menüsünden depolama alanını kontrol edin. Eğer çok az boş alan kalmışsa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız uygulamaları silebilirsiniz.

Cihazı Güncelleyin

Telefonun ayarlar menüsünü görüntüleyin.

"Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Spotify'ı Silip Yeniden Yükleyin

Rehberde yer alan yöntemler işe yaramadıysa Spotify uygulamasını silip yeniden yükleyin. Silme işlemi için mobil cihazın ayarlar menüsüne girin ve "Uygulamalar" kategorisini açın. Listeden Spotify'ı seçin ve ardından "Sil" butonuna basın. Silme işleminin ardından uygulamayı tekrar yükleyin.

Bu rehberde Spotify çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.